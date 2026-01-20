Frítt í Strætó og sund – Með fólkið í forgrunni Ellen Calmon skrifar 20. janúar 2026 11:01 Grunngildi jafnaðarmennskunnar er að jafna aðstöðu og tækifæri barna. Börn eru skilgreind „börn“ til 18 ára aldurs og það finnst mér að eigi að virða í allri reglusetningu og gjaldskrá. Í 1. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir „Í samningi þessum merkir barn hvern þann einstakling sem ekki hefur náð 18 ára aldri, nema hann nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur.“ Barnasáttmálinn hefur lagalegt gildi á Íslandi eins og sjá má hér: https://www.althingi.is/altext/stjt/2013.019.html Ég vil að börn fái frítt í Strætó og sund. Af hverju frítt í Strætó? Með því að bjóða börnum frítt í Strætó erum við að ala upp nýja kynslóð sem nýtir mögulega frekar almenningssamgöngur en ella. Við erum að ala upp kynslóð sem er þá líklegri til að nýta Borgarlínuna. Við erum mögulega að sporna við því að 17 ára gömul börn leggi sumarhýruna sína fyrir til að kaupa fyrsta bílinn með tilheyrandi viðvarandi kostnaði fyrir þau eins og vera ber við rekstur bíls. Við erum þannig mögulega að draga úr aukningu bílaumferðar á höfuðborgarsvæðinu, sem hefur svo einnig jákvæð áhrif á loftslagsmálin. Við erum að draga úr skutli og börnin verða sjálfstæðari. Við erum að styðja við fjölskyldur sem hafa minna á milli handanna og börnin þeirra búa þá að sama aðgengi að Strætó og önnur börn, því það er ekki sjálfsagt að foreldrar hafi efni á Strætókorti fyrir börnin sín. Það má gefa sér að foreldrar sem ekki hafa efni á árskorti í Strætó skutli frekar, þó að skutl sé mögulega dýrara en Strætó þá verður það frekar fyrir valinu því það krefst ekki stórra eins skiptis útgjalda. Það að bjóða börnum frítt í Strætó hefur því víðtæk jákvæð áhrif á sjálfstæði barna, útgjöld foreldra og loftslagið svo eitthvað sé nefnt. Af hverju frítt í sund? Sundlaugarmenning á Íslandi var nýlega staðfest sem óáþreifanlegur menningararfur mannkyns á skrá UNESCO sem er æðsta viðkenning á sviði lifandi hefða. Í sundi mætist fólk af öllum stærðum og gerðum, þar koma kynslóðirnar saman til líkamsræktar og samveru. Sundið styður því við líkamlega, andlega og félagslega heilsu og eru laugarnar skilgreindar sem almenningsrými og almenningsgæði sem borgarbúar geta notið í þeim 8 laugum sem eru í Reykjavíkurborg. Þá er sundið einn af fáum stöðum þar sem símar eru ekki leyfðir og fólk getur komið saman, spjallað eða hvílt hugann og stundað núvitund. Unglingar hafa margir hverjir gaman að því að skreppa í sund með vinahópnum og njóta saman, leika, busla og spjalla. Þeir geta jafnvel varið mörgum klukkustundum í sundi án síma. Koma þreyttir og glaðir heim. Samvera í sundi stuðlar að frekari tengslum barna í milli og kynslóðatengslum enda þekkt að fjölskyldur fara gjarnan saman í sund til að eiga fjölskyldustund. Með því að bjóða börnum í sund erum við að bjóða upp á heilnæma tómstund, hreyfingu og vellíðan sem öll börn hefðu þá aðgengi að og sömu möguleika á þátttöku, vellíðan, óháð bakgrunni, efnahag, fötlun, tungumáli, kyni eða fjölskyldugerð. Með því að bjóða börnum frítt í sund erum við að fylgja því sem kemur fram í 31. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en þar segir „Aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum.“ Ég vil byggja borg þar sem fólkið er sett í forgrunn og þar eru börnin alltaf fyrst! Höfundur er formaður borgarstjórnarflokks Samfylkingarinnar og gefur kost á sér í 3.