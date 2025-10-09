„Öðruvísi að vera þarna megin við borðið“ í baráttu við krabbann Stefán Árni Pálsson skrifar 9. október 2025 14:31 Þetta er í annað sinn sem hjónin berjast saman við krabbamein. Í Íslandi í dag í gær tók Magnús Hlynur hús á Kjartani Má Kjartanssyni, bæjarstjóra Reykjanesbæjar, en hann greindist með blöðruhálskirtilskrabbamein og konan hans greindist líka með eitilfrumukrabbamein. Þau eru búin að vera saman í 48 ár. Þau byrjuðu heimsóknina í Reykjanesbæ í sundlauginni í Keflavík en þá laug hefur Kjartan Már bæjarstjóri stundað eldsnemma á morgnana til fjölda ára en hópur fólks, sem kallar sig Húnana, mætir þar alltaf saman og byrjar daginn þannig. „Ég kem hingað klukkan hálf átta á morgnana og syndi hérna fimm hundruð metra og er búinn að gera eins og leigubílstjórinn í Spaugstofunni í 25 ár. Ég hitti hérna þetta elskulega fólk á hverjum morgni og fæ hérna upplýsingar og fréttir af kappleikjum og öllu slíku og við tölum lítið og sjaldan um pólitík. Það er bara fínt að fá frí frá því,“ segir Kjartan í pottinum í lauginni. Páll Ketilsson er partur af hópnum sem hittist alla morgna í pottinum. Næsti viðkomustaður var á Ásbrú þar sem Reykjanesbær er tímabundið með skrifstofur sínar en bæjarstjórinn er nú að mæta á fund bæjarráðs umvafinn fullt af flottum konum sem sitja í ráðinu. Kjartan hefur verið í veikindaleyfi síðustu mánuði en mætti aftur til starfa 1. september. Það er ótrúlega mikil uppbygging í Reykjanesbæ, byggt og byggt enda stöðug íbúafjölgun. Í dag eru um 35 prósent íbúa af erlendu bergi brotin. Menningin blómstrar líka í sveitarfélaginu en þar er Hljómahöllin miðpunkturinn með sína fjölbreyttu starfsemi í húsinu. Kjartan bauð Magnúsi heim til sín en hann og Jónína kona hans búa í glæsilegri íbúð í blokk á sjöundu hæð í Keflavík þar sem útsýnið yfir hafið er stórkostlegt og öll íbúðin er svo snyrtileg og fín. Kjartan greindist með illkynja blöðruhálskirtilskrabbamein sumarið 2024, eða 12. júlí á afmælisdegi móður sinnar, blessuð sé minning hennar, en Kjartan Már er 64 ára í dag. Mikið áfall „Þetta var náttúrlega áfall eins og ég held að þetta hljóti að vera hjá öllum. En ég ákvað strax að leggja málin í hendurnar á þeim sérfræðingum og læknum sem ég hef verið hjá og þetta hefur gengið mjög vel. Ég verð á lyfjum alla ævi en ég þakka vinum, fjölskyldu og vinnufélögum fyrir jákvætt hugarfar. Það skiptir miklu máli,“ segir Kjartan sem hefur einnig verið duglegur að sækja ráðgjöf hjá Ljósinu við Langholtsveg. Hann segir að þar hafi hann fengið frábæra aðstoð. Hann segir að eiginkonan hafi verið eins klettur við hlið hans í gegnum baráttuna. Jónína Guðjónsdóttir, eiginkona Kjartans Más, greindist líka með krabbamein en það var 2002 þannig að þau vita bæði manna best hvernig er að greinast og ganga í gegnum krabbameinsmeðferðir. „Ég þurfti að fara í lyfjameðferð og allt það sem því fylgir þannig að við erum með reynslu í þessu og höfum fengið ákveðinn pakka í fangið. Það var erfitt að upplifa þetta aftur og það er öðruvísi að vera þarna megin við borðið," segir Jónína en hér að neðan má horfa á innslagið í heild sinni. 