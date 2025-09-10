Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður hjá Sjálfstæðisflokknum, vakti athygli á þingsetningu í gær fyrir mjög einstakan klæðaburð. Hún var ólíklega í hættu á að rekast á annan þingmann í svipaðri múnderingu þar sem klæðin eru þrjátíu ára gömul.
Sindri Snær, litli bróðir Diljár, birti mynd af Diljá á Instagram þar sem hann skrifar að hún hafi mætt á þingsetningu í þrjátíu ára gömlu dressi af móður þeirra sem var keypt í Spakmannsspjörum, einu elsta tískuhúsi landsins.
Er um að ræða upphneppt korselett, svartar buxur og svo köflóttar ermar og aðskilinn kraga og virtist Diljá Mist njóta sín í botn í þessum klæðum.