Knattspyrnumaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson og eiginkona hans Hólmfríður Björnsdóttir, lögfræðingur, hafa sett glæsilegt einbýlishús við Tjaldanes 5 á Arnarnesi í Garðabæ á sölu. Óskað er eftir tilboði í eignina.
Hjónin festu kaup á húsinu í desember 2020 og greiddu þá 237 milljónir króna.
Um er að ræða 334 fermetra hús á tveimur hæðum sem var byggt árið 1973. Árið 2006 fór fram mikil endurnýjun á húsinu og þá var byggð 23,8 fermetra staðsteypt viðbygging er ekki skráð í heildarfermetratölu.
Efri hæðin er opin og björt með samliggjandi eldhúsi og borðstofu. Úr borðstofunni er gengið upp í stóra stofu með fallegum gasarini sem einnig opinn inn í borðstofuna. Útgengt er úr stofurýminu á rúmgóðar, flísalagðar svalir. Á hæðinni er einnig glæsileg hjónasvíta með fataherbergi, baðherbergi og sjónvarpsherbergi.
Úr holinu liggur hringstigi niður á neðri hæðina, þar sem eru svefnherbergi, baðherbergi, geymsla, bar, tómstundaherbergi og þvottahús. Útgengt er í stóran garð með heitum potti og verönd.
Í húsinu eru samtals fjögur svefnherbergi og þrjú baðherbergi.
Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis.
