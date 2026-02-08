Húsnæði-byggingarfélag RVK. Kári Jónsson skrifar 8. febrúar 2026 19:02 Húsnæðiskreppan í Reykjavík er ekki tilviljun. Hún er afleiðing stefnu. Ítrekað er því haldið fram að markaðurinn muni leysa vandann. Byggja meira. Byggja hraðar. Byggja ódýrara. Raunin er önnur. Þegar eftirspurn eykst byggja einkaaðilar of lítið. Þegar óvissa eykst hætta þeir að byggja. Útkoman er alltaf sú sama: hærra verð og meira óöryggi. Þetta er ekki markaðsbrestur sem kemur óvænt. Þetta er kerfi sem virkar eins og því er ætlað. Í Vín er um 40 prósent húsnæðis í eigu borgarinnar eða óhagnaðardrifinna félaga. Þar er húsnæði innviður, ekki spákaupmennska. Leiguverð er stöðugra. Sveiflur minni. Helsinki fer aðra leið. Borgin á landið. Setur verðþök. Tryggir framboð. Markaðurinn starfar áfram – en innan ramma. Þessar borgir hafa ekki bannað einkarekstur. Þær hafa einfaldlega hætt að treysta honum einum. Í Reykjavík er staðan önnur. Uppbygging er háð arðsemissjónarmiðum fárra aðila. Þegar þeir hægja á sér, stöðvast framboð. Kostnaðurinn lendir á heimilum. Byggingarfélag í eigu Reykjavíkurborgar er ekki róttæk hugmynd. Það er viðbragð við raunveruleikanum. Slíkt félag þyrfti ekki að hámarka hagnað. Hlutverk þess væri að byggja stöðugt. Byggja fjölbreytt. Byggja á viðráðanlegu verði. Spurningin er einföld. Ætlum við að halda áfram að kalla húsnæðiskreppu „markaðsaðstæður“? Eða ætlum við að viðurkenna að þetta er stefnuval – og velja öðruvísi? Höfundur er verkamaður og öryrki Suðurnesjabær. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Húsnæðismál Mest lesið Halldór 8.2.2026 Halldór Má bjóða þér meiri háþrýsting, frú Sigríður Lára G. Sigurðardóttir,Valgerður Rúnarsdóttir Skoðun Kerfisbundin fákeppni og áhrifamiðuð beiting samkeppnisréttar í íslensku samhengi í ljósi EES-réttar Halldóra L. Jóhannsdóttir Skoðun „Er ekki bara best að hætta þessu fiskeldi?” Halla Hrund Logadóttir Skoðun Púslið sem vantar í ákall leikskólastjóra í Reykjavík Halla Gunnarsdóttir Skoðun Athugasemdir við grein heilbrigðisráðherra Ásdís Bergþórsdóttir Skoðun Þegar traustið brestur - Háskólinn á Bifröst Stefanía Hrund Guðmundsdóttir Skoðun Nennumessekki Bjarni Karlsson Skoðun Heilsa og líðan barnanna okkar Alma D. Möller Skoðun Engin þjónusta, enginn biðlisti Anna Berglind Svansdóttir,Gyða Elín Bergs,Linda Björk Magnúsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Húsnæði-byggingarfélag RVK. Kári Jónsson skrifar Skoðun Stöndum vörð um gildi okkar og hugsjónir Bjarki Guðjónsson skrifar Skoðun Ég þoli ekki bull og vitleysu Jóhanna Helgadóttir skrifar Skoðun Athugasemdir við grein heilbrigðisráðherra Ásdís Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Hin göfuga mismunun Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Engin þjónusta, enginn biðlisti Anna Berglind Svansdóttir,Gyða Elín Bergs,Linda Björk Magnúsdóttir skrifar Skoðun Má bjóða þér meiri háþrýsting, frú Sigríður Lára G. Sigurðardóttir,Valgerður Rúnarsdóttir skrifar Skoðun Þegar skilvirknisjónarmið vega að réttaröryggi Þorsteinn Siglaugsson skrifar Skoðun Púslið sem vantar í ákall leikskólastjóra í Reykjavík Halla Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Kerfisbundin fákeppni og áhrifamiðuð beiting samkeppnisréttar í íslensku samhengi í ljósi EES-réttar Halldóra L. Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Nennumessekki Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Heilsa og líðan barnanna okkar Alma D. Möller skrifar Skoðun Þegar traustið brestur - Háskólinn á Bifröst Stefanía Hrund Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Tryggjum hvata til stafrænnar námsgagnagerðar Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun Að liggja á göngum sjúkrahúsa Árni Gunnarsson skrifar Skoðun Þegar álag barns reynir á hjónabandið Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Hver er ábyrgur þegar heilbrigðiskerfið er komið langt yfir neyðarstig Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Sumt er hægt að verja aðeins einu sinni Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Hollt mataræði þarf ekki að vera flókið – bara framkvæmanlegt Birgitta Lind Vilhjálmsdóttir ,Gunnhildur Sveinsdóttir skrifar Skoðun Kópavogur og amma Stella Pétur Björgvin Sveinsson skrifar Skoðun Reykjavík er okkar allra Hlédís Maren Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Ný forgangsröðun í Kópavogi Jónas Már Torfason skrifar Skoðun Hvíl í friði, Bifrastarandinn Selma Klara Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Báknið óhaggað, tíma sóað, Miðflokkurinn á móti Kjartan Magnússon skrifar Skoðun Hvað segir ESB um umsóknarferlið? Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun „Er ekki bara best að hætta þessu fiskeldi?” Halla Hrund Logadóttir skrifar Skoðun Stefnt að stjórnleysi í ríkisfjármálunum Sigurður Örn Hilmarsson skrifar Skoðun Þögnin sem umlykur loftslagsmálin Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Það er pláss fyrir einn aldraðan einstakling í stofunni hjá mér Steinunn Þórðardóttir skrifar Skoðun Skortur á framtíðarsýn skrifar Sjá meira