-5. sæti í flokksvali Samfylkingarinnar sem fer fram rafrænt á heimasíðu Samfylkingarinnar nk. laugardag 24. janúar. https://ellencalmon.is/ Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Ellen Jacqueline Calmon Reykjavík Borgarstjórn Strætó Sund Sveitarstjórnarmál Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Mest lesið Örvæntingarbandalag verklausa vinstrisins Jón Ferdínand Estherarson Skoðun Braskmarkaðurinn Dóra Björt Guðjónsdóttir Skoðun Þöggunin sem enginn viðurkennir Ásgeir Jónsson Skoðun Kæra Hanna Katrín, lengi getur vont versnað Vala Árnadóttir Skoðun Mun samfélagsmiðlabann skaða unglingsdrengi? Ásdís Bergþórsdóttir Skoðun Borgarlína á Suðurlandsbraut: 345 stæði hverfa eða ónýtast Friðjón Friðjónsson Skoðun Hver spurði þig? Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Lygar, ýkjur, svik og hótanir – dapurlegir fyrstu dagar nýs menntamálaráðherra í embætti Ragnar Þór Pétursson Skoðun Ég elska strætó Birkir Ingibjartsson Skoðun Er biðin eftir ofurömmu á enda? Meyvant Þórólfsson Skoðun Skoðun Skoðun Að brjóta glerþakið: lýðræðisleg þátttaka fólks með þroskahömlun og skyldar fatlanir Anna Lára Steindal skrifar Skoðun Hvalveiðar í sviðsljósinu Elissa Phillips skrifar Skoðun Nýsköpun drifin áfram af trausti og samfélagslegri ábyrgð Jón Magnús Kristjánsson skrifar Skoðun Frítt í Strætó og sund – Með fólkið í forgrunni Ellen Calmon skrifar Skoðun Mun samfélagsmiðlabann skaða unglingsdrengi? Ásdís Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Örvæntingarbandalag verklausa vinstrisins Jón Ferdínand Estherarson skrifar Skoðun Lygar, ýkjur, svik og hótanir – dapurlegir fyrstu dagar nýs menntamálaráðherra í embætti Ragnar Þór Pétursson skrifar Skoðun Hver spurði þig? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Þöggunin sem enginn viðurkennir Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Borgarlína á Suðurlandsbraut: 345 stæði hverfa eða ónýtast Friðjón Friðjónsson skrifar Skoðun Að byggja upp flæði og traust í heilbrigðiskerfinu Sandra B. Franks skrifar Skoðun Ég elska strætó Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Þróunarsamvinna eflir öryggi og varnir Íslands Birna Þórarinsdóttir,Bjarni Gíslason,Gísli Rafn Ólafsson,Hrönn Svansdóttir,Stella Samúelsdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar Skoðun Braskmarkaðurinn Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Reykjavík á ekki að reka byggingarfélag Þórdís Lóa Þórhallsdóttir skrifar Skoðun Þúsund klifurbörn í frjálsu falli Róbert Ragnarsson skrifar Skoðun Markmið: Fullkomnasta heilbrigðisþjónusta sem tök eru á að veita Steinunn Þórðardóttir skrifar Skoðun Þegar engin önnur leið er fær Rebekka Maren Þórarinsdóttir skrifar Skoðun Stóra myndin í leikskólamálum Skúli Helgason skrifar Skoðun Að finnast maður ekki skipta máli Víðir Mýrmann skrifar Skoðun Ein helsta forvörn og grunnstoð samfélagsins er fjölbreytt íþróttastarf Magnús Ingi Ingvarsson skrifar Skoðun Fagmennska í framlínunni - Af hverju kennarar skipta máli Bryngeir Valdimarsson skrifar Skoðun Er biðin eftir ofurömmu á enda? Meyvant Þórólfsson skrifar Skoðun Seltjarnarnes og fjárhagurinn – viðvarandi hallarekstur Sigurþóra Bergsdóttir skrifar Skoðun Breytingar, breytinganna vegna? Dóra Magnúsdóttir skrifar Skoðun Innviðir eru forsenda lífsgæða ekki tekjustofn ríkisins Arnar Freyr Ólafsson skrifar Skoðun Veikindaleyfi – hvert er hlutverk stjórnenda? Andri Hrafn Sigurðsson skrifar Skoðun Aðgerðaráætlun í málefnum fjölmiðla Herdís Fjeldsted skrifar Skoðun Magnaða Magnea í borgarstjórn! Guðrún Margrét Guðmundsdóttir,Inga Magnea Skúladóttir skrifar Skoðun Menntun og svikin réttindi Hilmar Freyr Gunnarsson skrifar Sjá meira