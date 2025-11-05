Innlent

U-beygja ekki fram undan

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, telur bjart fram undan í ferðaþjónustu þrátt fyrir tímabundna erfiðleika.
Atvinnuvegaráðherra deilir áhyggjum áhrifafólks í ferðaþjónustunni af stöðu greinarinnar. Þrátt fyrir erfiðleika til skemmri tíma sé þó bjart fram undan og bæta þurfi í markaðssetningu. Forstjóri Icelandair hvatti stjórnvöld til þess að taka U-beygju í áformum sínum um skattheimtu á greinina í kjölfar uppsagna og afkomuviðvörunar.

Icelandair réðst í gær í hópuppsögn sem fylgja hagræðingaraðgerðum félagsins og sendi nýverið frá sér afkomuviðvörun. Einungis rúmur mánuður er liðinn frá gjaldþroti Play og áhrifafólk innan ferðaþjónustunnar hefur viðrað miklar áhyggjur af stöðu greinarinnar. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segist deila þeim að einhverju leyti.

Mikilvægir markaðir gefa eftir

„Við vitum auðvitað að vaxtaumhverfið og hátt gengi krónunnar er erfitt fyrir íslensk fyrirtæki. Og það er ekki síst í ferðaþjónustunni. Auk þess sem blikur á lofti á alþjóðavettvangi skipta máli. Við finnum það alveg á bara ferðavilja fólks. Það eru vísbendingar um að mikilvægir markaðir eins og Bretland og Bandaríkin séu eitthvað að láta undan síga og við þurfum að bregðast við því,“ segir Hanna Katrín.

Fjöldi breskra ferðamanna virðist til að mynda hafa dregist saman um ellefu prósent á síðustu tólf mánuðum, samkvæmt tölum Ferðamálastofu. Hanna Katrín bendir á að sérstök markaðsherferð sem beinist að Bretum hafi verið sett af stað fyrir nokkrum vikum og segir hana virðast vera að skila árangri. Huga þurfi að einhverju sambærilegu fyrir Bandaríkjamarkað ásamt því að leggja almenna áherslu á markaðssetningu.

Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, skaut á stjórnvöld í kjvöldfréttum í gær og sagði þau þurfa að taka U-beygju í sínum áformum.

„Stjórnvöld verða að gera þveröfugt við það sem þau eru að tala um að gera,“ sagði Bogi Nils. „Lækka skatta og gjöld í stað þess að tala um að það séu fyrirhugapr skattahækkanir og þegar komnar skattahækkanir á greinina.“

Meðal þess sem áhrifafólk innan ferðaþjónustunnar hefur gagnrýnt er fyrirhuguð gjaldtaka á ferðamannastöðum auk þess sem bent hefur verið á að kílóemtragjald á akstur geti haft neikvæð áhrif þar sem meirihluti ferðamanna leigir bíl hér á landi. Hanna Katrín segir áformin í stöðugri skoðun. Langtímastefna og uppbygging skipti einnig máli.

Hanna Katrín Friðriksson segir ekki tilefni til að endurskoða áform stjórnvalda, líkt og forstjóri Icelandair kallar eftir. Málið sé þó í stöðugri skoðun og vonast hún til þess að sátt nást um langtímastefnu.vísir/Anton

„Það er eðlilegast af öllu að þeir ferðamenn sem heimsækja okkur leggi í púkkið með því að taka þátt í að greiða svokölluð aðgangsgjöld að þessum náttúruauðlindum okkar. En það þarf auðvitað bara að vanda vel til verka og við erum auðvitað með augun á þeim bolta,“ segir Hanna Katrín.

„Það er líka verið að kalla eftir því að við gefum í þegar kemur að innviðauppbyggingu, ekki bara á þeim áfangastöðum sem eru mest sóttir, heldur líka að byggja upp á öðrum fáfarnari stöðum vegna þess að eitt af stærstu verkefnum ferðaþjónustunnar er að tryggja að hér nái að vaxa heilsársferðaþjónusta. Létta á þessum stóru mánuðum okkar og dreifa ferðamönnum betur um landið. Það er allra hagur en til þess þarf ákveðna uppbyggingu.“

