Sonur Hersis og Rósu kominn með nafn Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 9. september 2025 09:34 Rósa og Hersir gáfu syni sínum nafn í lok ágúst. Hersir Aron Ólafsson, forstöðumaður hjá Símanum og fyrrverandi aðstoðarmaður Bjarna Benediktssonar, og Rósa Kristinsdóttir, sérfræðingur í framtaksfjárfestingum hjá Vex, hafa gefið syni sínum nafn. Drengurinn fékk nafnið Hugi Ólafur. Hugi litli kom í heiminn þann 30. júní síðastliðinn og er fyrsta barn foreldra sinna. Parið greindi frá gleðifréttunum í færslu á samfélagsmiðlum. „Hugi Ólafur Hersisson fékk nafnið sitt í bongó blíðu umvafinn frábæru fólki í lok ágúst," skrifar Rósa við færsluna og deildi nokkrum myndum úr veislunnar. Fjölskyldan geislaði af gleði, Rósa var sérlega glæsileg í rauðum blómakjól, á meðan feðgarnir mættu í stíl — Hersir í brúnum jakka og Hugi í smekkbuxum í samsvarandi lit.