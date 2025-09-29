Lífið

Gjald­þrot Play setur RIFF úr skorðum: „Þetta kemur á versta tíma“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Hrönn segir fjölda erlendra kvikmyndagerðarmanna sem voru á leiðinni til landsins vera strandaglópa eftir gjaldþrot Play.
Hrönn segir fjölda erlendra kvikmyndagerðarmanna sem voru á leiðinni til landsins vera strandaglópa eftir gjaldþrot Play. AP/Vísir/Vilhelm

Gjaldþrot Play hefur sett starfsemi kvikmyndahátíðarinnar RIFF úr skorðum þar sem tugir erlendra kvikmyndagerðarmanna, sem áttu að taka þátt í dagskrá hennar, sitja fastir á flugvöllum víða um heim. Aðstandendur biðla til Icelandair um að hjálpa sér.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá RIFF, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík. 

Hátíðin hófst síðasta fimmtudag og lýkur sunnudaginn 5. október næstkomandi. Bransadagar hátíðarinnar hefjast á miðvikudag en þeir ganga út á að tengja saman íslenskt kvikmyndagerðarfólk og erlenda sérfræðinga frá öllum kimum kvikmynda- og sjónvarpsgeirans. 

Nú er dagskráin hins vegar í uppnámi því 35 kvikmyndagerðarmenn, sem áttu að halda vinnusmiðju fyrir unga íslenska kvikmyndagerðarmenn á morgun, eru fastir á flugvöllum víða um heim. 

„Þetta kemur á versta tíma“

Fréttastofa heyrði hljóðið í Hrönn Marínósdóttur, framkvæmdastjóra RIFF, sem sagði aðstandendur hátíðarinnar hafa leitað til Icelandair í kjölfar gjaldþrotsins. Útlitið sé ekki gott.

„Við biðluðum til þeirra en því miður er útlit fyrir að þeirra flugvélar séu að fullbókast þannig það er ekki svigrúm til að veita afslátt eða vera með sérúrræði,“ segir Hrönn.

Hrönn segir gjaldþrotið koma á versta tíma fyrir hátíðina.Aðsent

„Næstu lággjaldaflugfélög eru ekki að fljúga til landsins fyrr en 6. október og þá er hátíðin búin. Þannig við erum með bransafólk sem eru strandaglópar hér og þar. Þetta kemur á versta tíma,“ segir hún.

„Við erum að reyna að sjá hvað er hægt að gera. Það er svona þegar maður býr á einhverri lítilli lúxuseyju úti í ballarhafi, þá verður allt svo miklu dýrara. RIFF er í hámarki núna, þetta eru yfir 200 manns sem eru að koma erlendis og sem betur fer eru margir komnir. En eins og vanalega er alltaf ákveðinn hópur sem flýgur með Play.“

„Þannig við erum bara að skoða stöðuna og sjá hvernig við getum komið til móts við þennan hóp,“ segir hún að lokum.

