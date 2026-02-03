Stolt siglir skattafleyið Ólafur Adolfsson skrifar 3. febrúar 2026 10:31 „Það var vandlega kannað hver áhrifin væru einmitt á landsbyggðina. Þau voru nettó jákvæð,“ svaraði Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, undirrituðum í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í gær þegar hermt var upp á hann gríðarleg hækkun á kílómetragjaldi sem venjulegt fólk á landsbyggðinni glímir nú við. Svarið sannaði svo um munar að fjármálaráðherra og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur er í engum tengslum við venjulega fólkið sem því var svo umhugað um í kosningabaráttunni. Daði og hans fólk sat í rólegheitum í Reykjavík með reikniblokkina á lofti og komust að því að áhrifin á landsbyggðina yrðu „nettó jákvæð“. Þetta eru væntanlega fréttir fyrir alla þá sem kvarta nú sáran yfir þessum ósanngjarna landsbyggðaskatti en samfélagsmiðlahópar og símatímar eru fullir af harðduglegu fólki úti á landi sem er nú að borga meira en það gerði áður en þessi illa ígrundaði skattur var settur á. Samt bannar Daði Már öllum að nota orðið skattahækkun því það hentar ekki ríkisstjórninni. Fjármálaráðherra og aðrir í þessari ríkisstjórn nefna þessa auknu gjaldtöku „kerfisbreytingu“ og vilja meina að það sé „ekki sanngjarnt“ að bera þetta á borð sem skattahækkun. Eitthvað segir mér að venjulega fólkinu úti á landi finnist bara ekki sanngjarnt hvað það varð allt í einu erfiðara að láta enda ná saman. Það er ekki spurt um sanngirni þar. Fjármálaráðherra gekk svo langt í óundirbúnum fyrirspurnartíma í gær að segja að hann væri hreinlega stoltur af þessari „kerfisbreytingu“ - eða skattahækkun eins og þetta heitir á íslensku. Það er gott þegar menn koma svona hreint fram og standa stoltir í stafni á skattafleyinu. Verðbólga eykst, vextir hækka og atvinnuleysi verður meira á vakt ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Við þessu varaði Sjálfstæðisflokkurinn í umræðu um fjárlög allan desember mánuð og lagði á borð tillögur upp á tugi milljarða í skattalækkanir og sparnað hjá ríkinu. En, skattahækkanir og brotin kosningaloforð urðu vegferð ríkisstjórnarinnar. Er það sanngjarnt? Höfundur er þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og þingmaður Norðvesturkjördæmis. 