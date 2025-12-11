ESB íhugar að fresta bensín- og dísilbanni til 2040 – Ísland herðir álögur á mótorhjól þrátt fyrir óraunhæfa rafvæðingu Unnar Már Magnússon skrifar 11. desember 2025 08:33 Evrópusambandið hefur undanfarið gefið sterk merki um að mögulega verði hætt við áform um að banna sölu nýrra bensín- og dísilökutækja árið 2035. Í fréttum frá Reuters, AutoExpress og Carwow kemur fram að framkvæmdastjórn ESB hafi þegar hafið endurskoðun á markmiðinu og að frestun til ársins 2040 sé til umfjöllunar. Ástæðurnar eru ýmsar. Víða vantar uppbyggða hleðsluinnviði, rafvæðing hefur gengið hægar en spár gerðu ráð fyrir og aðildarríki hafa lýst yfir áhyggjum af miklum kostnaði fyrir heimili og atvinnulíf ef þrýst verði á full raforkuskipti of hratt. Þá óttast bæði bílaiðnaður og verkalýðshreyfing að of þröng tímalína gæti skaðað samkeppnishæfni Evrópu og flýtt fyrir því að framleiðsla og störf flytjist úr álfunni. Á sama tíma og Evrópusambandið er að draga úr hraðanum í orkuskiptum standa íslensk stjórnvöld fast á áformum um hækkun álaga á mótorhjól, þó svo að rafvæddir valkostir séu enn langt frá því að vera raunhæfir í íslenskum aðstæðum. Rafmótorhjól bjóða hvorki upp á drægni, endingu né verð sem hægt er að bera saman við hefðbundin mótorhjól, auk þess sem kuldi og langar vegalengdir gera notkun þeirra tortryggilega. Mótorhjól eru þó aðeins örlítið brot af heildarlosun í vegasamgöngum. Það hefur því vakið athygli að Ísland sé að hækka álögur á farartækjaflokk sem hefur litla sem enga möguleika á að uppfylla raforkuskiptakröfur á næstu árum, á sama tíma og löndin sem mótuðu upphaflegu reglurnar eru að draga í land. Um leið og hækkanir á mótorhjólum hafa vakið gagnrýni, hafa komið fram upplýsingar um að ríkisstjórnin sé að endurskoða fyrri áform um að setja 40 prósenta vörugjald á T3 ökutæki, þar á meðal fjórhjól og sexhjól sem gegna lykilhlutverki í landbúnaði, björgunarsveitastarfi og ferðaþjónustu. Tillagan mætti mikilli mótspyrnu þar sem bent var á að þessi ökutæki væru fyrst og fremst vinnuvélar, ekki lúxusfarartæki. Hækkunin hefði því bitnað sérstaklega á þeim atvinnugreinum og öryggisstarfsemi sem treysta á þau. Sú staðreynd að stjórnvöld virðast nú tilbúin að bakka frá þessari ákvörðun hefur verið túlkuð sem jákvætt skref og dæmi um að rök, gögn og raunveruleg notkun geti sannfært stjórnvöld um að endurmeta stefnu sína. Þegar litið er á heildarmyndina verður ósamræmið áberandi. Evrópusambandið, sem Ísland hefur gjarnan fylgt í regluverki um umhverfi og orkuskipti, er að íhuga lengri tímaramma og sveigjanlegri nálgun. Ísland hins vegar er að herða álögur á farartækjaflokka sem ekki hafa tæknilegar forsendur til að fylgja rafvæðingarstefnu á næstu árum, og í tilviki mótorhjóla er rafvæðingin beinlínis óframkvæmanleg miðað við vöruúrval og veðurfar hér á landi. Auk þess hefur komið fram vaxandi umræða um að íþróttatæki á borð við keppnismótorhjól, motocrosshjól og aðrar vélar sem aðeins eru notaðar á lokuðum brautum og fara aldrei á númer eða í almennar samgöngur, eigi alls ekki að bera vörugjöld sem byggja á forsendum hefðbundinnar notkunar í umferð. Slík gjöld eru hönnuð með það í huga að ökutæki aki 10–20 þúsund kílómetra á ári í almennri umferð. Keppnistæki eru hins vegar oft ekið 100–300 kílómetra á ársgrundvelli, í afmörkuðu umhverfi, undir eftirliti og án nokkurs álags á vegakerfið eða daglega umferð. Að leggja sömu gjöld á þessi tæki og á hefðbundin skráningarskyld ökutæki er því hvorki röklega né sanngjarnt og stenst illa samanburð við skattkerfi nágrannaríkja. Spurningin sem situr eftir er því ekki aðeins hvort Ísland sé að fara hraðar en ESB í orkuskiptum heldur einnig hvort skattheimtan sé raunhæf og í samræmi við raunverulega notkun þeirra tækja sem hún nær til. Ef stjórnvöld eru tilbúin að endurskoða T3 gjaldið á grundvelli raka og notkunar, þá hlýtur að sama sjónarmið eigi einnig við um mótorhjól og keppnistæki sem hvorki valda mengun né sliti á vegum í líkingu við hefðbundna umferð. Orkuskipti verða að byggja á tæknilegum veruleika en ekki óskhyggju, og skattlagning þarf að endurspegla raunverulega notkun. Að öðrum kosti er hætt við að álögur bitni fyrst og fremst á þeim sem minnst mega sín og á greinum sem eru mikilvægar fyrir bæði öryggi, atvinnu og íþróttastarfsemi. Höfundur flytur inn Ducati og aprilia mótorhjól, er varaformaður íþróttafélagsins Hafliða í Hafnarfirði og fyrrverandi keppandi í mótorsporti hér heima sem erlendis. