Skoðun

Fjár­festing í vatni er fjár­festing í fram­tíðinni

Jón Pétur Wilke Gunnarsson skrifar

Hreint vatn hefur lengi verið eitt af sérkennum Íslands – nú er tækifæri til að byggja upp kerfi sem tryggja að svo verði áfram. Þegar eitthvað er talið sjálfgefið er hætt við að innviðir, eftirlit og langtímahugsun sitji á hakanum. Nú virðist hins vegar vera raunveruleg stefnubreyting í vatnsgæðamálum á Íslandi.

Undanfarin misseri hafa fallið saman þrír lykilþættir: hertara regluverk, aukin fjárfesting og betri þekking á raunverulegum áhrifum fráveitu á umhverfi og lífríki. Þetta skapar tækifæri sem Ísland hefur ekki haft áður.

Fjármunirnir eru loksins komnir

Stærsta merkið um þessa breytingu er sú fjárfesting sem þegar er hafin. Með þátttöku Íslands í LIFE Icewater verkefninu er verið að setja verulega fjármuni í að bæta vatnsgæði, styrkja eftirlit og byggja upp betri innviði fyrir fráveitur um land allt.

Þetta er ekki aðeins rannsóknarverkefni. Um er að ræða markvissa innspýtingu í gagnaöflun, áætlanagerð og framkvæmdir sem eiga að skila mælanlegum árangri. Sveitarfélög fá stuðning til að greina stöðu sína, forgangsraða aðgerðum og ráðast í úrbætur sem áður voru settar til hliðar vegna kostnaðar eða skorts á skýrum kröfum.

Nýtt regluverk styður við fjárfestinguna

Samhliða þessu hefur tekið gildi ný reglugerð um fráveitur og skólphreinsun. Hún markar ákveðin tímamót því hún tengir fjárfestingar í innviðum beint við raunveruleg áhrif á vatnsgæði. Áherslan er ekki lengur eingöngu á tæknilausnir, heldur á árangur.

Þetta skapar fyrirsjáanleika. Sveitarfélög og veitufyrirtæki vita betur hvert þau stefna og hvaða kröfur þarf að uppfylla. Slíkt regluverk er forsenda þess að fjárfestingar skili tilætluðum árangri til lengri tíma.

Tækni og gögn breyta leiknum

Einn jákvæðasti þátturinn í þessari þróun er hvernig ný tækni er farin að nýtast í vatnsgæðamálum. Rauntímamælingar, stöðugt eftirlit og betri gagnagreining gera kleift að fylgjast með áhrifum aðgerða á mun markvissari hátt en áður.

Þetta dregur úr óvissu, eykur gagnsæi og gerir stjórnvöldum og sveitarfélögum kleift að taka upplýstar ákvarðanir. Um leið verður umræðan skýrari – hún byggir á gögnum fremur en tilfinningum eða ágiskunum.

Vatn sem langtímafjárfesting

Vatnsgæði eru ekki skammtímaverkefni heldur langtímauppbygging. Sú fjárfesting sem nú er hafin snýst ekki aðeins um að uppfylla reglugerðir, heldur um að tryggja sjálfbærni, vernda lífríki og styrkja innviði samfélagsins til framtíðar.

Framtíðarhorfur í vatnsgæðamálum á Íslandi eru því í grunninn jákvæðar. Verkefnin eru komin af stað, fjármunirnir eru til staðar og þekkingin vex hratt. Nú skiptir mestu að halda áfram á þessari braut – með skýrri forgangsröðun, samræmdri framkvæmd og opnum upplýsingum.

Það er fjárfesting sem mun skila sér langt umfram kostnaðinn.

Höfundur er lífefnafræðingur.

Umhverfismál Vatn

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið