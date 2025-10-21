Leikritið Íbúð 10B var frumsýnt fyrir fullum sal áhorfenda á stóra sviði Þjóðleikhússins síðastliðið fimmtudagskvöld. Verkið er eftir Ólaf Jóhann Ólafsson og því leikstýrt af Baltasar Kormáki. Þeir sameina nú krafta sína á nýjan leik eftir velgengni Snertingar.
Að þessu sinni er umfjöllunarefnið húsfélagsfundur í glæsihýsi þar sem einn íbúanna hefur uppi áform sem leggjast misvel í aðra íbúa.
Með hlutverk fara Björn Thors, Unnur Ösp Stefánsdóttir, Nína Dögg Filippusdóttir, Gísli Örn Garðarsson, Unnsteinn Manúel, Svandís Dóra, Margrét Vilhjálmsdóttir og Þröstur Leó Gunnarsson.
Fjöldi þjóðþekktra einstaklinga mættu á frumsýninguna og skáluðu í fallegum fordrykk fyrir sýninguna. Þar á meðal tónlistarkonan Ragga Gísla, fjölmiðlakonan María Sigrún Hilmarsdóttir, lögfræðingurinn Sveinn Andri Sveinsson og Eyjólfur Pálsson í Epal, svo fáir einir séu nefndir.
Ljósmyndarinn Steina Matt myndaði prúðbúna sýningargesti: