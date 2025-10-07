Heitir pabbar í hlaupaklúbbi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 7. október 2025 14:02 Aron Can, Flóni og Fannar, allir pabbar, áttu góða stund með 66 Norður og Radiant. SAMSETT Það var mikil gleði um helgina í verslun 66°Norður á Hafnartorgi þegar fyrirtækið hélt hlaupaviðburð ásamt vörumerkinu R8iant sem er í eigu tónlistarmannsins Aron Can. Frægir feður, hlaup og nóg af söltum og steinefnum einkenndu þessa morgunstund. Meðal feðra á svæðinu voru auðvitað Aron Can sjálfur, tónlistarmaðurinn Friðrik Róbertsson betur þekktur sem Flóni, samfélagsmiðlastjarnan, ævintýramaðurinn, ljósmyndarinn og listamaðurinn Benjamin Hardman, Fannar Páll Aðalsteinsson markaðsstjóri 66 og svo lengi mætti telja. Gestir létu ekki smá kuldahroll á sig fá, heldur klæddu sig vel og hlupu um miðbæ Reykjavíkur áður en fengu sér kaffibolla, steinefni frá R8iant og beyglur og gátu verslað sér merktan fatnað í takmörkuðu upplagi frá 66°Norður og R8iant. Hér má sjá nokkrar vel valdar myndir frá viðburðinum: Hlaupa hratt! Hlynur Hólm Hressir hlauparar.Hlynur Hólm Nína Melsted í stuði.Hlynur Hólm Aron Can hljóp með Theó í vagninum.Hlynur Hólm Benjamin Hardman á spjalli.Hlynur Hólm Glæsilegur hópur hlaupara.Hlynur Hólm Fannar Páll og Mirra glæsileg feðgin.Hlynur Hólm Aron Can og Alexander Leite.Hlynur Hólm Benjamin Hardman og Bjartur Norðfjörð fremstir.Hlynur Hólm Kristín Péturs fékk sér beyglu og r8iant.Hlynur Hólm Benjamin Hardman og Bjartur Norðfjörð öflugir.Hlynur Hólm Bjartur Norðfjörð hlaupalegend í nýrri samstarfslínu R8iant og 66.Hlynur Hólm Viðrar vel til hlaupa.Hlynur Hólm Óskar Örn Bragason og Sigurður Pétur flottir.Hlynur Hólm Aron Can sáttur með viðburðinn.Hlynur Hólm Pétur Kiernan á spjalli.Hlynur Hólm Alltaf gaman að hlaupa með fram Tjörninni.Hlynur Hólm Gleði!Hlynur Hólm Pétur Kiernan og Aron Can á spjalli.Hlynur Hólm Strákar á spjalli.Hlynur Hólm Ísak í stuði.Hlynur Hólm Feðgarnir Flóni og Benjamín flottir.Hlynur Hólm Stemningsfólk upp til hópa.Hlynur Hólm Allt á fullu. Hlynur Hólm Skál!Hlynur Hólm Lokaspretturinn.Hlynur Hólm Jón (from Iceland) Ragnar Jónsson.Hlynur Hólm Fallegu mæðginin Erna María og Theó en Erna rekur r8iant ásamt manninum sínum Aroni Can.Hlynur Hólm Aron smellti af mynd.Hlynur Hólm Hlaup Tíska og hönnun Mest lesið Friðrik Ómar bauð upp á sveppi – og Villi hefði elskað það! Gagnrýni Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Lífið „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Menning Kossaflens á klúbbnum Lífið „Finnst við oft gleyma þeim sem geta ekki tjáð sig“ Lífið „Guð skapaði þig og hann gerir ekki mistök“ Lífið Saman á rauða dreglinum Bíó og sjónvarp Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð Lífið Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Lífið Þótti ekki viðeigandi að gefa fagaðilum gervitittlinga Lífið Fleiri fréttir Heitir pabbar í hlaupaklúbbi Skilnaðar-toppur í París Fann ástina í örlagaríkum kjól Íslensk fyrirsæta slær í gegn á tískupöllum Mílanó Kláraði lögfræði meðan hún sat fyrir hjá Dior Heitasta handatískan í dag Íslenski hönnuðurinn sem Dorrit dýrkar Með sálfræðigráðu á leið í skartgripahönnun í Róm Heklaði á sig forsýningarkjólinn Sjóðheit stemning á rauða dreglinum Ástin sigrar í nýrri herferð gegn ofbeldi Í þrjátíu ára gömlum fötum af mömmu Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Rokkar pils sem bol og snýr flíkum öfugt Fögnuðu Þjóðbúningadeginum með stæl Fáklædd og flott á dreglinum „Hugsa fallega til stelpunnar sem ég var þá“ Þjóðbúningurinn aðal skvísuflíkin í dag Aðalfyrirsæta í herferð 66°Norður 99 ára gömul Búið að krýna nýjan arftaka Vogue-veldisins Sjá meira