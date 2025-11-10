Gleðilegan feðradag: „Við verðum fjögur í apríl“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 10. nóvember 2025 12:53 Elísabet og Pétur Freyr eru eigendur húsgagnaverslunarinnar Vest. Instagram Hönnunarhjónin Pétur Freyr Pétursson og Elísabet Helgadóttir, eigendur húsgagnaverslunarinnar Vest, eiga von sínu öðru barni í apríl. Gleðitíðindunum deilir Elísabet á Instagram í tilefni af feðradeginum. „Við höfum þagað yfir litlu leyndarmáli. Gleðilegan feðradag. Við verðum fjögur í apríl,“ skrifar Elísabet við færsluna og deilir myndbandi af dóttur hjónanna, Líf, sem er átta ára, opna lítinn kassa með sónarmyndum ofan í. Gleðin og spennan skín úr andliti hennar þegar hún áttar sig á því að hún verði stóra systir. View this post on Instagram A post shared by Elísabet Helgadóttir (@elisabethelga) Elísabet og Pétur eru miklir fagurkerar. Fyrir utan að reka húsgagna- og hönnunarverslun hafa þau einnig gert upp og innréttað nokkrar fasteignir. Fyrir nokkru síðan festu þau kaup á þriggja 200 fermetra parhúsi við Túngötu í Reykjavík. Þau réðust í umfangsmiklar framkvæmdir og gerðu það upp á afar heillandi máta. Áður bjuggu þau í fallegu húsi við Reynihlíð í Suðurhlíðunum. Sindri Sindrason heimsótti þau hjónin í þættinum Heimsókn á Stöð 2 fyrr á árinu. Brot úr þættinum má sjá hér að neðan. Tímamót Barnalán Ástin og lífið Mest lesið 50+: Framhjáhöldum fjölgar Áskorun Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Lífið Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Lífið Hafnar ásökunum um dónamyndir og segir þveröfugt farið Bíó og sjónvarp Umhverfisráðherra á von á barni Lífið GDRN og Árni Steinn eiga von á sínu öðru barni Lífið Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Lífið Hefur engan kynferðislegan áhuga á óléttri konu sinni Lífið Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Lífið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið Fleiri fréttir Gleðilegan feðradag: „Við verðum fjögur í apríl“ Umhverfisráðherra á von á barni GDRN og Árni Steinn eiga von á sínu öðru barni Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Hefur engan kynferðislegan áhuga á óléttri konu sinni Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Krakkatían: Skrímslasveitin, söngleikur og framhaldsmynd „Rosalega stórt“ að fá aftur tilnefningu Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Tvö ár í stofufangelsi Fréttatía vikunnar: Grand Theft Auto, Neyðarkallinn og fjársvik Laufey tilnefnd til Grammy-verðlauna Elskar að bera klúta Valdi fallegasta karlmanninn Algjör óvissa með Söngvakeppnina Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum „Ekkert of gott að vera of grannur“ Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Love Island bomba keppir í Eurovision Sjá meira