Úrslitaspurningin var um letigarð

Í síðasta þætti af Kviss mætti Fylkir FH í sextán liða úrslitum. Mikael Kaaber og Sunneva Einarsdóttir mættu fyrir hönd Fylkis og kepptu á móti Berglindi Öldu og Friðriki Dór sem vörðu heiður FH.
Aðeins munaði þremur stigum á liðunum þegar komið var að lokaspurningunni og gat FH jafnað með því að ná að svara henni rétt og koma viðureigninni í bráðabana.
Spurt var um tegund af stað. Ýmis heiti hafa verið notuð um staðinn og eitt af þeim er letigarður. Árið 2016 gerði Helgi Seljan heimildaþætti fyrir Rás 1 sem báru heitið Letigarðurinn. Þar ræddi hann við aðila sem höfðu reynslu af umræddum stað sem spurt var um.
Hér að neðan má sjá hvernig málin þróuðust í síðasta þætti af Kviss: