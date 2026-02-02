Skerjafjarðargöng – spörum tíma í umferðinni Hilmar Ingimundarson skrifar 2. febrúar 2026 11:17 Umferðarteppur á höfuðborgarsvæðinu er vaxandi áskorun. Ferðatími lengist, álag eykst og daglegt skipulag fólks verður sífellt flóknara. Við þessar aðstæður er eðlilegt að staldra við og skoða nýjar hugmyndir af yfirvegun. Ræða þarf tækifæri sem gætu styrkt samgöngukerfið til lengri tíma, án þess að flýta sér eða festa sig í lausnum sem ekki hafa verið fullreyndar. Ein slík hugmynd sem vert er að setja á dagskrá eru Skerjafjarðargöng, með tengingu milli Engidals í Hafnarfirði og Suðurgötu í Reykjavík. Hugmyndin hefur verið til umræðu áður og liggja fyrir ýmsar greiningar og skýrslur, þó ekki liggi fyrir afgerandi niðurstaða um útfærslu, kostnað eða framkvæmdaleið. Það eitt og sér kallar á vandaða nálgun. Markmið slíkrar tengingar væri fyrst og fremst að bæta flæði og styrkja hringtengingu í samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins. Með fleiri tengingum má dreifa álagi, stytta leiðir og auka sveigjanleika kerfisins í heild. Slíkt getur skipt máli, bæði fyrir einkabíla og almenningssamgöngur, sem byggja á áreiðanleika og fyrirsjáanleika. Skerjafjarðargöng myndu ekki leysa allan umferðarvanda svæðisins og væru ekki staðgengill fyrir aðrar nauðsynlegar samgöngubætur. Þau væru hluti af stærri mynd, möguleg viðbót við núverandi kerfi, sem þyrfti að meta í samhengi við aðrar lausnir, bæði í tíma og rúmi. Ástæða er til að skoða hugmyndina frekar með markvissum og skýrum hætti. Setja ætti verkefnið í skipulegt ferli, til dæmis með sérstöku undirbúningsfélagi, sem hefði það hlutverk að safna gögnum, bera saman kosti, meta kostnað, áhættu og mögulega fjármögnun. Slík nálgun skapar gagnsæi og stuðlar að ábyrgri ákvarðanatöku. Fjármögnun er lykilatriði í allri umræðu um stór innviðaverkefni. Áður en tekin er afstaða þarf að liggja fyrir hvernig slíkt verkefni yrði greitt, hvaða áhrif það hefði á opinber fjármál og hvort mögulegt sé að tengja fjármögnun beint við notkun, til dæmis með veggjöldum. Slíkt þarf að skoða af kostgægni með tilliti til langtímahagsmuna samfélagsins. Kjarni málsins er að við þurfum að leyfa okkur að ræða framtíðarsamgöngur af víðsýni og yfirvegun. Safna þarf hugmyndum, bera saman kosti og galla og taka ákvarðanir á grundvelli gagna. Betra flæði í samgöngum snýst að lokum um að spara fólki tíma og gera daglegt líf einfaldara, en það verður aðeins gert með ábyrgri forgangsröðun og traustu arðsemismati. Jarðgangnagerð krefst fyrirhyggju og margra ára undirbúnings. Miðað við stöðu samgöngumála á höfuðborgarsvæðinu er fyllilega tímabært að setja nú þegar undirbúningsathugun á Skerjafjarðargöngum á dagskrá. Niðurstaða hennar getur verið gott innlegg í framtíðarsýn á samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins til lengri tíma. Höfundur sækist eftir 3. sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. 