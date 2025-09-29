Lífið

Stjörnufans og for­setar á Rauðu myllunni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Mikael Kaaber og Hildur Vala ljómuðu eftir vel heppnaða frumsýningu og gestir voru í góðum gír eftir sjónarspilið.
Mikael Kaaber og Hildur Vala ljómuðu eftir vel heppnaða frumsýningu og gestir voru í góðum gír eftir sjónarspilið. Owen Fiene

Söngleikurinn Moulin Rouge! var frumsýndur með pompi og prakt á laugardagskvöld. Stærstu stjörnur leikhúsbransans létu sig ekki vanta og heiðraði Vigdís Finnbogadóttir gesti með nærveru sinni.

Moulin Rouge! gerist í París 1899 þar sem söngvaskáldið Christian kemur til borgarinnar í leit að innblæstri, kynnist bóhemum Montmartre og verður ástfanginn af stjörnu Myllunnar – hinni óviðjafnanlegu Satine.

Brynhildur Guðjónsdóttir, sem hætti nýlega sem Borgarleikhússtjóri, leikstýrir söngleiknum en Jón Ólafsson er tónlistarstjóri og sér Bragi Valdimr Skúlason um þýðinguna. Ungstirnið Mikael Kaaber leikur Christian og Hildur Vala leikur demantinn Satine en meðal annarra leikara eru Halldór Gylfason, Björn Stefánsson, Valur Freyr Einarsson, Haraldur Ari Stefánsson og Íris Tanja Flygenring.

Margt var um manninn á frumsýningunni og voru gestir í miklum stuði eftir gríðarlegt sjónarspil Rauðu myllunar.

Satine og Christian hneigja sig undir dynjandi lófataki.Owen Fiene

Egill Heiðar Anton Pálsson, Borgarleikhússtjóri, flutti ræðu eftir frumsýninguna.Owen Fiene

Mikael Kaaber, aðalleikari sýningarinnar, með stuðningsríkum vinum: Tómasi Arnari Þorlákssyni fréttamanni, Jakobi van Oosterhout leikara og Berglindi Öldu Ástþórsdóttur leikkonu.Owen Fiene

Stjarna kvöldsins, Hildur Vala Baldursdóttir, með eiginmanni sínum, Kjartani Ottóssyni.Owen Fiene

Kirsty McDonald, danshöfundur Moulin Rouge og Brynhildur Guðjónsdóttir, leikstjóri verksins.Owen Fiene

Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, lét sig ekki vanta og mætti með sínum ástkæra Birni. Hér eru þau í góðum félagsskap.Owen Fiene

Mæðgurnar Vigdís Finnbogadóttir og Ástríður Magnúsdóttir.Owen Fiene

Stjörnuparið Sturla Atlas og Kolfinna Nikulásdóttir létu sig ekki vanta.Owen Fiene

Birgir Þórisson, Gísli Örn Garðarsson og Birna Björk Sigurgeirsdóttir í góðum gír.Owen Fiene

Parið Haraldur Ari Stefánsson og Kristjana Sæunn Ólafsdóttir ekkert eðlilega hugguleg.Owen Fiene

Eygló Hilmarsdóttir, Stefán Jónsson, Soffía Steingrímsdóttir og Ebba Katrín Finnsdóttir.Owen Fiene

Parið Eydís Rose Vilmundardóttir og Ernesto Camilo Valdes og danshöfundurinn Kirsty McDonald fyrir miðju.Owen Fiene

Myndlistarkonan Erna Mist, leikstjórinn Þorleifur Örn Arnarson, Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri og Kristín Ögmundsdóttir, framkvæmdastjóri Borgarleikhússins.Owen Fiene

Tvær bombur, Ilmur Kristjáns og Katrín Halldóra. Í bakgrunn má sjá glitta í Ólaf Egil Egilsson í bleikum jakkafötum.Owen Fiene

Íslenski dansflokkur missti sannarlega ekki af dansveislu kvöldsins.Owen Fiene

Grínistinn Vilhelm Neto og Tinna Ýr Jónsdóttir.Owen Fiene

Karitas Lotta Tulinius, einn dansara Moulin Rouge, með kærasta sínum, Ólafi Alexander Ólafssyni, markaðsstjóra Húrra.Owen Fiene

Silja Aðalsteinsdóttir, leikhúsrýnir og menningarspekúlant, með feðgunum Bubba og Brynjari Morthens.Owen Fiene

Hjónin Jóhann Sigurðarson, leikari og Guðrún Sesselja Arnardóttir, héraðsdómari.Owen Fiene

Álfgrímur Aðalsteinsson mætti með hárprúðan vin.Owen Fiene

Valur Freyr Einarsson, sem leikur hertogann í sýningunni, og eiginkona hans, Ilmur María Stefánsdóttir leikmyndahönnuður og myndlistarkona.Owen Fiene

Leikmyndahönnuðurinn Brynja Björnsdóttir og leikarinn Hjörtur Jóhann Jónsson.Owen Fiene

Leikararnir Almar Blær Sigurjónsson og Vilhjámur Bragason.Owen Fiene

Leikaraparið Oddur Júlíusson og Ebba Katrín Finnsdóttir.Owen Fiene

Feðgarnir Egill Ólafsson og Ólafur Egilsson voru drellfínir.Owen Fiene

Nína Dögg, Elín Sif Hall og Máni Huginsson.Owen Fiene

Leikaraparið Hákon Jóhannesson og Þórey Birgisdóttir, sem leikur einn dansara Rauðu myllunnar í sýningunni.Owen Fiene

Leikararnir Starkaður Pétursson, Halldór Gylfason og Vilhjálmur Bragason.Owen Fiene

Hjónin Brynhildur Guðjónsdóttir og Heimir Sverrisson í góðum félagsskap.Owen Fiene