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Skattar, tollar og gjöld Mest lesið Stóra vandamál Kristrúnar er ekki Flokkur fólksins Jens Garðar Helgason Skoðun Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk Vilhjálmur H. Vilhjálmsson Skoðun Þeir sem hafa verulega hagsmuni af því að segja ykkur ósatt Þórður Snær Júlíusson Skoðun Ný flugstöð á rekstarlausum flugvelli? Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun ESB íhugar að fresta bensín- og dísilbanni til 2040 – Ísland herðir álögur á mótorhjól þrátt fyrir óraunhæfa rafvæðingu Unnar Már Magnússon Skoðun Þegar líf liggur við Ingibjörg Isaksen Skoðun Ísland: Meistari orkuþríþrautarinnar – sem stendur Jónas Hlynur Hallgrímsson Skoðun Norðurlöndin – kaffiklúbbur eða stórveldi? Hrannar Björn Arnarsson,Lars Barfoed,Maiken Poulsen Englund,Pyry Niemi,Torbjörn Nyström Skoðun Til stuðnings Fjarðarheiðargöngum Glúmur Björnsson Skoðun „Við skulum syngja lítið lag...“ Arnar Eggert Thoroddsen Skoðun Skoðun Skoðun Málfrelsi ungu kynslóðarinnar – og ábyrgðin sem bíður okkar Jóhann Ingi Óskarsson skrifar Skoðun „Við skulum syngja lítið lag...“ Arnar Eggert Thoroddsen skrifar Skoðun Norðurlöndin – kaffiklúbbur eða stórveldi? Hrannar Björn Arnarsson,Lars Barfoed,Maiken Poulsen Englund,Pyry Niemi,Torbjörn Nyström skrifar Skoðun Ný flugstöð á rekstarlausum flugvelli? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun ESB íhugar að fresta bensín- og dísilbanni til 2040 – Ísland herðir álögur á mótorhjól þrátt fyrir óraunhæfa rafvæðingu Unnar Már Magnússon skrifar Skoðun Þeir sem hafa verulega hagsmuni af því að segja ykkur ósatt Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Ísland: Meistari orkuþríþrautarinnar – sem stendur Jónas Hlynur Hallgrímsson skrifar Skoðun Úthaf efnahagsmála – fjárlög 2026 Halla Hrund Logadóttir skrifar Skoðun Þegar líf liggur við Ingibjörg Isaksen skrifar Skoðun Stóra vandamál Kristrúnar er ekki Flokkur fólksins Jens Garðar Helgason skrifar Skoðun Til stuðnings Fjarðarheiðargöngum Glúmur Björnsson skrifar Skoðun Út með slæma vana, inn með gleði og frið Dagbjört Harðardóttir skrifar Skoðun Markaðsmál eru ekki aukaatriði – þau eru grunnstoð Garðar Ingi Leifsson skrifar Skoðun Orkuþörf í íslenskum matvælaiðnaði á landsbyggðinni Sigurður Blöndal,Alexander Schepsky skrifar Skoðun Vanhugsuð kílómetragjöld og vantalin skattahækkun á árinu 2026 Vilhjálmur Hilmarsson skrifar Skoðun Að læra nýtt tungumál er maraþon, ekki spretthlaup Ólafur G. Skúlason skrifar Skoðun Mannréttindi í mótvindi Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Passaðu púlsinn í desember Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Að klifra upp í tunnurnar var bara byrjunin Anahita Sahar Babaei skrifar Skoðun Jöfn tækifæri fyrir börn í borginni Stein Olav Romslo skrifar Skoðun Stöndum vörð um mannréttindi Margrét María Sigurðardóttir skrifar Skoðun Reynsla úr heimi endurhæfingar nýtist víðar Svana Helen Björnsdóttir skrifar Skoðun Tómstundafræðingar gegn varðhaldsbúðum Andrea Rói Sigurbjörns,Ása Kristín Einarsdóttir,Elí Hörpu- og Önundarbur,Maríanna Wathne Kristjánsdóttir,Valgeir Þór Jakobsson,Þórhildur Elínardóttir Magnúsdóttir skrifar Skoðun „Enginn öruggur staður á netinu“ Unnur Ágústsdóttir,Halldóra R. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk Vilhjálmur H. Vilhjálmsson skrifar Skoðun Er þín fasteign útsett fyrir loftslagsbreytingum og náttúruvá? Kristján Andrésson skrifar Skoðun Kosningin í stjórn RÚV á morgun mun aldrei gleymast Björn B. Björnsson skrifar Skoðun Um lifandi tónlist í leikhúsi Þórdís Gerður Jónsdóttir skrifar Skoðun Mikilvæg innspýting fyrir þekkingarsamfélagið Logi Einarsson skrifar Skoðun Hafa þjófar meiri rétt? Hilmar Freyr Gunnarsson skrifar Sjá meira