Heitir pabbar í hlaupaklúbbi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Aron Can, Flóni og Fannar, allir pabbar, áttu góða stund með 66 Norður og Radiant.
Það var mikil gleði um helgina í verslun 66°Norður á Hafnartorgi þegar fyrirtækið hélt hlaupaviðburð ásamt vörumerkinu R8iant sem er í eigu tónlistarmannsins Aron Can. Frægir feður, hlaup og nóg af söltum og steinefnum einkenndu þessa morgunstund. 

Meðal feðra á svæðinu voru auðvitað Aron Can sjálfur, tónlistarmaðurinn Friðrik Róbertsson betur þekktur sem Flóni, samfélagsmiðlastjarnan, ævintýramaðurinn, ljósmyndarinn og listamaðurinn Benjamin Hardman, Fannar Páll Aðalsteinsson markaðsstjóri 66 og svo lengi mætti telja. 

Gestir létu ekki smá kuldahroll á sig fá, heldur klæddu sig vel og hlupu um miðbæ Reykjavíkur áður en fengu sér kaffibolla, steinefni frá R8iant og beyglur og gátu verslað sér merktan fatnað í takmörkuðu upplagi frá 66°Norður og R8iant. 

Hér má sjá nokkrar vel valdar myndir frá viðburðinum: 

Hlaupa hratt! Hlynur Hólm
Hressir hlauparar.Hlynur Hólm
Nína Melsted í stuði.Hlynur Hólm
Aron Can hljóp með Theó í vagninum.Hlynur Hólm
Benjamin Hardman á spjalli.Hlynur Hólm
Glæsilegur hópur hlaupara.Hlynur Hólm
Fannar Páll og Mirra glæsileg feðgin.Hlynur Hólm
Aron Can og Alexander Leite.Hlynur Hólm
Benjamin Hardman og Bjartur Norðfjörð fremstir.Hlynur Hólm
Kristín Péturs fékk sér beyglu og r8iant.Hlynur Hólm
Benjamin Hardman og Bjartur Norðfjörð öflugir.Hlynur Hólm
Bjartur Norðfjörð hlaupalegend í nýrri samstarfslínu R8iant og 66.Hlynur Hólm
Viðrar vel til hlaupa.Hlynur Hólm
Óskar Örn Bragason og Sigurður Pétur flottir.Hlynur Hólm
Aron Can sáttur með viðburðinn.Hlynur Hólm
Pétur Kiernan á spjalli.Hlynur Hólm
Alltaf gaman að hlaupa með fram Tjörninni.Hlynur Hólm
Gleði!Hlynur Hólm
Pétur Kiernan og Aron Can á spjalli.Hlynur Hólm
Strákar á spjalli.Hlynur Hólm
Ísak í stuði.Hlynur Hólm
Feðgarnir Flóni og Benjamín flottir.Hlynur Hólm
Stemningsfólk upp til hópa.Hlynur Hólm
Allt á fullu. Hlynur Hólm
Skál!Hlynur Hólm
Lokaspretturinn.Hlynur Hólm
Jón (from Iceland) Ragnar Jónsson.Hlynur Hólm
Fallegu mæðginin Erna María og Theó en Erna rekur r8iant ásamt manninum sínum Aroni Can.Hlynur Hólm
Aron smellti af mynd.Hlynur Hólm
