Lífið

Jóhann Berg og Hólm­fríður selja glæsihöllina á Arnar­nesi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Jóhann Berg og Hólmfríður ásamt tveimur börnum sínum.
Jóhann Berg og Hólmfríður ásamt tveimur börnum sínum.

Knattspyrnumaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson og eiginkona hans Hólmfríður Björnsdóttir, lögfræðingur, hafa sett glæsilegt einbýlishús við Tjaldanes 5 á Arnarnesi í Garðabæ á sölu. Óskað er eftir tilboði í eignina.

Hjónin festu kaup á húsinu í desember 2020 og greiddu þá 237 milljónir króna.

Um er að ræða 334 fermetra hús á tveimur hæðum sem var byggt árið 1973.  Árið 2006 fór fram mikil endurnýjun á húsinu og þá var byggð 23,8 fermetra staðsteypt viðbygging er ekki skráð í heildarfermetratölu.

Efri hæðin er opin og björt með samliggjandi eldhúsi og borðstofu. Úr borðstofunni er gengið upp í stóra stofu með fallegum gasarini sem einnig opinn inn í borðstofuna. Útgengt er úr stofurýminu á rúmgóðar, flísalagðar svalir. Á hæðinni er einnig glæsileg hjónasvíta með fataherbergi, baðherbergi og sjónvarpsherbergi.

Úr holinu liggur hringstigi niður á neðri hæðina, þar sem eru svefnherbergi, baðherbergi, geymsla, bar, tómstundaherbergi og þvottahús. Útgengt er í stóran garð með heitum potti og verönd.

Í húsinu eru samtals fjögur svefnherbergi og þrjú baðherbergi.

Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis.

Hús og heimili Ástin og lífið Garðabær Fasteignamarkaður Fótbolti

Tengdar fréttir

Aftur leggur Jóhann Berg upp og fjarlægist fall

Jóhann Berg Guðmundsson lagði upp annað marka Al-Orobah í 2-0 sigri liðsins á Al-Kholood í sádiarabísku deildinni í fótbolta síðdegis. Aðra helgina í röð leggur Jóhann upp í sigri.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.