Opinberir starfsmenn kjósa síður áminningarskyldu Ísak Einar Rúnarsson skrifar 29. október 2025 11:00 Sagan af Bartleby skrifara eftir Herman Melville er ein sú þekktasta sem gerir að viðfangsefni sínu eitraða vinnustaðamenningu. Hún hefur meðal annars hlotið náð fyrir augum ritstjórnar stórblaðsins The Economist, þar sem fastur dálkur blaðsins um vinnustaðamenningu heitir eftir Bartleby þessum. Sagan fjallar í stuttu máli um ritarann Bartleby sem ræður sig til vinnu á virðulegri lögfræðistofu í New York. Í upphafi er Bartleby iðinn og sinnir þeim störfum sem honum eru ætluð en einn daginn þegar hann er beðinn um að prófarkalesa skjal segir hann einfaldlega: „ég kýs það síður.“ Það kemur á yfirmann hans sem virðir það við Bartleby fyrst um sinn en gamanið kárnar þegar Bartleby tekur að svara þessu til í hvert skipti sem hann er beðinn um að inna af hendi eitthvert verkefni. Úr verður kafkaískur söguþráður þar sem yfirmaðurinn fær sig ekki til að reka Bartleby og lesandinn er skilinn eftir í einhverskonar hárreitingarástandi því upp frá þeim degi vinnur skrifarinn ekki handtak. Eina lausnin sem lögfræðingnum hugkvæmist er að flytja fyrirtækið í heild sinni á nýjan stað en Bartleby verður eftir á gamla staðnum. En blessunarlega er þetta bara skáldskapur. Eða hvað? Það er jú margt í sögunni af Bartleby sem rímar ágætlega við raunheima, og þá sérstaklega þegar kemur að opinberum vinnumarkaði. Þar er búið að skapa svo flókið net af réttindum og formkröfum að stjórnendur veigra sér við að láta fólk sem sannarlega eitrar vinnustaðamenninguna fara. Reglulega heyrast innan úr ráðuneytum og stofnunum sögur af einstaka starfsmönnum sem komast upp með að sinna ekki verkefnum eða koma þeim yfir á samstarfsfólk sitt. Það er hérumbil orðið fréttnæmt ef opinberu starfsfólki er sagt upp störfum. Þó að meginþorri opinberra starfsmanna hafi sannarlega metnað til að sinna starfi sínu vel fyrir land og þjóð, vitum við að oft þarf ekki nema einn til að eitra starfsumhverfið. Enda kemur nú í ljós að mun fleiri opinberir starfsmenn eru fylgjandi því að afnema áminningarskyldu ríkisstarfsmanna en ekki - 48% opinberra starfsmanna eru því fylgjandi en 32% eru andvígir. Vel virkandi opinber þjónusta snýst ekki eingöngu um fólkið sem veitir þjónustuna heldur líka þá sem hana þiggja. Það skiptir atvinnulífið og almenna borgara auðvitað máli að hið opinbera virki sem best, að eftirlit sé skilvirkt, erindum sé svarað og lagasetning sé vönduð svo dæmi séu nefnd. Það kemur því ekki mjög á óvart að samkvæmt nýrri könnun Maskínu er meirihluti landsmanna hlynntur afnámi áminningarskyldunnar. Við hjá Samtökum atvinnulífsins höfum stutt áform stjórnvalda um að afnema áminningarskyldu starfsmanna ríkisins, bæði vegna þess að við teljum það geta aukið gæði opinberrar þjónustu en ekki síður vegna þess að við teljum að jafnræði þurfi að ríkja þegar kemur að réttindum starfsmanna á almenna og opinbera vinnumarkaðinum. Þó er ljóst að afnám áminningarskyldu er aðeins fyrsta skrefið í áttina að því að samræma réttindi á milli markaða. Áfram munu ákvæði stjórnsýslulaga gilda um uppsagnir opinberra starfsmanna sem veldur því að áhrif af afnámi áminningarskyldunnar í óbreyttu formi verða minni en margir gera ráð fyrir. Ef vel á að vera þyrfti að taka á hvoru tveggja þannig að sambærilegar reglur myndu gilda og á hinum almenna vinnumarkaði. Það má hrósa stjórnvöldum fyrir að hefja vegferðina til að leiðrétta hið kafkaíska umhverfi opinbers vinnumarkaðar, en það er okkar von að þau fari alla leið. Höfundur er forstöðumaður málefnasviðs Samtaka atvinnulífsins. