Nýja kvótakerfið hennar Hönnu Katrínar Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar 29. janúar 2026 14:00 Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra heldur því fram að frumvarp hennar til laga um lagareldi sé ekki kvótakerfi. Annað hvort skilur hún ekki eigið frumvarp eða að hún er einfaldlega að segja ósatt.Í frumvarpinu skiptir ekki máli hvaða orð eru notuð, heldur aðeins hvernig frumvarpið mun virka í reynd verði það að lögum!Ok…Frumvarpið setur hámark á heildarframleiðslu (lífmassa) eftir svæðum.Þeim lífmassa er síðan skipt upp og úthlutað til einstakra fyrirtækja, sem ekki mega fara fram úr sínum hluta.Nýir aðilar komast ekki að: nema með nýrri úthlutun ríkisins.Þetta er einfaldlega, kvótakerfi: ríkið ákveður hver má framleiða, hversu mikið og hvar.Að halda því fram að þetta sé ekki kvótakerfi vegna þess að orðið „kvóti“ er ekki notað,er einfaldlega ekki satt!!!Þegar framleiðsla er hámarksett, henni skipt upp og úthlutað af stjórnvöldum, er verið að búa til kvóta — sama hvað kerfið er kallað.Réttmæt er sú gagnrýni sem fram hefur komið að frumvarpið muni í reynd þjóna hagsmunum fárra stórra aðila, jafnvel aðeins fjögurra fyrirtækja í sjávarútvegi sem sum eru að hluta í eigu erlendra aðila.Ef úthlutun mun byggjast á núverandi stöðu í íslenskum sjávarútvegi eru það þeir aðilar sem þegar eru inni í kerfinu sem hagnast. Smærri fyrirtæki og nýir aðilar verða útilokaðir nema með pólitískri ákvörðun eða kaupum á réttindum.Ef fólk vill skilja hvers vegna frumvarpið er sett fram með þessum hætti, ætti það jafnframt að spyrja: hverjir munu hagnast? “Follow the money!”Hvaða fáu hendur munu njóta góðs af?Þá verður skýrt fyrir hvern ráðherrann, Hanna Katrín Friðriksson, er raunverulega að vinna! Hún er samt á launum hjá okkur,muniði!Í landi með langa og sára reynslu af kvótakerfum ættu stjórnvöld að tala um sjávarútvegsmál svo allir landsmenn skilji.Í landi með langa og sára reynslu af kvótakerfum er eðlilegt að krefjast heiðarleika af stjórnmálamönnum þegar auðlindir okkar eru undir.Í landi með langa og sára reynslu af kvótakerfum munu Íslendingar vitanlega hafna þessu frumvarpi verði þeir yfirleitt spurðir.Ath! Frumvörp verða að lögum. Lagagreinar vega þyngra en yfirlýsingar ráðherra í fjölmiðlum.Andvaraleysi okkar er því ábyrgðarleysi.P.s Það er frábært, skiljanlegt og mikilvægt að erlendir aðilar gagnrýni þetta frumvarp Hönnu Katrínar og jákvæð sönnun þess að margir fylgjast með þróun umhverfismála hér. Ekki veitir okkur af stuðningnum. Það fyrirfinnast nefnilega manneskjur og fyrirtæki í heiminum sem bera kennsl á raunveruleg verðmæti Íslands í heiminum: Ósnortna náttúruna. En Hanna Katrín segist tortryggja ábendingar erlendra aðila enda talar frumvarpið ,,hennar” máli. Máli þeirra sem munu á endanum , fáist frumvarpið samþykkt, umbuna sömu, Hönnu Katrínu, fyrir að ganga erinda sérhagsmuna þvert á hagsmuni landsmanna.————-Þetta lagareldissfrumvarp er enn verra fyrir landsmenn en frumvarp VG ef fólk vill bera þau saman. Höfundur er leikkona. