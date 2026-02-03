Góð þjónusta í Garðabæ skilar árangri Almar Guðmundsson skrifar 3. febrúar 2026 13:46 Í sívaxandi sveitarfélagi skiptir mestu máli að daglegt líf gangi vel, að þjónustan sé aðgengileg, traust og í takti við væntingar íbúa. Nýjustu niðurstöður þjónustukönnunar sýna að þjónustan í Garðabæ er góð og álit íbúa á henni er að þróast í rétta átt í nánast öllum tilvikum. Þær gefa okkur ástæðu til að vera ánægð. Ég er stoltur af öflugu starfsfólki Garðabæjar og vil óska þeim til hamingju. Niðurstöðurnar gefa okkur einnig tækifæri til að bera okkur saman við önnur sveitarfélög, en það er ljóst að í þeim samanburði stendur Garðabær einkar vel. Um leið eru niðurstöðurnar mikilvæg áminning um að verkefnin klárast aldrei. Samfélag í þróun kallar á stöðuga endurskoðun á þjónustunni og það er í raun jákvætt að við finnum alltaf nýja fleti sem hægt er að bæta. Þjónusta sem íbúar treysta Grunnstoðir Garðabæjar eru sterkar. Íbúar meta Garðabæ almennt mjög vel sem stað til að búa á og er heildarupplifun af þjónustu sveitarfélagsins jákvæð og hvergi meiri. Það er ánægjulegt að sjá að málefni barna og fjölskyldna halda áfram að styrkjast, hvort sem horft er til grunnskóla, frístundastarfs eða leikskólamála. Þessi málefni skipta okkur miklu máli, að góðir skólar séu til staðar fyrir börnin, að framboð af tómstundum sé gott, að börnum og fjölskyldum líði vel í bænum okkar. Ef við skoðum tölurnar þá sjáum við að 87% íbúa eru ánægð með þjónustu leikskóla, 84% íbúa eru ánægðir með þjónustu grunnskóla og hátt í 88% lýsa yfir ánægju með aðstöðu til íþróttaiðkunar. Samanborið við önnur sveitarfélög sem tóku þátt í könnuninni mælist ánægja með leikskólamál og þjónustu bæjarins á heildina litið hæst í Garðabæ. Ég kemst ekki hjá því að finna fyrir stolti og miklu þakklæti þegar maður fær staðfestingu á því að vel gangi. Breytingar sem skipta máli Við viljum veita góða þjónustu en það fylgja því áskoranir þegar fjölgun íbúa er hröð og kröfurnar aukast. Þess vegna er mikilvægt að horfa sérstaklega á þær breytingar sem verða á milli mælinga. Þar fáum við úr því skorið hvort umbótavinna sé að skila sér. Það er sérstaklega ánægjulegt að sjá aukna ánægju með þjónustu við eldri borgara. Þetta er ekki bara spurning um verkefnalista, þetta snýst um gæði daglegs lífs og félagslega ábyrgð. Á sama hátt er ánægjulegt að markviss vinna okkar við að bæta þjónustu við fatlað fólk sé að skila sér, enda eykst ánægjan verulega á milli ára. Um leið er ljóst að við þurfum að gera enn betur þegar kemur að þjónustu við fatlaða. Kannanir sem þessar hjálpa okkur að greina hvar skórinn kreppir og styðja við markvissar úrbætur. Við erum ekki hætt Garðabær fagnar hálfrar aldar afmæli og enginn vafi er á því að samfélagið okkar hefur tekið stakkaskiptum á þeim tíma. Að 86% íbúa séu ánægð með þjónustu sveitarfélagsins á heildina litið, ásamt því að Garðabær mælist vel yfir meðaltali og í efstu sætunum í flestum þjónustuþáttum samanborið við 20 stærstu sveitarfélög landsins, eru frábærar fréttir. Heiðurinn af þessum árangri á fyrst og fremst starfsfólk bæjarins, fólk sem vinnur af heilindum, sýnir metnað og er tilbúið að aðstoða íbúa, og því er ég þakklátur. Nú er ekki tíminn til að slaka á, nú er tíminn til að hugsa hvernig við ætlum að ná enn lengra og fljúga enn hærra næstu 50 árin. Höfundur er bæjarstjóri Garðabæjar. 