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Ísak Einar Rúnarsson Rekstur hins opinbera Vinnumarkaður Mest lesið Er þetta virkilega svarið frá Þjóðkirkjunni? – þegar barn þarf að flýja úr helgidóm Hilmar Kristinsson Skoðun Skattaferðalandið Ísland Björn Ragnarsson Skoðun Einkavæðing orkunnar, skattasniðganga og lífeyrissjóðir Ögmundur Jónasson Skoðun Til hamingju Víkingur Heiðar! Halla Hrund Logadóttir Skoðun Stóriðjutíminn á Íslandi er að renna sitt skeið Guðmundur Franklin Jónsson Skoðun Er gervigreindarprestur trúlaus eða trúaður? Björgmundur Örn Guðmundsson Skoðun Hvernig léttum við daglega lífið þitt? Einar Geir Þorsteinsson Skoðun Líf eftir afplánun – þegar stuðningur gerir frelsið raunverulegt Steinunn Ósk Óskarsdóttir Skoðun Glerbrotin í ryksugupokanum Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir Skoðun Túrverkir og hitakóf – má ræða það í vinnunni? Já endilega! Katrín Björg Ríkarðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Einkavæðing orkunnar, skattasniðganga og lífeyrissjóðir Ögmundur Jónasson skrifar Skoðun Er gervigreindarprestur trúlaus eða trúaður? Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun Skattaferðalandið Ísland Björn Ragnarsson skrifar Skoðun Til hamingju Víkingur Heiðar! Halla Hrund Logadóttir skrifar Skoðun Sjálfbærni með í för – Vegagerðin stígur skref í átt að loftslagsvænni framkvæmdum Hólmfríður Bjarnadóttir skrifar Skoðun Þegar krónur skipta meira máli en velferð barna: Ástæður þess að enginn bauð í skólamáltíðir í Hafnarfirði Jón Ingi Hákonarson skrifar Skoðun Líf eftir afplánun – þegar stuðningur gerir frelsið raunverulegt Steinunn Ósk Óskarsdóttir skrifar Skoðun Á hvorum endanum viljum við byrja að skera af? Davíð Már Sigurðsson skrifar Skoðun Þegar krónur skipta meira máli en velferð barna Jón Ingi Hákonarson skrifar Skoðun Bakslag í opinberri þróunarsamvinnu Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Fyrirmyndar forvarnarstefna í Mosfellsbæ Kjartan Helgi Ólafsson skrifar Skoðun Hvernig léttum við daglega lífið þitt? Einar Geir Þorsteinsson skrifar Skoðun Kína mun ekki bjarga Vesturlöndum að þessu sinni Sæþór Randalsson skrifar Skoðun Er þetta virkilega svarið frá Þjóðkirkjunni? – þegar barn þarf að flýja úr helgidóm Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Átta mýtur klesstar inn í raunveruleikann - hvað er satt og hvað er logið um gervigreindina? Sigvaldi Einarsson skrifar Skoðun Glerbrotin í ryksugupokanum Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Túrverkir og hitakóf – má ræða það í vinnunni? Já endilega! Katrín Björg Ríkarðsdóttir skrifar Skoðun Draghi-skýrslan og veikleikar Íslands Pawel Bartoszek skrifar Skoðun Nokkur orð um sérlausn í flugi Birna Sigrún Hallsdóttir,Hrafnhildur Bragadóttir skrifar Skoðun Geta öll dýrin í skóginum verið vinir? Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar Skoðun Iðjuþjálfun í verki Þóra Leósdóttir skrifar Skoðun Mannfræðingar á atvinnumarkaði: opið bréf til íslenskra atvinnuveitenda Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Íbúðalán Landsbankans og fyrstu kaupendur Helgi Teitur Helgason skrifar Skoðun Að læra íslensku sem annað mál: ný brú milli íslensku og ensku Guðrún Nordal skrifar Skoðun Hamona Benedikt S. Benediktsson skrifar Skoðun Ógn og ofbeldi á vinnustöðum – hvað er til ráða Gísli Níls Einarsson skrifar Skoðun Lesum meira með börnunum okkar Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Kynjajafnrétti á ekki að stöðvast við hurð heilbrigðiskerfisins Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar Skoðun Stóriðjutíminn á Íslandi er að renna sitt skeið Guðmundur Franklin Jónsson skrifar Skoðun Núll mínútur og þrjátíuogeittþúsund Grétar Birgisson skrifar Sjá meira