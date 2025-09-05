Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 5. september 2025 14:15 Laufey Lín AP/Chris Pizzello Stórstjarnan Laufey Lín Jónsdóttir mun enda tilvonandi Evróputúr sinn á Íslandi og efna til stórtónleika í Kórnum, laugardaginn 14. mars á næsta ári. Almenn sala á tónleikana hefst 12. september næstkomandi klukkan 9. Forsala fer fram 10. september en póstlistaforsala Senu Live hefst 11. september. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Senu. Þriðja plata Laufeyjar, A Matter of Time, er nýkomin út og hefur þegar fengið frábærar viðtökur hjá gagnrýnendum og mikla spilun hjá hlustendum. Laufey hefur risið hratt upp á stjörnuhimininn á síðustu árum, er komin með 4,25 milljarða spilanir á streymisveitum, 23 milljónir fylgjenda á samfélagsmiðlum, stærstu útgáfu á djassplötu í sögu Spotify, Grammy-verðlaun fyrir plötuna Bewitched, sæti á Forbes 30 Under 30-listanum og var útnefnd ein af Konum ársins af tímaritinu TIME í fyrra. Laufey Lín Tónlist Tónleikar á Íslandi Mest lesið Balta bregst bogalistin Gagnrýni „Stolt af því að hafa ekki gefist upp á sjálfri mér“ Lífið Segir Candy hafa séð að faðir hans væri „skrímsli“ á undan öðrum Lífið Yfir sig ástfangin og býr bæði á Spáni og Íslandi Lífið Friðrik Þór og Guðrún selja 225 milljón króna parhús í Hlíðunum Lífið Enn ástfangnari að sjá maka sinn í foreldrahlutverkinu Lífið Sophie Turner verður Lara Croft Bíó og sjónvarp Glæsibústaðir yfir hundrað milljónum Lífið Gamla TR-húsinu umbreytt í Hlemm.haus: „Augljóst að þörfin var gríðarleg“ Menning „Pabbi hélt alltaf að þú værir kunta, takk fyrir að sanna það“ Lífið Fleiri fréttir Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Fjarsambandinu loksins lokið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Laufey syngur á íslensku á nýrri plötu: „Hver annar af kynslóð Laufeyjar er að gera tónlist eins og þessa?“ Lög Sálarinnar verða að kvikmynd Enginn fær að skipta sér af tónlist Laufeyjar Tilkynnti tólftu plötuna í hlaðvarpi kærastans Sjá meira