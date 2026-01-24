Samfylkingin velur sér borgarstjóraefni Agnar Már Másson og Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifa 24. janúar 2026 16:58 Heiða Björg og Pétur slást um oddvitasætið. Vísir/Ívar Fannar Niðurstöður flokksvals Samfylkingarinnar í Reykjavík verða kynntar í kvöld. Valið fyrir borgarstjóraefni flokksins er á milli Heiðu Bjargar Hilmisdóttur og Pétri Marteinssyni. Sextán gefa kost á sér og mikil eftirvænting ríkir fyrir úrslitum í flokksvali Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Úrslit verða tilkynnt um sjö leytið í kvöld en hægt verður að greiða atkvæði til klukkan sex síðdegis. Nú þegar hafa mun fleiri greitt atkvæði í flokksvali Samfylkingar en gerðu í heild í flokksvalinu fyrir fjórum árum, samkvæmt upplýsingum frá kjörstjórn flokksins í Reykjavík.