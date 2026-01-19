Fagmennska í framlínunni - Af hverju kennarar skipta máli

Þegar rætt er um menntamál er oft talað eins og skólinn sé eitthvað sem megi laga með einföldum aðgerðum. Skipta um reglur, breyta mati, setja ný markmið og þá hljóti allt að falla í réttan farveg. Í slíkri umræðu gleymist oft það sem skiptir mestu máli, kennslan sjálf og þeir sem sinna henni dag eftir dag. Skólinn er ekki abstrakt kerfi, hann er lifandi vinnustaður þar sem faglegar ákvarðanir eru teknar í sífellu.
Kennarastarfið í dag er langt frá því að vera einfalt. Það snýst ekki aðeins um að fara yfir námsefni eða halda röð og reglu. Kennarar vinna með börn sem eru ólík, með mismunandi bakgrunn, styrkleika og þarfir. Þeir þurfa að vega og meta aðstæður, laga kennslu að hópnum og bregðast við því sem kemur upp, bæði í námi og samskiptum. Margar af þessum ákvörðunum sjást aldrei utan skólastofunnar, en þær skipta sköpum fyrir líðan og árangur nemenda.
Kennarar hafa menntað sig til þessa starfs. Þeir vinna eftir námskrá sem byggir á þekkingu á því hvernig börn læra, þroskast og þróa hæfni. Starfið krefst þess að þeir geti greint aðstæður, túlkað viðbrögð nemenda og valið leiðir sem virka í raun, ekki bara á blaði. Þetta er ekki gert af tilfinningu eða vana einum saman, heldur byggir á reynslu, faglegri þekkingu og stöðugri endurskoðun. Samt er tónninn í samfélagsumræðunni oft þannig að kennarar eru gagnrýndir og settir í varnarstöðu. Talað er eins og vandinn liggi hjá þeim, ekki í aðstæðum, starfsumhverfi, skipulagi eða þeim væntingum sem samfélagið hefur til skólans. Starfið er ofureinfaldað og dregið saman í fáeinar fyrirsagnir sem segja lítið um raunveruleikann. Slík umræða dregur úr virðingu fyrir faginu og gerir lítið úr þeirri vinnu sem þar fer fram daglega.
Kennari vinnur ekki bara með námsefni, heldur með fólk. Börn sem þurfa stuðning, skýran ramma og raunverulegar vitsmunalegar áskoranir. Inngilding er því ekki hugmynd eða stefna á blaði, heldur daglegt verkefni sem krefst þekkingar, samvinnu og aðlögunar. Kennarinn þarf að þekkja nemendur sína, sjá hvað hindrar þátttöku og finna leiðir til að ryðja þeim hindrunum úr vegi. Þetta er ekki hægt að gera eftir einfaldri handbók.
Skólinn hefur breyst á síðustu árum og heldur áfram að breytast. Nýjar leiðir, ný verkfæri og breyttar kröfur kalla á aukið faglegt mat á ýmsum þáttum. Kennarar þurfa stöðugt að ákveða hvað gagnast í námi barna og hvað ekki, hvað á erindi inn í kennsluna og hvað má bíða. Þetta ferli er hluti af fagmennsku kennarans og krefst ábyrgðar og yfirvegunar.
Virðing fyrir kennurum snýst ekki um að þeir séu hafnir yfir gagnrýni. Hún snýst um að viðurkenna eðli starfsins og þá ábyrgð sem því fylgir. Hún birtist í því hvernig við tölum um skólann, hvernig við ræðum um kennara og hvort við gefum okkur tíma til að skilja starf þeirra áður en við dæmum. Ef við viljum raunverulega öflugt skólakerfi verðum við að byggja umræðuna á virðingu fyrir fagmennsku þeirra sem standa í framlínunni.
Höfundur er kennari.
