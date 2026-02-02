Við látum stjórnast af sértrú í peningamálum Örn Karlsson skrifar 2. febrúar 2026 15:15 Með einni vel skiljanlegri og óhrekjanlegri forsendu ásamt reikningi sem við öll lærðum í barnaskóla má sýna fram á að helsta haldreipi Seðlabanka Íslands og Hagfræðideildar Háskóla Íslands, verðtryggingin, er lítið annað en snara um háls alþýðu Íslands. Í fréttum ríkissjónvarpsins þann 29. janúar 2026 sagði fjármálaráðherrann Daði Már Kristófersson: „Verðbólga er á endanum of margir peningar að elta of fáar vörur.“ Þetta er einmitt hin óhrekjanlega forsenda sem nefnd var í upphafi. Innra virði greiðslumyntarinnar og þar með verðgildi peningamagnsins leitar jafnvægis hvar það samræmist eða fellur að undirliggjandi raunhagkerfi. Búum nú til lítið einfaldað líkan af hagkerfi á þessum peningamagnsforsendum sem fjármálaráðherra vísar til. Gefum okkur að undirliggjandi raunhagkerfi jafngildi 100 einingum greiðslumyntar með innra virðið 10 pr. einingu í jafnvægi. Raunhagkerfið jafngildir þá í upphafi 1.000. Svo gerist það að peningamagnið eykst og verður 110 einingar án þess að raunhagkerfið vaxi. Þá myndast ójafnvægi og þrýstingur til aðlögunar þannig að 110 einingar samsvari raunhagkerfinu. Innra virði greiðslumyntarinnar þarf þá að lækka um tæplega 10%. Þegar aðlögun er yfirstaðin og jafnvægi komið á aftur er innra virðið fallið úr 10 niður í 9,09, eða 1000/110. Verðbólgan reynist um 10% En hvað gerist í okkar einfalda líkani ef helmingurinn af peningamagninu er verðtryggður? Jú það þýðir að helmingurinn af peningamagninu hefur verið tekinn úr sambandi í aðlögunarferlinu, sem leiðir til þess að hinn helmingurinn 50 einingar að viðbættri aukningunni, sem voru 10 einingar rýrna til aðlögunar. Innra virði greiðslumyntarinnar þarf þá að falla niður í um 8,3. Þegar aðlögun er yfirstaðin hefur verðlag hækkað um 20% og leiðin eða verðbólguhalinn verið lengri og sársaukafyllri. Þetta er ekki búið. Í þessu ferli var verðtryggingin í óða önn að framleiða peninga til að halda verðmætum verðtryggða hlutans á pari við upprunalegt verðgildi. Verðtryggingin prentaði peninga til handa handhöfum verðtryggða hlutans þannig að þeir yrðu „jafnsettir“ eftir sem áður. Fjöldi eininga greiðslumyntar í þeirra höndum jókst sömuleiðis um 20%. Í þessu einfaldaða dæmi leiddi 10% aukning peningamagns til aukaprentunar peninga í gegnum verðtryggingu til viðbótar og á endanum til um 20% verðbólgu þegar helmingur peningamagnsins er verðtryggður. Álykta má, út frá þessari æfingu, byggðri á óhagganlegri forsendu, þeirri sem fjármálaráðherra benti á og útreikningum sem við lærðum öll í barnaskóla, að verðtryggingin vinnur gegn verðstöðugleikanum og að hún mismunar handhöfum peningamagnsins. Sömuleiðis má draga þá ályktun að verðtryggingin hamli miðlun peningastefnunnar. Fólkið sem stjórnar peningamálum Íslands, meðal annarra seðlabankastjóri og vara seðlabankastjóri hafa á undanförnum áratugum staðið vörð um verðtrygginguna í verki, í ræðu og í riti. Þetta hafa þessir aðilar haft fyrir stafni, þrátt fyrir að það sé helsta verkefni Seðlabanka Íslands, að lögum, að standa vörð um verðstöðugleikann. Orðið verðbólguvæntingar heyrist reglulega þegar stjórnendur peningamála tala til almennings um peningamál. Að verðbólgan stafi af of miklum verðbólguvæntingum í samfélaginu. En er við öðru að búast þegar fyrir liggur að stjórnendur peningamála vinna beinlínis gegn verðstöðugleikanum? Halda til að mynda verðtryggingunni að almenningi sem hefur viljað hana feiga alla þessa öld eins og skoðanakannanir hafa sýnt. Í heil 5 ár hefur Seðlabanka Íslands mistekist hið lögbundna skylduverk sitt að koma böndum á verðbólguna. Með röðum mistaka, m.a. með ofreistum vöxtum til að ná niður íbúðarverði (sem engum vestrænum seðlabanka dytti í