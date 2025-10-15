VR-félagar, ykkar er valið!

Fyrir tæpum tuttugu árum ákvað VR að leggja af sértæka styrki til félagsfólks og setja heldur á laggirnar réttindasjóð sem hlaut nafnið VR varasjóður. Sjóðurinn er fjármagnaður úr orlofssjóði, félagssjóði og sjúkrasjóði félagsins og hugmyndin var að þar gæti fólk átt sjóð til að mæta óvæntum áföllum, eða til að nýta sér aðra orlofskosti en orlofshús félagsins. Upphæðin safnast upp milli ára og ber vexti og innborgun í hann er tekjutengd.
Varasjóðurinn hefur oft sætt gagnrýni, annars vegar vegna tekjutengingarinnar og hins vegar þar sem önnur stéttarfélög bjóða annars konar styrki sem geta samanlagt reynst hærri en fólk fær úr sínum varasjóði hjá VR. Í slíkum samanburði þarf þó að taka mið af góðum réttindum VR-félaga í sjúkrasjóði, félagsgjaldi í VR sem er lægra en í mörgum öðrum stéttarfélögum og þeirri staðreynd að varasjóðurinn safnast upp á milli ára.
Almennt hefur verið nokkuð víðtæk ánægja með varasjóðinn innan VR, en gagnrýniraddirnar hafa líka verið háværar og hafa ýmislegt til síns máls. Þegar ég tók við formennsku í VR í lok síðasta árs einsetti ég mér að fleyta þessari umræðu áfram og stóð fyrir ítarlegri umræðu bæði innan stjórnar og trúnaðarráðs félagsins. Við ræddum ólíkar hugmyndir, til dæmis um að draga úr vægi tekjutengingarinnar eða að taka upp styrkjakerfi sambærilegt öðrum félögum. Á þessum fundum komu fram afar ólík sjónarmið og það var ekki nein ein útfærsla sem öllum þótti ásættanleg. Við slíkar aðstæður er hægt að velja að aðhafast ekkert, eða gera hitt sem kann að vera lýðræðislegra, og það er að bjóða félagsfólki að eiga síðasta orðið.
Að undirlagi stjórnar VR stendur nú yfir atkvæðagreiðsla í félaginu milli núgildandi varasjóðskerfis og styrkjakerfis sem er líkara kerfum annarra stéttarfélaga. Kerfin eru svipuð að fjárhagslegu umfangi fyrir félagið en eru ólík gagnvart félagsfólki. VR hefur tekið saman ítarlegt upplýsingaefni sem má nálgast inni á vefsvæði kosningarinnar. Félagsfólk getur því farið yfir kosti og galla beggja kerfa og myndað sér skoðun.
Ég hvet allt félagsfólk til að nýta atkvæðisrétt sinn, enda er það svo að þau sem kjósa ráða niðurstöðunni! Atkvæðagreiðslan er rafræn og því tekur aðeins örstutta stund að greiða atkvæði, það er að segja fyrir þau sem hafa g ert upp hug sinn.
Kynntu þér málið á www.vr.is!
Höfundur er formaður VR.
Kjartan Helgi Ólafsson skrifar
Halla Gunnarsdóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar
Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar
Þórdís Hólm Filipsdóttir skrifar
skrifar
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Soffia S. Sigurgeisdóttir,Elva Rakel Jónsdóttir skrifar
Sigþór U. Hallfreðsson skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Böðvar Tómasson skrifar
Magnús Þór Jónsson skrifar
Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir skrifar
Hanna Katrín Friðriksson skrifar
Hildur Ýr Ísberg skrifar
Trausti Hjálmarsson skrifar
Sigrún Birgisdóttir ,Þóra Leósdóttir skrifar
Signý Jóhannesdóttir skrifar
Helen Ólafsdóttir skrifar
Ingibjörg Þóra Haraldsdóttir skrifar
Kristján Hafþórsson skrifar
Óskar Steinn Ómarsson skrifar
Jónína Brynjólfsdóttir skrifar
Hópur félagshyggjufólks skrifar
Einar Baldvin Árnason skrifar
Diana Burkot,Nadya Tolokonnikova skrifar
Steinunn Bergmann skrifar
Skúli Helgason skrifar
Þröstur Þorsteinsson skrifar