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir Fiskeldi Sjókvíaeldi Stjórnsýsla Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Nýi Landspítalinn: klúður sem enginn þorir lengur að ræða Sigurður Sigurðsson Skoðun Stúdentapólitík er pólitík Ármann Leifsson Skoðun Getum við munað Ögmundur Ísak Ögmundsson Skoðun Rósa Björk Brynjólfsdóttir og aðförin að málfrelsi og frjálslyndi Hjörvar Sigurðsson Skoðun Þegar „erlend afskipti“ eru aðeins vandamál ef þau þjóna náttúrunni Arndís Kristjánsdóttir Skoðun Læra börn stafi og hljóð í Byrjendalæsi? Rannveig Oddsdóttir Skoðun Fyrir hverja eru leikskólar María Ellen Steingrímsdóttir Skoðun Áhrif mín á daglegt líf og störf Stefáns Eiríkssonar Eyrún Magnúsdóttir Skoðun Eru íþróttamenn heimskir? Gunnar Björgvinsson Skoðun Fjölsmiðjan í 25 ár: Samfélagsleg fjárfesting sem borgar sig margfalt Davíð Bergmann Skoðun Skoðun Skoðun Hvert stefnum við? Jasmina Vajzović skrifar Skoðun Hrunamannahreppur 5 - Kópavogur 0 Gunnar Gylfason skrifar Skoðun Nýja kvótakerfið hennar Hönnu Katrínar Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Skipulag á að þjóna fólki, ekki pólitískum prinsippum Kristín Thoroddsen skrifar Skoðun Þegar „erlend afskipti“ eru aðeins vandamál ef þau þjóna náttúrunni Arndís Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Eru íþróttamenn heimskir? Gunnar Björgvinsson skrifar Skoðun Að grípa fólk í tíma – forvarnir sem virka á vinnumarkaði Guðrún Rakel Eiríksdóttir skrifar Skoðun Áhrif mín á daglegt líf og störf Stefáns Eiríkssonar Eyrún Magnúsdóttir skrifar Skoðun Nýi Landspítalinn: klúður sem enginn þorir lengur að ræða Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Árangur byrjar í starfsmannahópnum Jana Katrín Knútsdóttir skrifar Skoðun Stúdentapólitík er pólitík Ármann Leifsson skrifar Skoðun Læra börn stafi og hljóð í Byrjendalæsi? Rannveig Oddsdóttir skrifar Skoðun Maðurinn sem ég kynntist í löggunni Þuríður B. Ægisdóttir skrifar Skoðun Árangur Dana í loftslagsmálum margfalt betri en Íslendinga Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Fyrir hverja eru leikskólar María Ellen Steingrímsdóttir skrifar Skoðun Hnefaleikameistarinn sem hefur aldrei keppt Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Getum við munað Ögmundur Ísak Ögmundsson skrifar Skoðun Fjölsmiðjan í 25 ár: Samfélagsleg fjárfesting sem borgar sig margfalt Davíð Bergmann skrifar Skoðun Rósa Björk Brynjólfsdóttir og aðförin að málfrelsi og frjálslyndi Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Flótti ríkisstjórnarinnar frá Flóttamannavegi Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrifar Skoðun Hvernig byggjum við upp hágæða almenningssamgöngur? Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Urðum ekki yfir staðreyndir Anna Sigríður Guðnadóttir skrifar Skoðun Leysum leikskólamálin í Reykjavík Anna Björk Marteinsdóttir skrifar Skoðun Opinber áskorun til borgarstjóra: Hvar er kaffispjallið í Grafarvogi? Elísabet Gísladóttir skrifar Skoðun Þegar stæðaleitin verður að umferð: Reykjavík þarf skýrari lausnir Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Bjargráð Heiða Kristín Helgadóttir skrifar Skoðun Prófkjör D-lista í Mosfellsbæ 31. janúar Ásgeir Sveinsson skrifar Skoðun Að framkvæma fyrst og spyrja svo Regína Hreinsdóttir skrifar Skoðun Markmið: Fullkomnasta heilbrigðisþjónusta sem tök eru á að veita Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Hættum að tala niður til barna og ungmenna Ómar Bragi Stefánsson skrifar Sjá meira