Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. september 2025 13:32 Mikael Kaaber og Hildur Vala ljómuðu eftir vel heppnaða frumsýningu og gestir voru í góðum gír eftir sjónarspilið. Owen Fiene Söngleikurinn Moulin Rouge! var frumsýndur með pompi og prakt á laugardagskvöld. Stærstu stjörnur leikhúsbransans létu sig ekki vanta og heiðraði Vigdís Finnbogadóttir gesti með nærveru sinni. Moulin Rouge! gerist í París 1899 þar sem söngvaskáldið Christian kemur til borgarinnar í leit að innblæstri, kynnist bóhemum Montmartre og verður ástfanginn af stjörnu Myllunnar – hinni óviðjafnanlegu Satine. Brynhildur Guðjónsdóttir, sem hætti nýlega sem Borgarleikhússtjóri, leikstýrir söngleiknum en Jón Ólafsson er tónlistarstjóri og sér Bragi Valdimr Skúlason um þýðinguna. Ungstirnið Mikael Kaaber leikur Christian og Hildur Vala leikur demantinn Satine en meðal annarra leikara eru Halldór Gylfason, Björn Stefánsson, Valur Freyr Einarsson, Haraldur Ari Stefánsson og Íris Tanja Flygenring. Margt var um manninn á frumsýningunni og voru gestir í miklum stuði eftir gríðarlegt sjónarspil Rauðu myllunar. Satine og Christian hneigja sig undir dynjandi lófataki.Owen Fiene Egill Heiðar Anton Pálsson, Borgarleikhússtjóri, flutti ræðu eftir frumsýninguna.Owen Fiene Mikael Kaaber, aðalleikari sýningarinnar, með stuðningsríkum vinum: Tómasi Arnari Þorlákssyni fréttamanni, Jakobi van Oosterhout leikara og Berglindi Öldu Ástþórsdóttur leikkonu.Owen Fiene Stjarna kvöldsins, Hildur Vala Baldursdóttir, með eiginmanni sínum, Kjartani Ottóssyni.Owen Fiene Kirsty McDonald, danshöfundur Moulin Rouge og Brynhildur Guðjónsdóttir, leikstjóri verksins.Owen Fiene Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, lét sig ekki vanta og mætti með sínum ástkæra Birni. Hér eru þau í góðum félagsskap.Owen Fiene Mæðgurnar Vigdís Finnbogadóttir og Ástríður Magnúsdóttir.Owen Fiene Stjörnuparið Sturla Atlas og Kolfinna Nikulásdóttir létu sig ekki vanta.Owen Fiene Birgir Þórisson, Gísli Örn Garðarsson og Birna Björk Sigurgeirsdóttir í góðum gír.Owen Fiene Parið Haraldur Ari Stefánsson og Kristjana Sæunn Ólafsdóttir ekkert eðlilega hugguleg.Owen Fiene Eygló Hilmarsdóttir, Stefán Jónsson, Soffía Steingrímsdóttir og Ebba Katrín Finnsdóttir.Owen Fiene Parið Eydís Rose Vilmundardóttir og Ernesto Camilo Valdes og danshöfundurinn Kirsty McDonald fyrir miðju.Owen Fiene Myndlistarkonan Erna Mist, leikstjórinn Þorleifur Örn Arnarson, Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri og Kristín Ögmundsdóttir, framkvæmdastjóri Borgarleikhússins.Owen Fiene Tvær bombur, Ilmur Kristjáns og Katrín Halldóra. Í bakgrunn má sjá glitta í Ólaf Egil Egilsson í bleikum jakkafötum.Owen Fiene Íslenski dansflokkur missti sannarlega ekki af dansveislu kvöldsins.Owen Fiene Grínistinn Vilhelm Neto og Tinna Ýr Jónsdóttir.Owen Fiene Karitas Lotta Tulinius, einn dansara Moulin Rouge, með kærasta sínum, Ólafi Alexander Ólafssyni, markaðsstjóra Húrra.Owen Fiene Silja Aðalsteinsdóttir, leikhúsrýnir og menningarspekúlant, með feðgunum