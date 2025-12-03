54 dögum síðar

Á landsþingi Viðreisnar þann 21. september sl. segir sérstaklega um atvinnumál að flokkurinn vilji „...styðja við fjölbreytni, nýsköpun og kynslóðaskipti í landbúnaði.“ Slík markmið eru verðug en fimmtíu og fjórum dögum síðar leggur fjármálaráðherra fram frumvarp um hið gagnstæða. Frumvarpið varðar meðal annars breytingar á lögum um erfðafjárskatt sem mun gera ungum og upprennandi bændum enn erfiðara um vik að taka við búrekstri jarða. Aukinheldur ganga þær breytingar sem frumvarpið boðar þvert gegn stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem segir berum orðum að gripið verði til aðgerða til að auðvelda kynslóðaskipti í landbúnaði.
Án þess að rekja hvað erfðafjárskattur er í senn óréttlátur og ófyrirsjáanlegur skattur þá er í tilviki fasteigna fasteignamat eignarinnar grundvöllur skattlagningarinnar. Tilgangur fasteignamats er ekki eingöngu að vera gjaldstofn fasteignagjalds heldur einnig að vera skattstofn fasteigna við ákvörðun erfðafjárskatts. Fasteignamatið er reiknað með tölfræðilegum matskerfum sem byggja á markaðsgögnum og eiginleikum fasteignarinnar með það að markmiði að endurspegla markaðsvirði hennar á ákveðnu tímabili. Núna er hins vegar lagt til að byggja skattlagningu erfðafjárskatts á tvöföldu kerfi - annars vegar með fasteignamati og hins vegar með markaðsverði. Á sama tíma og fasteignamat, rétt eins og lög og reglur kveða á um, á að endurspegla markaðsverð fasteignar. Þá er allskostar óvíst samkvæmt efni frumvarpsins hvenær eigi að styðjast við fasteignamatsverð og hvenær markaðsverð, með hvaða hætti markaðsverð er fundið, hvernig eigi að finna sambærilegar eignir til viðmiðunar, hvaða hlutlægu mælikvarðar liggja þar að baki og hvaða kaupendamarkað á eiginlega að miða við. Verði gert tilboð í bújörð sem er langt yfir fasteignamatsverði, er þá tilboðsverðið orðið markaðsverð af því að einhver einn aðili var tilbúinn að greiða svo mikið fyrir eignina? Og um leið er þá tilboðsverðið orðið grundvöllur skattlagningar erfðafjárskatts? Hvernig hefur verið hugsað fyrir erfðadeilur sem geta komið upp þegar erfingjar eru fleiri en einn? Þá er einnig verið að taka einn lið út úr fasteignamatinu, þ.e. lóðarliðinn (landið), og meta sérstaklega af sérfróðum aðila til „markaðsverðs“ og á þá að miða við þann lið í fasteignamatinu síðar meir? Alltof mörgum spurningum er ósvarað.
Fyrirsjáanleika skattheimtunnar og grunnreglu skattaréttar er einfaldlega kastað á glæ í frumvarpi fjármálaráðherra, og það á kostnað kynslóðaskipta í landbúnaði. Verði frumvarpið óbreytt að lögum er óhætt að fullyrða að verið sé að leggja stein, og það ófyrirséðan, í götu kynslóðaskipta í landbúnaði þannig að þau verði torvelduð og einfaldlega gerð afturreka. Og hvað ætlar landinn þá að hafa sér til hnífs og skeiðar - Cheerios og möndlumjólk kannski? Maður einfaldlega spyr sig.
Höfundur er framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands.
Ragna Ívarsdóttir,Guðrún Margrét Njálsdóttir,Þröstur Sverrisson skrifar
Eva Bryndís Ágústsdóttir,Arthur Knut Farestveit skrifar
Erla Hrönn Hörpu Unnsteinsdóttir skrifar
Margrét Ágústa Sigurðardóttir skrifar
Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar
Drífa Snædal skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Guðmundur S. Johnsen skrifar
Halldóra Lillý Jóhannsdóttir skrifar
Einar Baldvin skrifar
Helgi Tómasson skrifar
Svanur Guðmundsson skrifar
Halla Gunnarsdóttir,Sigurður Hannesson skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Ragnhildur Freysteinsdóttir skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar
Victor Guðmundsson skrifar
Ragnar Þór Ingólfsson skrifar
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
Lísa Margrét Gunnarsdóttir,Íris Björk Ágústsdóttir skrifar
Kristján Ra. Kristjánsson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Unnur Elva Arnardóttir,Emma Kjartansdóttir skrifar
Aron Örn Óskarsson,Edda Austmann,Sigrún Grendal skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Tina Paic skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Þröstur V. Söring skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar