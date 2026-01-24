Fjárfesting í vatni er fjárfesting í framtíðinni Jón Pétur Wilke Gunnarsson skrifar 24. janúar 2026 07:33 Hreint vatn hefur lengi verið eitt af sérkennum Íslands – nú er tækifæri til að byggja upp kerfi sem tryggja að svo verði áfram. Þegar eitthvað er talið sjálfgefið er hætt við að innviðir, eftirlit og langtímahugsun sitji á hakanum. Nú virðist hins vegar vera raunveruleg stefnubreyting í vatnsgæðamálum á Íslandi. Undanfarin misseri hafa fallið saman þrír lykilþættir: hertara regluverk, aukin fjárfesting og betri þekking á raunverulegum áhrifum fráveitu á umhverfi og lífríki. Þetta skapar tækifæri sem Ísland hefur ekki haft áður. Fjármunirnir eru loksins komnir Stærsta merkið um þessa breytingu er sú fjárfesting sem þegar er hafin. Með þátttöku Íslands í LIFE Icewater verkefninu er verið að setja verulega fjármuni í að bæta vatnsgæði, styrkja eftirlit og byggja upp betri innviði fyrir fráveitur um land allt. Þetta er ekki aðeins rannsóknarverkefni. Um er að ræða markvissa innspýtingu í gagnaöflun, áætlanagerð og framkvæmdir sem eiga að skila mælanlegum árangri. Sveitarfélög fá stuðning til að greina stöðu sína, forgangsraða aðgerðum og ráðast í úrbætur sem áður voru settar til hliðar vegna kostnaðar eða skorts á skýrum kröfum. Nýtt regluverk styður við fjárfestinguna Samhliða þessu hefur tekið gildi ný reglugerð um fráveitur og skólphreinsun. Hún markar ákveðin tímamót því hún tengir fjárfestingar í innviðum beint við raunveruleg áhrif á vatnsgæði. Áherslan er ekki lengur eingöngu á tæknilausnir, heldur á árangur. Þetta skapar fyrirsjáanleika. Sveitarfélög og veitufyrirtæki vita betur hvert þau stefna og hvaða kröfur þarf að uppfylla. Slíkt regluverk er forsenda þess að fjárfestingar skili tilætluðum árangri til lengri tíma. Tækni og gögn breyta leiknum Einn jákvæðasti þátturinn í þessari þróun er hvernig ný tækni er farin að nýtast í vatnsgæðamálum. Rauntímamælingar, stöðugt eftirlit og betri gagnagreining gera kleift að fylgjast með áhrifum aðgerða á mun markvissari hátt en áður. Þetta dregur úr óvissu, eykur gagnsæi og gerir stjórnvöldum og sveitarfélögum kleift að taka upplýstar ákvarðanir. Um leið verður umræðan skýrari – hún byggir á gögnum fremur en tilfinningum eða ágiskunum. Vatn sem langtímafjárfesting Vatnsgæði eru ekki skammtímaverkefni heldur langtímauppbygging. Sú fjárfesting sem nú er hafin snýst ekki aðeins um að uppfylla reglugerðir, heldur um að tryggja sjálfbærni, vernda lífríki og styrkja innviði samfélagsins til framtíðar. Framtíðarhorfur í vatnsgæðamálum á Íslandi eru því í grunninn jákvæðar. Verkefnin eru komin af stað, fjármunirnir eru til staðar og þekkingin vex hratt. Nú skiptir mestu að halda áfram á þessari braut – með skýrri forgangsröðun, samræmdri framkvæmd og opnum upplýsingum. Það er fjárfesting sem mun skila sér langt umfram kostnaðinn. Höfundur er lífefnafræðingur. María Ellen Steingrímsdóttir Skoðun Markmið fyrir iðnað, innantóm orð fyrir náttúru Elvar Örn Friðriksson Skoðun Skoðun Skoðun Ísland á krossgötum: Raunsæi eða tálsýn? Davíð Bergmann skrifar Skoðun Gervigreindin er risi á brauðfótum: Hve tæpt stöndum við í raun? Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun Fjárfesting í vatni er fjárfesting í framtíðinni Jón Pétur Wilke Gunnarsson skrifar Skoðun Lýðræðisveisla Guðný Birna Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Mótmæli bænda í ESB náðu eyrum þingsins í Strassborg Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Borgin sem við byggjum er borg framtíðarinnar Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar Skoðun Um tvo frídaga að vetri: Annan nýjan, hinn eldri Guðmundur D. Haraldsson skrifar Skoðun Viðhaldsstjórnun Sveinn V. Ólafsson skrifar Skoðun Yfir 250 milljarðar út í loftið Lárus Bl. Sigurðsson skrifar Skoðun Inga Sæland Árný Björg Blandon skrifar Skoðun Afnám lagaskyldu til jafnlaunavottunar er gott - en gullhúðað Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Happafengur í Reykjavík Hjálmar Sveinsson skrifar Skoðun Hver leyfði aðgangsgjald að náttúruperlum? Runólfur Ólafsson,Breki Karlsson skrifar Skoðun Varúðarmörk eru ekki markmið Jóhann Helgi Stefánsson skrifar Skoðun Opið bréf til meirihluta Reykjavíkurborgar: 850% hækkun gjalda hjá Reykjavíkurborg og skekkt samkeppnisstaða Erik Figueras Torras skrifar Skoðun Fyrir hvern er verið að byggja í Kópavogi? María Ellen Steingrímsdóttir skrifar Skoðun Klappstýrur iðnaðarins Árni Pétur Hilmarsson skrifar Skoðun Af hverju ætti ungt fólk að flytja heim eftir nám? Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Þegar allir fá rödd — frá prentvél til samfélagsmiðla Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Varúðarmörk eru ekki markmið Jóhann Helgi Stefánsson skrifar Skoðun Við þurfum betri döner í Reykjavík Björn Teitsson skrifar Skoðun Vannæring er aftur komin í tísku Guðrún Nanna Egilsdóttir skrifar Skoðun Lykilár í framkvæmdum runnið upp skrifar Skoðun Hitamál Flatjarðarsinna Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Af þessu tvennu, er mikilvægast að gera réttu hlutina Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Afburðakonuna Steinunni Gyðu í 2. sætið! Dagbjört Hákonardóttir skrifar Skoðun Leghálsskimun – lítið mál! Vala Smáradóttir skrifar Skoðun SFS „tekur“ umræðuna líka Elías Pétur Viðfjörð Þórarinsson skrifar Skoðun Að standa með sjálfum sér Snorri Másson skrifar Skoðun Hvar er unga jafnaðarfólkið í Ráðhúsinu? Kristín Soffía Jónsdóttir skrifar Sjá meira