Bubba og Brynjari Morthens.Owen Fiene Hjónin Jóhann Sigurðarson, leikari og Guðrún Sesselja Arnardóttir, héraðsdómari.Owen Fiene Álfgrímur Aðalsteinsson mætti með hárprúðan vin.Owen Fiene Valur Freyr Einarsson, sem leikur hertogann í sýningunni, og eiginkona hans, Ilmur María Stefánsdóttir leikmyndahönnuður og myndlistarkona.Owen Fiene Leikmyndahönnuðurinn Brynja Björnsdóttir og leikarinn Hjörtur Jóhann Jónsson.Owen Fiene Leikararnir Almar Blær Sigurjónsson og Vilhjámur Bragason.Owen Fiene Leikaraparið Oddur Júlíusson og Ebba Katrín Finnsdóttir.Owen Fiene Feðgarnir Egill Ólafsson og Ólafur Egilsson voru drellfínir.Owen Fiene Nína Dögg, Elín Sif Hall og Máni Huginsson.Owen Fiene Leikaraparið Hákon Jóhannesson og Þórey Birgisdóttir, sem leikur einn dansara Rauðu myllunnar í sýningunni.Owen Fiene Leikararnir Starkaður Pétursson, Halldór Gylfason og Vilhjálmur Bragason.Owen Fiene Hjónin Brynhildur Guðjónsdóttir og Heimir Sverrisson í góðum félagsskap.Owen Fiene Borgarleikhúsið Leikhús Menning Mest lesið „En áttu ekki dóttur?“ Lífið „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Lífið Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Lífið Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar Lífið Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu Lífið Hneig niður í miðju lagi Tónlist Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Lífið Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Lífið Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Lífið Selena Gomez giftist Benny Blanco Lífið Fleiri fréttir Stjörnufans og forsetar á Rauðu myllunni Ung, upprennandi og sjóðheit stjarna á lausu „Það er ekkert sem læknar þetta alveg“ Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Egill og Thelma eiga von á sínu öðru barni Verður aðalnúmer hálfleikssýningar Ofurskálarinnar „En áttu ekki dóttur?“ Selena Gomez giftist Benny Blanco Krakkatían: Lestrarkeppni, flugumferð og leiksýning Rapparinn og málverndarsinninn frjáls ferða sinna Boðaði vinkonurnar í bústað eftir að hafa upplifað Tinder á sterum Fréttatía vikunnar: Moulin Rouge, Blóðbankinn og Eurovision „Lætur mér líða eins og tími minn í Hollywood hafi verið ómaksins virði“ Fögnuðu sögulegum 850 þúsund króna hátalara Ella Egils Björgvin Franz brotinn en slær í gegn í Ladda og ræktinni Sonur Fóstbróður slær í gegn: „Ég er fastur þarna núna, orðinn háður“ „Kristrún Frostadóttir frá... Finnlandi?“ Lamaðist og missti sjón en fann styrk í sjálfri sér Víkingur Heiðar hlaut mjög virt verðlaun Fyrstur til að skíða niður Everest án súrefnis „Það sýður miklu frekar upp úr við uppvaskið“ „Mjög fallegt“ hús og „fullfrágengin“ lóð Elli Egils hannaði hátalara fyrir Bang & Olufsen Elli Egils hélt að Elli Egils væri grín Framtíð Ísraela í Eurovision ákveðin í nóvember Fargufan nýjasta æðið á Íslandi Selja íbúð í Vesturbænum: „Við eigum of mörg börn til að búa í henni áfram“ Lýsir raunum einhleypra í Reykjavík: „Tilhugalífið minnir á lélegt bókunarkerfi“ Þetta eru uppáhalds barnabækur ráðherranna Ástfangin á ný Sjá meira