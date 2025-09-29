Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakklandi Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 29. september 2025 09:49 Stjörnulífið var stútfullt af gleði og viðburðum liðna viku. Liðin vika iðaði af lífi og haustið virðist fara vel af stað hjá landsmönnum. Frumsýningar, árshátíðir stórfyrirtækja og stjörnubrúðkaup erlendis bar þar hæst. Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni. Ástarveisla í Frakklandi Þorsteinn Baldur Friðriksson, athafnamaður og stofnandi Plain Vanilla, og Rós Kristjánsdóttir, gullsmiður og annar eigandi skartgripafyrirtækisins Hik & Rós, giftu sig í annað sinn í kastala í Frakklandi um helgina. Rúmlega hundrað gestir sóttu þessa glæsilegu ástarveislu þar sem athöfnin fór fram undir berum himni í franskri sveit. Meðal gesta mátti sjá Tatianu Hallgrímsdóttur, rithöfundinn Ragnar Jónasson, þingkonuna Rögnu Sigurðardóttur úr Samfylkingunni, auk baráttukvennanna Rósu Lífar og Anahitu. Þorsteinn og Rós byrjuðu saman í lok árs 2017 og eiga saman tvo drengi, Kristján Mána sem er sex ára og Benedikt Loga sem fæddist í janúar á þessu ári. Fyrir á Þorsteinn tvö börn. Töluverður aldursmunur er á parinu, eða 13 ár. Þorsteinn er 46 ára en Rós 33 ára. View this post on Instagram A post shared by Ása Ninna (@asaninna) Fjölmiðlakonan Ása Ninna Pétursdóttir var veislustjóri í brúðkaupinu en auk þess hannaði hún partý-brúðarkjól Rósar. Kjóllinn var hvítur, hnésíður með kraga og opnum öxlum, en við hann bar hún stóra perlufesti. View this post on Instagram A post shared by Ása Ninna (@asaninna) Frumsýning á Rauðu myllunni Frumsýning söngleiksins Moulin Rouge fór fram fyrir fullum sal á stóri sviði Borgarleikhússins um helgina. Erna Hrund Hermannsdóttir og Helgi Ómarsson voru meðal þeirra sem fóru á sýninguna og skemmtu sér konunglega. View this post on Instagram A post shared by Erna Hrund Hermannsdottir (@ernahrund) Íris Tanja Flygenring fer með eitt af aðalhlutverkum sýningarinnar. Hún segir liðna mánuði hafa verið hreint út sagt draumkenndir. Síðast en ekki síst kennir hún fylgjendum sínum í færslunni hér að neðan hvernig best sé að borða súkkulaðimúffu. View this post on Instagram A post shared by Íris Tanja (@iristanja) Undanfarnir dagar Helga Sigrún Hermannsdóttir, efnafræðingur og einn stofnenda Dottir Skin, birti skemmtilega myndasyrpu. View this post on Instagram A post shared by Helga Sigrún Hermannsdóttir (@helgasigrun) Lífið í New York Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir birti einnig myndir úr lífi sínu liðna daga í New York. View this post on Instagram A post shared by Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (@aslaugarna) Haust-dressið Vinkonurnar og áhrifavaldarnir Sunneva Einars og Jóhanna Helga eru komnar í haustgallann, sokkarbuxur og há stígvél. View this post on Instagram A post shared by Sunneva Eir Einarsdóttir 🦋 (@sunnevaeinarss) View this post on Instagram A post shared by Jóhanna Helga Jensdóttir 🤍 (@johannahelga9) Hrekkjavökupælingar Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, leitar til fylgjenda sinna hvaða búningi hún eigi að klæðast á Hrekkjavökunni í lok október. View this post on Instagram A post shared by Gugga í Gúmmíbát (@guggaigummibat) Mæðgin í sólinni Birgitta Líf Björnsdóttir, markaðsstjóri World Class og áhrifavaldur, nýtur lífsins í sólinni á Spáni með syni sínum Birni Boða. View this post on Instagram A post shared by Birgitta Líf Björnsdóttir (@birgittalif) Ítalskt ævintýri Brynhildur Gunnlaugs og Brynja Bjarnadóttir, áhrifavaldar og ofurskvísur, ferðuðust um Ítalíu þar sem þær fóru meðal annars til Rómar-borgar og Ischia. View this post on Instagram A post shared by BRYNNY (@brynhildurgunnlaugs) View this post on Instagram A post shared by Brynja anderiman (@brynjabjarnaa) Síðsumar í Stokkhólmi Elísabet Gunnars tískuskvísa nýtur lífsins með fjölskyldunni í Stokkhólmi. View this post on Instagram A post shared by Elísabet Gunnars (@elgunnars) Gæsun í sólinni Magnea Björg Jónsdóttir raunveruleikastjarna gæsaði vinkonu sína í sólinni um helgina. View this post on Instagram A post shared by Magnea Björg Jónsdóttir🌴 (@magneabj) Góð helgi Eva Laufey Kjaran naut helgarinnar á nýju heimili umvafin góðu fólki. 