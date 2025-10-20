Tíska og hönnun

Virtist hvorki geta séð né andað

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Kim Kardashian í mjög sérstökum klæðum á Academy Museum Gala viðburðinum í Los Angeles.
Kim Kardashian í mjög sérstökum klæðum á Academy Museum Gala viðburðinum í Los Angeles. Frazer Harrison/WireImage

„Ég flaug Mario, uppáhalds förðunarfræðingnum mínum, út til að farða mig en ákvað svo þetta á síðustu stundu,“ segir stórstjarnan Kim Kardashian sem vakti gríðarlega athygli fyrir klæðnað sinn á galahátíð í Los Angeles um helgina. Hún rokkaði einhvers konar hátískuhöfuðpoka með rándýra förðun undir sem enginn sá. 

Er um að ræða tískuhátíðuna Academy Museum Gala sem er orðið árlegur viðburður hjá Hollywood stjörnunum.

Kim rokkaði umræddan hátískuhöfuðpoka og deildi því að hún væri þó stífmáluð og með rosalega hárgreiðslu undir, bæði því hún ákvað þetta seint og einfaldlega því henni finnst gaman að fara alla leið, sama hvort fólk sjái það eða ekki. 

Klænaðurinn frá toppi til táar er frá virta Parísartískuhúsinu Margiela og drapplituð klæðin eru algjörlega í anda Kim. Klæðin eru hluti af fyrstu línu listræna stjórnandans Glen Martin fyrir hátískuhúsið. 

Þægindin virðast ekki vera í fyrirrúmi hjá Kim, ekki frekar en fyrri daginn, þar sem kjóllinn virðist stingast alveg undir rifbeinin og líklega er erfitt að draga djúpa andann í flík sem þessari. Þá er ekki alveg á hreinu hversu aðgengilegt það var fyrir hana að sjá og anda í gegnum efnið sem var fyrir andlitinu en yfir höfuðpokann skartaði hún stórglæsilegu marglaga demantshálsmeni. 

„Mér finnst þetta mjög Skims-leg föt,“ sagði Kim í samtali við Variety um fötin en Skims en tískumerki sem hún sjálf á og rekur. „Þess vegna heillaðist ég svona að því þegar ég sá hátískusýningu Margiela. Ég sá þetta lúkk og hugsaði: Þetta er svo mikið Skims fyrir mér.“ 

Tíska og hönnun Hollywood