hug) og sértrúarkukli í kringum verðtryggingu hafa peningastjórnvöld leitt þjóðina til verðbólguvæntinga. Ljóst er að peningastjórnendur þurfa fyrst að líta inn á við, laga innri og ytri kerfin tengdum peningum áður en almenningur fær trú. Hrópin á almenning hafa engan tilgang á meðan allt er í molum þar í ranni. Höfundur er vélaverkfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Verðlag Mest lesið Ef þetta er ekki þrælahald – hvað er það þá? Ágústa Árnadóttir Skoðun Daði Már og mannauðsmálin Kári Sigurðsson Skoðun Skerjafjarðargöng – spörum tíma í umferðinni Hilmar Ingimundarson Skoðun Hvað ertu að gera við sparnaðinn? Jóhann Óskar Jóhannsson Skoðun Ung hjón á Íslandi eru að kafna – kerfið er að drepa framtíð þeirra Sigurður Sigurðsson Skoðun Stóra sleggjan Gunnar Einarsson Skoðun Frístundastarf mikilvæg stoð í menntakerfi Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsso,Soffía Pálsdóttir Skoðun Eru tæknilegar forsendur orkuskipta til staðar? Eyþór Eðvarðsson Skoðun Að loka á foreldri er ekki einfaldasta leiðin Sahara Rós Blandon Skoðun Skattar hér, skattar þar, skattar alls staðar Rósa Guðbjartsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Við látum stjórnast af sértrú í peningamálum Örn Karlsson skrifar Skoðun „Groundhog Day“ í boði réttarkerfisins Davíð Bergmann skrifar Skoðun Skattar hér, skattar þar, skattar alls staðar Rósa Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun Flækjur í fjölskyldum Matthildur Björnsdóttir skrifar Skoðun Frístundastarf mikilvæg stoð í menntakerfi Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsso,Soffía Pálsdóttir skrifar Skoðun Skerjafjarðargöng – spörum tíma í umferðinni Hilmar Ingimundarson skrifar Skoðun Hvað ertu að gera við sparnaðinn? Jóhann Óskar Jóhannsson skrifar Skoðun Valdboð í stað samtals – hættulegur tíðarandi Finnbjörn A. Hermannsson skrifar Skoðun Tvær milljónir barna deyja í þögn Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Stóra sleggjan Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Daði Már og mannauðsmálin Kári Sigurðsson skrifar Skoðun Orðaleppar og annað óþolandi Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Eru tæknilegar forsendur orkuskipta til staðar? Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Mýrar skipta máli - Alþjóðlegur dagur votlendis Álfur Birkir Bjarnason skrifar Skoðun Varnarstefna uppgjafar – hvað ef íslenska handboltalandsliðið hugsaði svona Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Myndir þú vilja losna við áhyggjur? Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar Skoðun Börn í brennidepli – samfélagsleg ábyrgð okkar allra Hákon Skúlason,Jóhanna Pálsdóttir skrifar Skoðun Getur hver sem er boðið sig fram til sveitarstjórna? Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir skrifar Skoðun Sleggjunni beitt – gegn almenningi Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Borgarlínan verður kosningamálið í vor Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Framboð sem byggir á trú á Akureyri Berglind Ósk Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Fjölskyldueinelti, skömmin og Beckham-fjölskyldan Sigríður Svanborgardóttir skrifar Skoðun Ung hjón á Íslandi eru að kafna – kerfið er að drepa framtíð þeirra Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Sterk heilsugæsla um allt land Alma D. Möller,Jón Magnús Kristinsson skrifar Skoðun Vissulega miklu meira en tollabandalag Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Gott frumvarp en hverjir komast raunverulega að borðinu? Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun María Rut og samkeppnishæfnin Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Að hafa það sem þarf Ragnar Sigurðsson skrifar Skoðun Kjósum mann sem klárar verkin! Róbert Ragnarsson skrifar Skoðun Reykjavíkurborg er ramminn, ekki málverkið Björg Magnúsdóttir skrifar Sjá meira