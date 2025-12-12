Skoðun

Hversu margar ó­keypis mál­tíðir finnur þú í desem­ber?

Þorbjörg Sandra Bakke skrifar

Vafalaust kannast ýmsir við troðfulla skápa í eldhúsinu. Samt virðist ekkert til!

Það er misjafnt milli heimila hvaða vörur fylla búrskápana. Ég þekki einn sem fann 7 sósujafnara í skápatiltekt í fyrra! Í mínu tilfelli er það frystivara, hnetur, fræ og allskonar krukkumatur sem á það til að safnast upp.

Við fjölskyldan höfum vanið okkur á að taka kaupstopp í eina viku í desember áður en hátíðarmatarinnkaupin hefjast. Smá áskorun þar sem við förum eins langt og við getum í að nýta og njóta.

Ávinningurinn er að eftir átakið er nóg pláss í skápunum fyrir jólamatinn, smákökurnar og konfektið. Auk þess fer mun minna af mat í ruslið og við spörum okkur pening sem getur komið sér vel fyrir jólin! Svo er algjör bónus að til verða óvæntar en ljúffengar uppskriftir sem stundum verða hluti af endurteknum uppskriftum í hversdeginum. Hvernig gerum við þetta? Við byrjum á að kortleggja allt sem er til í búrskápum, frysti og ísskáp. Síðan hefst hugmyndavinnan. Hvað er hægt að matreiða úr þessu? Þegar við erum búin að tæma okkar hugmyndabrunn er líka hægt að nýta gervigreindina. Hvað ætli þetta dugi í margar máltíðir? Hér kviknar oft á keppnisskapinu með að búa til sem flestar og sem frumlegastar máltíðir úr lagernum.

Niðurstaðan eru allskonar nýjar súpuuppskriftir, hristingar, fræbrauð, eftirréttir og hvað eina. Hér má nefna að mínar frægustu smákökur, Tobbur, urðu einmitt til svona. Þar sæki ég innblástur í klassísku kornflexkökuna en nýti öll þessi fræ, hnetur og þurrkuðu ávexti sem safnast upp hjá mér í stað kornflexins.

Kaupstoppið kemur sér svo vel yfir hátíðirnar, við erum með betri yfirsýn yfir hvað er til, og höfum pláss til að geyma afgangana. Þá er fullkomið að vera búin að gera ráð fyrir afgangamáltíðum inn í jóladagskránni. Til dæmis Pálínuboð á jóladag þar sem allir bjóða upp á sína jólaafganga . Eða hin fullkomna jólasamloka í hádeginu á annan í jólum þar sem við nýtum það sem til er og gæðum okkur á yfir jólabókalestrinum.

Ég skora á ykkur að nýta keppnisskapið í eldhúsinu, vera nýtin, skapandi, segja frá ykkar reynslu á samfélagsmiðlum og jafnvel tagga #samangegnsoun.

Njótið, nýtið og upplifið eitthvað alveg nýtt í leiðinni! 

Höfundur er teymisstjóri í teymi hringrásarhagkerfis hjá Umhverfis- og orkustofnun.

