Nú fimmtán árum eftir að Besti flokkurinn lofaði Reykvíkingum ísbirni í Húsdýragarðinn hefur Jón Gnarr staðið við stóru orðin á vissan hátt og flutt heim með sér stóra og mikla hauskúpu af hvítabirni úr heimsókn á Grænlandi. Ekki er ákveðið hvar hauskúpan verður geymd.
Jón sá hauskúpuna í minjagripaverslun í Ilulissat á Grænlandi þegar hann og fleiri þingmenn sátu fund Vestnorræna ráðsins þar í síðasta mánuði. Þar var einnig hægt að fá hauskúpur af rostungum, selum auka tanna og klóa af ýmsum dýrum.
Í samtali við Vísi segist Jón alltaf hafa verið áhugamaður um hauskúpur og haft miklar mætur á hvítabjörnum. Þeir séu magnaðasta landdýrið sem hafi gengið á Íslandi fyrir utan manneskjuna.
„Í rauninni mætti segja að hvítabjörnin gæti talist til íslenskra spendýra sem svona flökkudýr,“ segir Jón sem tók við formennsku í Vestnorræna ráðinu á fundinum á Grænlandi.
Hauskúpuna flutti Jón með sér í handfarangri í flugvél til Íslands. Tollvörður þar sagði honum að ekkert mál væri að flytja hana úr landi en hins vegar gæti hann lent í vandræðum með að fara með hana í gegnum tollinn á Íslandi þar sem stundum væri flókið að flytja dýraafurðir á milli landa.
„Í Keflavík þá fór ég og ræddi bara við tollverðina og sýndi þeim þetta bara þannig að ég væri ekkert að gera eitthvað sem mætti ekki. Það var svona skilningur þeirra og minn að þetta væri allt í lagi svo framarlega sem ekki væri hold eða feldur, þetta er bara hrein höfuðkúpa,“ segir Jón sem gat að svo búið haldið leiðar sinnar inn í landið óáreittur.
Jón er ekki enn búinn að gera upp við sig hvar hann ætlar að geyma hauskúpuna voldugu. Hann var ekki búin að ráðfæra sig við eiginkonu sína áður en hann gerði kaupin góðu.
„Þetta er eitt af þessum málum þar sem ég ákvað í stað þess að sækja um, að gera og taka svo afleiðingunum af því svo ég sé alveg heiðarlegur með það,“ segir Jón og hlær.
„Þetta mæltist bara vel fyrir hjá henni og henni fannst þetta bara flott,“ segir þingmaðurinn og nýr formaður Vestnorrænu nefndarinnar.