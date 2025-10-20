Virtist hvorki geta séð né andað Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 20. október 2025 11:31 Kim Kardashian í mjög sérstökum klæðum á Academy Museum Gala viðburðinum í Los Angeles. Frazer Harrison/WireImage „Ég flaug Mario, uppáhalds förðunarfræðingnum mínum, út til að farða mig en ákvað svo þetta á síðustu stundu,“ segir stórstjarnan Kim Kardashian sem vakti gríðarlega athygli fyrir klæðnað sinn á galahátíð í Los Angeles um helgina. Hún rokkaði einhvers konar hátískuhöfuðpoka með rándýra förðun undir sem enginn sá. Er um að ræða tískuhátíðuna Academy Museum Gala sem er orðið árlegur viðburður hjá Hollywood stjörnunum. Kim rokkaði umræddan hátískuhöfuðpoka og deildi því að hún væri þó stífmáluð og með rosalega hárgreiðslu undir, bæði því hún ákvað þetta seint og einfaldlega því henni finnst gaman að fara alla leið, sama hvort fólk sjái það eða ekki. Klænaðurinn frá toppi til táar er frá virta Parísartískuhúsinu Margiela og drapplituð klæðin eru algjörlega í anda Kim. Klæðin eru hluti af fyrstu línu listræna stjórnandans Glen Martin fyrir hátískuhúsið. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) Þægindin virðast ekki vera í fyrirrúmi hjá Kim, ekki frekar en fyrri daginn, þar sem kjóllinn virðist stingast alveg undir rifbeinin og líklega er erfitt að draga djúpa andann í flík sem þessari. Þá er ekki alveg á hreinu hversu aðgengilegt það var fyrir hana að sjá og anda í gegnum efnið sem var fyrir andlitinu en yfir höfuðpokann skartaði hún stórglæsilegu marglaga demantshálsmeni. „Mér finnst þetta mjög Skims-leg föt,“ sagði Kim í samtali við Variety um fötin en Skims en tískumerki sem hún sjálf á og rekur. „Þess vegna heillaðist ég svona að því þegar ég sá hátískusýningu Margiela. Ég sá þetta lúkk og hugsaði: Þetta er svo mikið Skims fyrir mér.“ Tíska og hönnun Hollywood Mest lesið Nóa-Siríus fjölskyldan fyrrverandi selur súkkulaðihöll Lífið Stjörnulífið: „Bið ekki um meira“ Lífið „Við María eigum rosalega fallegt samband og erum þakklát hvort fyrir annað“ Lífið Fær ógeðistilfinningu eftir fullnægingu Lífið Áhrifavaldur greiddi sextán milljónir fyrir auglýsingar á samfélagsmiðlum: „Hvar eru allir peningarnir?” Lífið Sænskur og sjóðheitur undir áhrifum BDSM Tíska og hönnun Hvetur hávaxnar stelpur til að vera stoltar af hæð sinni Lífið Fjórir á lista Páls hættir við Lífið „Vinir mínir settu stöðugt út á mig og niðurlægðu mig“ Lífið Íslenska stelpan sem eltir drauminn í Los Angeles Lífið Fleiri fréttir Virtist hvorki geta séð né andað Sænskur og sjóðheitur undir áhrifum BDSM Kasóléttur forystusauður, ungstirni og engilfagrar kanónur „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Betra sem hárbindi en tagl í Bríeti Léti aldrei sjá sig í ökklasokkum Gelluorkan í hæstu hæðum hjá Ginu Heitir pabbar í hlaupaklúbbi Skilnaðar-toppur í París Fann ástina í örlagaríkum kjól Íslensk fyrirsæta slær í gegn á tískupöllum Mílanó Kláraði lögfræði meðan hún sat fyrir hjá Dior Heitasta handatískan í dag Íslenski hönnuðurinn sem Dorrit dýrkar Með sálfræðigráðu á leið í skartgripahönnun í Róm Heklaði á sig forsýningarkjólinn Sjóðheit stemning á rauða dreglinum Ástin sigrar í nýrri herferð gegn ofbeldi Í þrjátíu ára gömlum fötum af mömmu Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Rokkar pils sem bol og snýr flíkum öfugt Fögnuðu Þjóðbúningadeginum með stæl Fáklædd og flott á dreglinum „Hugsa fallega til stelpunnar sem ég var þá“ Þjóðbúningurinn aðal skvísuflíkin í dag Aðalfyrirsæta í herferð 66°Norður 99 ára gömul Búið að krýna nýjan arftaka Vogue-veldisins Sjá meira