Hverfur Gleðigangan?

Árangur Íslands í mannréttindabaráttu hinsegin fólks hefur lengi verið talinn sjálfsagður. Sá árangur er þó hvorki varanlegur né sjálfgefinn heldur er hann afleiðing áratugalangrar baráttu, pólitískrar forystu og samfélagslegrar samstöðu. Nú er ljóst að þessi staða er undir þrýstingi.
Víða um heim má sjá skýra tilfærslu langt til hægri í stjórnmálum. Sú þróun birtist í tortryggni gagnvart mannréttindum, aukinni andúð á fjölbreytileika og orðræðu sem gerir jaðarsetta hópa að vandamáli og er Ísland engin undantekning. Hér hafa stjórnmálaöfl til miðju og hægri, bæði beint og óbeint, tekið undir hugmyndir sem grafa undan réttindum hinsegin fólks og veikja þá samfélagslegu vernd sem hefur verið byggð upp.
Sérstaklega alvarlegt er þegar stjórnmálaöfl boða beina afturför. Dæmi um það eru yfirlýsingar frá stjórmálasamtökum, þar sem lýst er yfir vilja til að rifta samningum við Samtökin ‘78 og stöðva fræðslu í skólum. Slíkar ákvarðanir eru ekki hlutlausar. Þær fela í sér kerfislægt bakslag, veikja forvarnir gegn fordómum og skaða sérstaklega börn og ungmenni sem þurfa á öryggi og viðurkenningu að halda. Slíkt veldur mér og hinseginsamfélaginu skaða og erfiðleikum, og mun ég ekki taka því þegjandi.
Fræðsla Samtakanna ‘78 hefur verið burðarstoð í því að efla þekkingu og skapa öruggara samfélag og á ég sjálfur þeim mikið að þakka. Að slíta slíku samstarfi sendir skýr skilaboð um að réttindi og sýnileiki hinsegin fólks séu umdeilanleg. Í slíku umhverfi eru viðburðir á borð við Gleðigönguna ekki lengur sjálfsagðir heldur verða auðveld skotmörk eins og í Ungverjalandi nýverið.
Mannréttindi viðhaldast ekki með þögn heldur með þátttöku og samhug. Þátttaka í stjórnmálum snýst ekki aðeins um kosningar á kjördag heldur einnig um það hverjir móta stefnu, sitja í lykilstöðum og taka þátt í samvinnu og málamiðlunum sem einkenna íslenskt lýðræði. Þar skiptir máli að hinsegin fólk sé virkur þátttakandi í ákvarðanatöku um eigin réttindi.
Við stöndum á tímamótum. Annað hvort verjum við þann árangur sem hefur náðst eða leyfum þróun til afturhalds að festa rætur. Barátta hinsegin fólks er ekki einkamál heldur prófsteinn á hvort samfélag stendur vörð um mannvirðingu, jafnrétti og réttlæti.
Ég heiti Guðmundur Ingi Þóroddsson og sækist eftir 3.sæti í flokksvali Samfylkingarinnar 24.janúar. Taktu þátt og skráðu þig til að hafa rétt til að kjósa og stattu með hinseginsamfélaginu á: https://xs.is/takathatt og settu mig í 3.sætið.
Ef þú hefur áhuga á að styðja við þessa baráttu þá býð ég þér í hýrasta framboðspartý ársins á laugardaginn á Kabarett Bankastræti 5 milli klukkan 18:00 til 20:00.
Höfundur er formaður Afstöðu-réttindafélags, hinseginn og sérhæfður starfsmaður Landspítala háskólasjúkrahúss. Hann býður sig fram í þriðja sæti í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar árið 2026.
Róbert Ragnarsson skrifar
Rakel Hildardóttir skrifar
Sindri Freysson skrifar
Guðmundur Ingi Þórodsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar
Siv Friðleifsdóttir skrifar
Magnea Marinósdóttir skrifar
Jóhannes Óli Sveinsson skrifar
Kolbrún Georgsdóttir skrifar
Skúli Helgason skrifar
Aðalsteinn Leifsson skrifar
Jónas Sen skrifar
Pétur Marteinsson skrifar
Þórunn Hanna Halldórsdóttir,Elísabet Arnardóttir,Sigríður Magnúsdóttir,Þóra Másdóttir skrifar
Simon Cramer Larsen skrifar
Svava Ólafsdóttir skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
María Malmquist skrifar
Friðjón Friðjónsson skrifar
Sölvi Breiðfjörð skrifar
Hrafnhildur Kjerúlf Sigmarsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Búi Bjarmar Aðalsteinsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Lísa Margrét Gunnarsdóttir,Kolbrún Halldórsdóttir skrifar
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar
Margrét Gígja Þórðardóttir,Ingibjörg Vilbergsdóttir skrifar
Haukur Þorgeirsson skrifar
Eiríkur Hjálmarsson skrifar