Maríanna Pálsdóttir, eigandi heilsusetursins UMI úti á Seltjarnarnesi, og Guðmundur Ingi Hjartarson, yfirleitt kallaður Dommi, felldu hugi saman fyrir tæpum fjórum árum síðan.
Maríanna sagði áhorfendum einstaka ástarsögu þeirra í Íslandi í dag.
„Hann þurfti á mér að halda og ég þurfti á honum að halda,“ segir Maríanna og talar um að hafa „umpottað“ Domma, dustað af honum moldina og nært hann með nóg af ást, kynlífi og gleði.
Dommi fór á skeljarnar 7. febrúar síðastliðinn og lagði mikið upp úr því að biðja móður Maríönnu um leyfi, en hún lést í mars eftir erfið veikindi. Það skipti Maríönnu afar miklu máli, enda þær mæðgurnar mjög nánar. Móðir hennar lést viku eftir að Maríanna opnaði heilsusetrið UMI, sem þýðir einmitt móðir á arabísku.
Maríanna og Dommi tvínónuðu ekkert við hlutina og skipulögðu brúðkaupið á aðeins þremur mánuðum, eitthvað sem flestir segja að taki að minnsta kosti eitt ár. Þau eru bæði mjög sveigjanleg og því var það ekkert mál þegar þau þurftu að flytja brúðkaupið frá 6. september til 30. ágúst. Þremur vikum fyrir stóra daginn ákvað Maríanna að fara að kíkja á kjóla og ráku starfsmenn verslunarinnar Loforðs upp stór augu. Þetta er auðvitað eitthvað sem brúðir gera marga mánuði fram í tímann. En viti menn, Maríanna fann kjól sem var eins og sniðinn á hana.
Hjónin létu pússa sig saman í Dómkirkjunni og veislan var haldin í Gamla bíói. Síðan var komið að brúðakaupsferðinni. Daginn sem nýbökuðu hjónin áttu flug til Króatíu féll Play og þá voru góð ráð dýr. Þau létu það ekki spilla gleðinni og breyttist brúðkaupsferðin í sannkallaða óvissuferð í boði Maríönnu.
En er lífið búið að breytast mikið sem gift kona?
„Mér finnst bara að allir ættu að vera giftir,“ segir Maríanna ljómandi af ástargleði.
Viðtalið við Maríönnu í Íslandi í dag er hægt að horfa á hér fyrir neðan.