Stjörnulífið: Tatiana og Ragnar í kastala í Frakk­landi

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Stjörnulífið var stútfullt af gleði og viðburðum liðna viku.
Liðin vika iðaði af lífi og haustið virðist fara vel af stað hjá landsmönnum. Frumsýningar, árshátíðir stórfyrirtækja og stjörnubrúðkaup erlendis bar þar hæst.

Ástarveisla í Frakklandi

Þor­steinn Bald­ur Friðriks­son, athafnamaður og stofnandi Plain Vanilla, og Rós Kristjáns­dótt­ir, gullsmiður og ann­ar eig­andi skartgripafyrirtækisins Hik & Rós, giftu sig í annað sinn í kastala í Frakklandi um helgina. 

Rúmlega hundrað gestir sóttu þessa glæsilegu ástarveislu þar sem athöfnin fór fram undir berum himni í franskri sveit.

Meðal gesta mátti sjá Tatianu Hallgrímsdóttur, rithöfundinn Ragnar Jónasson, þingkonuna Rögnu Sigurðardóttur úr Samfylkingunni, auk baráttukvennanna Rósu Lífar og Anahitu.

Þorsteinn og Rós byrjuðu saman í lok árs 2017 og eiga saman tvo drengi, Kristján Mána sem er sex ára og Benedikt Loga sem fæddist í janúar á þessu ári. Fyrir á Þorsteinn tvö börn. Töluverður aldursmunur er á parinu, eða 13 ár. Þorsteinn er 46 ára en Rós 33 ára.

Fjölmiðlakonan Ása Ninna Pétursdóttir var veislustjóri í brúðkaupinu en auk þess hannaði hún partý-brúðarkjól Rósar. Kjóllinn var hvítur, hnésíður með kraga og opnum öxlum, en við hann bar hún stóra perlufesti.

Frumsýning á Rauðu myllunni

Frumsýning söngleiksins Moulin Rouge fór fram fyrir fullum sal á stóri sviði Borgarleikhússins um helgina. Erna Hrund Hermannsdóttir og Helgi Ómarsson voru meðal þeirra sem fóru á sýninguna og skemmtu sér konunglega.

Íris Tanja Flygenring fer með eitt af aðalhlutverkum sýningarinnar. Hún segir liðna mánuði hafa verið hreint út sagt draumkenndir. Síðast en ekki síst kennir hún fylgjendum sínum í færslunni hér að neðan hvernig best sé að borða súkkulaðimúffu.

Undanfarnir dagar

Helga Sigrún Hermannsdóttir, efnafræðingur og einn stofnenda Dottir Skin, birti skemmtilega myndasyrpu.

Lífið í New York

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir birti einnig myndir úr lífi sínu liðna daga í New York.

Haust-dressið

Vinkonurnar og áhrifavaldarnir Sunneva Einars og Jóhanna Helga eru komnar í haustgallann, sokkarbuxur og há stígvél.

Hrekkjavökupælingar

Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, leitar til fylgjenda sinna hvaða búningi hún eigi að klæðast á Hrekkjavökunni í lok október.

Mæðgin í sólinni

Birgitta Líf Björnsdóttir, markaðsstjóri World Class og áhrifavaldur, nýtur lífsins í sólinni á Spáni með syni sínum Birni Boða.

Ítalskt ævintýri

Brynhildur Gunnlaugs og Brynja Bjarnadóttir, áhrifavaldar og ofurskvísur, ferðuðust um Ítalíu þar sem þær fóru meðal annars til Rómar-borgar og Ischia.

Síðsumar í Stokkhólmi

Elísabet Gunnars tískuskvísa nýtur lífsins með fjölskyldunni í Stokkhólmi.

Gæsun í sólinni

Magnea Björg Jónsdóttir raunveruleikastjarna gæsaði vinkonu sína í sólinni um helgina.

Góð helgi

Eva Laufey Kjaran naut helgarinnar á nýju heimili umvafin góðu fólki.

Stjörnulífið Ástin og lífið Brúðkaup

