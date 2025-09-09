Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. september 2025 14:32 Þingmenn fóru ólíkar leiðir í fatavali á þingsetningu í dag. Vísir/Anton Brink Ein stærsta tískustund haustins er runnin upp. Á hverju hausti mæta þingmenn landsins í sínu fínasta pússi til þingsetningar og var dagurinn í dag engin undantekning þar á. Tískuunnendur bíða margir spenntir eftir því að sjá hvaða klæðnað embættismenn velja fyrir tilefnið og hvort og þá hvernig klæðaburðurinn endurspeglar þá. Það er greinilegt að haustið er mætt þar sem mildir og rólegir litir ráða ríkjum hjá þingmönnum landsins og lítið er um litagleði og flipp í ár. Þjóðbúningaþingpæjur Þjóðbúningarnir virðast enn heitari en áður og er forsætisráðherra okkar Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, mikil skvísa í slíkum í dag. Kristún Frostadóttir er glæsileg í þessum einstaka þjóðbúningi með bleika slaufu og gylltan útsaum.Vísir/Anton Brink Halla Hrund Logadóttir, Framsókn, í þjóðbúningnum.Vísir/Anton Brink Kolbrún Baldursdóttir, Flokki fólksins, í þjóðbúningnum. Víður Reynisson, Samfylkingunni í dökkbláum jakkafötum og Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Samfylkingunni, í lime grænum skokk.Vísir/Anton Brink Ingibjörg Ólöf Isaksen, framsókn, smart í þjóðbúningnum. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Flokki fólksins, í dökkbláu fyrir aftan og sömuleiðis Sigurjón Þórðarsson flokksbróðir Ásthildar Lóu. Vísir/Anton Brink Jarðlitir út í gegn Það verður seint sagt að litagleðin hafi fengið að njóta sín á þingsetningu í ár og virðast allir temmilega jarðtengdir á þessum gráa þriðjudegi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra og þingmaður Viðreisnar í hvítu við brons litaðar buxur.Vísir/Anton Brink Halla Tómasdóttir forseti í brúnu setti, brúnumskóm og ljósum stílhreinum jakka hér með biskupnum okkar Guðrúnu Karls Helgudóttur.Vísir/Anton Brink Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra í svörtu og hvítu með smá skikkju en skikkjur eru kannski að sækja í sig veðrið fyrir veturinn? Þorgerður Katrín utanríkisráðherra í rólegri litapallettu, brúntóna silkikjól við hvítan jakka og klikkar ekki á því að telja skrefin með bleika snjallúrinu.Vísir/Anton Brink Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi bæjarstjóri Hafnarfjarðar, virtust hafa verið innblásnar af sömu listagyðjunni þegar það kom að litavali! Vísir/Anton Brink Jón Gnarr og María Rut Kristinsdóttir, þingmenn Viðreisnar, í jarðlitum og með því! Jón er með skemmtilegt fiskabindi. Vísir/Anton Brink Alma Möller alltaf smart í ljósri dragt með eina litla Louis Vuitton tösku á kantinum. Jóhann Páll í fánalitunum.Vísir/Anton Brink Munstur og smá stuð Nokkrir þingmenn tóku smá áhættu eða léku sér með liti og munstur. Óskandi væri að fleiri karlmenn á þingi myndu stöku sinnum ákveða að taka eins og eina litla áhættu þegar það kemur að klæðaburði fyrir þingsetningu. Diljá Mist, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, skar sig úr í mjög einstöku köflóttu fitti sem sjaldan hefur áður sést.Vísir/Anton Brink Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, í ljósum út í silfraða tóna og snákaskinsskóm með mittistösku í stíl.Vísir/Anton Brink Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, velur alltaf íslenska hönnun fyrir þingsetningu. Hún er hér í Gloria kjólnum frá Anítu Hirlekar. Sigmundur Ernir, flokksbróðir hennar, smart í tvít ullarjakkafötum með hattinn. Vísir/Anton Brink Miðflokksmærin Sigríður Anderson skellti sér í munstrað ponsjó við dökkgræna undirtóna.Vísir/Anton Brink Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis í grænni dragt sem lífgaði aðeins upp á heildina. Björn Skúlason forsetamaki sætur í dökkbláu.Vísir/Anton Brink Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, í bláu og Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og þingmaður Viðreisnar, í dökkbláum flæðandi blóma skyrtukjól.Vísir/Anton Brink Lilja Rafney, Flokki fólksins, í skrautlegum kjól.Vísir/Anton Brink Tíska og hönnun Alþingi Reykjavík Þjóðbúningar Mest lesið „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Lífið Ástin kviknaði á Kaffibarnum Lífið Heitustu trendin í haust Lífið Staðfesta þátttöku í Eurovision með fyrirvara um þátttöku Ísraela Lífið Jóhann Berg og Hólmfríður selja glæsihöllina á Arnarnesi Lífið Dóttir Arons Kristins og Láru komin með nafn Lífið Segist ekki dauður heldur „sprelllifandi“ Lífið Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Tíska og hönnun Rokkar pils sem bol og snýr flíkum öfugt Tíska og hönnun Sonur Hersis og Rósu kominn með nafn Lífið Fleiri fréttir Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Rokkar pils sem bol og snýr flíkum öfugt Fögnuðu Þjóðbúningadeginum með stæl Fáklædd og flott á dreglinum „Hugsa fallega til stelpunnar sem ég var þá“ Þjóðbúningurinn aðal skvísuflíkin í dag Aðalfyrirsæta í herferð 66°Norður 99 ára gömul Búið að krýna nýjan arftaka Vogue-veldisins Klæddist brúðarkjólnum daglega í stúdentsprófunum Stígur út fyrir ramma raunveruleikans Amman helsta fyrirmynd tískudrottningar Reykjavíkur Breyta merki Eurovision Sjá meira