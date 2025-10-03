Mælingar í skólastarfi skipta máli. Hin ýmsu próf gegna ákveðnu hlutverki og án þeirra myndi okkur vanta mikilvægan grunn til að sjá hvar staðan sé, hvar megi finna styrkleika og veikleika, bæði hjá nemendum sjálfum og skólunum í heild. Þau duga þó ekki ein og sér. Framtíðin krefst meira en réttra svara í formi staðreyndaþekkingar. Hún krefst gagnrýninnar hugsunar, lausnaleitar og hugrekkis til að prófa nýjar leiðir.
OECD hefur bent á að samfélög framtíðarinnar byggist ekki eingöngu á því að fólk geti endursagt staðreyndir. Það þarf líka að kunna að spyrja réttu spurninganna og finna lausnir á nýjum verkefnum sem enginn sér fyrir sér í dag. Aðalnámskráin okkar segir það sama. Hún leggur áherslu á hæfniviðmið sem snúast um sköpun, samvinnu og gagnrýna hugsun. Þetta er ekki aukaefni heldur kjarninn í náminu.
Menntun er ekki val á milli prófa eða sköpunar. Við þurfum hvort tveggja. Prófin segja okkur ákveðna hluti en þau segja ekki alla söguna. Námsmat getur tekið á sig margar myndir, allt frá verkefnum og samræðum til áhorfs á hvernig nemendur vinna saman eða leysa vandamál. Sköpun og gagnrýnin hugsun gera námið lifandi og tryggja að börn læri að tengja þekkinguna við raunverulegar áskoranir. Þannig verður til menntun sem getur staðið sterk í heimi sem breytist á ógnarhraða.
Kennarar verða vitni að þessu í skólastofunni á hverjum degi. Nemandi sem heldur áfram þótt hann hafi gert mistök sýnir seiglu. Nemandi sem spyr spurninga sem enginn hafði hugsað áður sýnir frumkvöðlahugsun. Þetta eru augnablikin sem skila raunverulegum framförum.
Hún sést nú þegar í skólastofunum, í sköpun nemenda og í fagmennsku kennara. Það sem vantar er að umræðan og ákvarðanir utan skólans fylgi sama takti. Þar þarf samfélagið að sýna að það trúi á þetta starf og styðji það í verki. Því framtíðarsýn í menntamálum er ekki orðin að veruleika fyrr en hún hefur áhrif bæði í kennslunni og í ákvörðunum sem teknar eru um hana.
Spurningin sem eftir situr er þessi: Viljum við halda áfram að mæla börnin út frá fortíðinni, eða ætlum við að undirbúa þau til að skapa framtíðina?
Höfundur er kennari.
Ásta Logadóttir skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Guðný Björk Pálmadóttir skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Hilmar Ingimundarson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Skúli Helgason,Sabine Leskopf skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Erna Magnúsdóttir,Stefán Þórarinn Sigurðsson skrifar
Arna Harðardóttir skrifar
Ingibjörg Magnúsdóttir skrifar
Páll Sævar Garðarsson,Sigurður Örn Guðbjörnsson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Hrund Steinsdóttir skrifar
Róbert Ferdinandsson skrifar
Eva Rós Ólafsdóttir skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Linda Karen Gunnarsdóttir skrifar
Kolbrún Þ. Pálsdóttir skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Sólrún Kristjánsdóttir skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Þórdís Hólm Filipsdóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Sigþór Sigurðsson skrifar
Vilhjálmur Hilmarsson skrifar
Laufey Elísabet Gissurardóttir skrifar
Friðrik Björnsson skrifar