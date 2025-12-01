Lífið

Stjörnulífið: Ó­létta og ást í 23 ár

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör hjá stjörnum landsins í liðinni viku.
Desember er genginn í garð og það vantar sannarlega ekki tilefni til að gera sér glaðan dag í kringum aðventuna. Stjörnur landsins hafa vart undan við að birta myndir af skemmtilegum athöfnum. Hvort sem það séu tímamót, skvísustundir, sveitaferðir, útlönd, huggulegheit eða annað þá var Instagram stútfullt af fjölbreyttum færslum áhrifavaldanna um helgina.

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Barnalán

Markaðsstjórinn og hlaupadrottningin Birna María Másdóttir, jafnan þekkt sem MC Bibba, á von á barni með íþróttamanninum Agli Erni.

Unglingaafmæli áhrifavaldahunds

Sunneva Einarsdóttir raunveruleikastjarna, áhrifavaldur og hlaðvarpsstýra, fagnaði þrettán ára afmæli hundsins Bruce með stæl. 

Stefnumót í New York

Áhrifavaldurinn og New York-búinn Hildur Anissa fór á stefnumót með ástinni sinni Sebastian Loi á Monkey Bar í stórborginni. 

Ástin og lífið

Ástin blómstrar sem aldrei fyrr hjá tónlistarmanninum Jóni Jónssyni og tannlækninum Hafdísi Björk en þau hafa verið saman nú í 23 ár. 

Ástin er sömuleiðis hrein hjá Láru Clausen og Jens Hilmari en hún birti fallegar myndir af þeim í tilefni af afmæli Jens. 

Ævintýri í Japan

Crossfit drottningin Sóla Sigurðardóttir tók sér frí frá prófalestri og birti 20 myndir af ævintýrum sínum í Japan. 

Reykjavíkurgleði

Raunveruleikastjarnan og hjúkrunarfræðingurinn Viktor Anderson er tilbúinn í gleðina.

Gugga í gúmmíbát sýndi hvernig stefnumót með henni í miðborginni gæti farið. 

Áhrifavaldurinn og markaðspæjan Camilla Rut skvísaði sig upp. 

Rapparinn Flóni er í guðs höndum á Edition.

Anna Bergman áhrifavaldur og markaðssérfræðingur fer glæsileg inn í nýjan áratug. 

Markaðsskvísan Kolbrún Pálína er tilbúin fyrir glimmeraða jólatískuna.

Sara Jasmín hlaðvarpsstýra Gellukastsins gellaði sig upp.

Sveitasæla

Arna Petra ljósmyndari og áhrifavaldur naut sín í gullfallegri íslenskri sveitasælu. 

Sjóðheitar mæðgur í Dubai

World Class drottningarnar og mæðgurnar Birgitta Líf og Dísa nutu sín í botn í Dubai þar sem þær heimsóttu meðal annars eyðimörk og pílates studio. 

