Desember er genginn í garð og það vantar sannarlega ekki tilefni til að gera sér glaðan dag í kringum aðventuna. Stjörnur landsins hafa vart undan við að birta myndir af skemmtilegum athöfnum. Hvort sem það séu tímamót, skvísustundir, sveitaferðir, útlönd, huggulegheit eða annað þá var Instagram stútfullt af fjölbreyttum færslum áhrifavaldanna um helgina.
Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.
Markaðsstjórinn og hlaupadrottningin Birna María Másdóttir, jafnan þekkt sem MC Bibba, á von á barni með íþróttamanninum Agli Erni.
View this post on Instagram A post shared by Egill Örn Gunnarsson (@egillorng)
A post shared by Egill Örn Gunnarsson (@egillorng)
Sunneva Einarsdóttir raunveruleikastjarna, áhrifavaldur og hlaðvarpsstýra, fagnaði þrettán ára afmæli hundsins Bruce með stæl.
View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss)
Áhrifavaldurinn og New York-búinn Hildur Anissa fór á stefnumót með ástinni sinni Sebastian Loi á Monkey Bar í stórborginni.
View this post on Instagram A post shared by Hildur Anissa (@hilduranissa)
A post shared by Hildur Anissa (@hilduranissa)
Ástin blómstrar sem aldrei fyrr hjá tónlistarmanninum Jóni Jónssyni og tannlækninum Hafdísi Björk en þau hafa verið saman nú í 23 ár.
View this post on Instagram A post shared by Jon Jonsson (@jonjonssonmusic)
A post shared by Jon Jonsson (@jonjonssonmusic)
Ástin er sömuleiðis hrein hjá Láru Clausen og Jens Hilmari en hún birti fallegar myndir af þeim í tilefni af afmæli Jens.
View this post on Instagram A post shared by 𝑳𝑨𝑹𝑨 𝑪𝑳𝑨𝑼𝑺𝑬𝑵 (@laracclausen)
A post shared by 𝑳𝑨𝑹𝑨 𝑪𝑳𝑨𝑼𝑺𝑬𝑵 (@laracclausen)
Crossfit drottningin Sóla Sigurðardóttir tók sér frí frá prófalestri og birti 20 myndir af ævintýrum sínum í Japan.
View this post on Instagram A post shared by Sólveig Sigurðardóttir🇮🇸 (@solasigurdardottir)
A post shared by Sólveig Sigurðardóttir🇮🇸 (@solasigurdardottir)
Raunveruleikastjarnan og hjúkrunarfræðingurinn Viktor Anderson er tilbúinn í gleðina.
View this post on Instagram A post shared by Viktor Heiðdal Andersen (@viktor.andersen)
A post shared by Viktor Heiðdal Andersen (@viktor.andersen)
Gugga í gúmmíbát sýndi hvernig stefnumót með henni í miðborginni gæti farið.
View this post on Instagram A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat)
A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat)
Áhrifavaldurinn og markaðspæjan Camilla Rut skvísaði sig upp.
View this post on Instagram A post shared by Camilla Rut (@camillarut)
A post shared by Camilla Rut (@camillarut)
Rapparinn Flóni er í guðs höndum á Edition.
View this post on Instagram A post shared by 𝐅𝐋𝐎𝐍𝐈 (@fridrikroberts)
A post shared by 𝐅𝐋𝐎𝐍𝐈 (@fridrikroberts)
Anna Bergman áhrifavaldur og markaðssérfræðingur fer glæsileg inn í nýjan áratug.
View this post on Instagram A post shared by Anna Bergmann (@annasbergmann)
A post shared by Anna Bergmann (@annasbergmann)
Markaðsskvísan Kolbrún Pálína er tilbúin fyrir glimmeraða jólatískuna.
View this post on Instagram A post shared by Kolbrún Pálína Helgadóttir (@kolbrunpalina)
A post shared by Kolbrún Pálína Helgadóttir (@kolbrunpalina)
Sara Jasmín hlaðvarpsstýra Gellukastsins gellaði sig upp.
View this post on Instagram A post shared by Sara Jasmin Sigurðardottir (@sarajasmin5)
A post shared by Sara Jasmin Sigurðardottir (@sarajasmin5)
Arna Petra ljósmyndari og áhrifavaldur naut sín í gullfallegri íslenskri sveitasælu.
View this post on Instagram A post shared by Arna Petra Sverrisdóttir (@arnapetra)
A post shared by Arna Petra Sverrisdóttir (@arnapetra)
World Class drottningarnar og mæðgurnar Birgitta Líf og Dísa nutu sín í botn í Dubai þar sem þær heimsóttu meðal annars eyðimörk og pílates studio.
View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif)
A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif)