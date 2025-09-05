Lög um vinnu og virknimiðstöðvar Atli Már Haraldsson skrifar 5. september 2025 13:16 Þessi lög verða að vera í íslenskum lögum. Það er skoðun mín. 1. gr. Ef fötluðum finnst óþægilegt að vera á sama stað og annað fólk má ekki að pína það til þess. 2. gr. Ef fatlað fólk vill vinna á almenna vinnumarkaðnum með t.d dýrum eða öðru á að leyfa þeim það. 3. gr. Ef fatlað fólk finnst betra að vinna á sér vinnustöðum á að leyfa þeim það stuðningur með aðstoðarfólk og laun fyrir fatlað fólk sama hvað verkefni það velur á að vera jafnt sama hvort það sé í sérúrræðum í vinnu eða almennum vinnumarkaði aðstoð fyrir fatlað fólk á að vera einstaklingsbundið og ef það sé vesen á launakerfinu þá á sér vinnustaðir að greiða laun fyrir fatlað fólk sama hvort það sé á almennum vinnumarkaði eða á sér vinnustað . 4. gr. Vinnumálastofnun aðstoðar fatlað fólkið að fá draumavinnu sína eftir bestu getu í samráði við einstakling sem hefur fötlun og teymið hans eða hennar þá sér atvinnu með stuðning um það í samráði við sjálfseignarstofnanir og ríkis og sveitarfélaga, stofnanir og önnur einkafyrirtæki og annað sem á við. Þannig að fatlað fólk hafi jafn mikilli völ og annað fólk þrátt fyrir meiri ólíkar stuðningsþarfir eftir þroska hvern og eins sama hvort það það hefur próf eða ekki. Þá ber vinnumarkaðinum að nýtta fjölbreytilega hæfileika og fagna fjölbreytileikanum með það í huga enginn getur allt en allir geta eitthvað. Það á að leyfa fötluðu fólki að velja sín störf Jafns við aðra sama hvað starfið heitir. sama hvort það sé að vinna í fjölmiðlun eða með dýrum eða með börnum eða með öðru fötluðu fólki eða allt annað fatlað fólk á að fá val jafns við aðra Íslendinga vona einn daginn að Alþingi ráðherrar og aðrir þingmenn ef þau sjá þessa grein seti þetta sem lög. Höfundur er baráttumaður um atvinnu fyrir fatlað fólk. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Mest lesið Bakslag í skoðanafrelsi? Kári Allansson Skoðun 76 dagar sem koma aldrei aftur Einar Guðnason Skoðun Kyn og vægi líkamans Gunnar Snorri Árnason Skoðun 60.000 auðir fermetrar Dagur B. Eggertsson Skoðun Skólinn er ekki verksmiðja Kristinn Jón Ólafsson,Halldóra Mogensen Skoðun Hvar er pabbi? Og aðrir stríðsglæpir Ísraels Þórhildur Sunna Ævarsdóttir Skoðun Umfjöllun Kastljóss Þorgrímur Sigmundsson Skoðun Kristinn átrúnaður á tímum þjóðarmorðs Bjarni Karlsson Skoðun Þjóð gegn þjóðarmorði – stéttarfélög hvetja til þátttöku Hópur formanna stéttarfélaga Skoðun Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir Árni Sigurðsson Skoðun Skoðun Skoðun Lög um vinnu og virknimiðstöðvar Atli Már Haraldsson skrifar Skoðun Áfram Breiðholt og Kjalarnes! Skúli Helgason skrifar Skoðun Austurland situr eftir þrátt fyrir fjórðung vöruútflutningstekna Berglind Harpa Svavarsdóttir skrifar Skoðun Vesturlönd mega ekki leyfa Pútín að skrifa leikreglurnar Daði Freyr Ólafsson skrifar Skoðun Umfjöllun Kastljóss Þorgrímur Sigmundsson skrifar Skoðun Gulur september María Heimisdóttir skrifar Skoðun Kyn og vægi líkamans Gunnar Snorri Árnason skrifar Skoðun Sakborningur hjá saksóknara Páll Steingrímsson skrifar Skoðun Reiði á tímum allsnægta Jökull Gíslason skrifar Skoðun 60.000 auðir fermetrar Dagur B. Eggertsson skrifar Skoðun Kristinn átrúnaður á tímum þjóðarmorðs Bjarni Karlsson skrifar Skoðun Tölur segja ekki alla söguna Bryngeir Valdimarsson skrifar Skoðun Skólinn er ekki verksmiðja Kristinn Jón Ólafsson,Halldóra Mogensen skrifar Skoðun Enn úr sömu sveitinni Trausti Hjálmarsson skrifar Skoðun Palestínsk börn eiga betra skilið Anna Lúðvíksdóttir,Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar Skoðun Stjórn Eflingar lýsir yfir samstöðu með palestínsku þjóðinni og fordæmir þjóðarmorð á Gaza Hópur stjórnarmanna í Eflingu skrifar Skoðun Þjóð gegn þjóðarmorði – stéttarfélög hvetja til þátttöku Hópur formanna stéttarfélaga skrifar Skoðun Umferðaröryggi barna í Kópavogi Eydís Inga Valsdóttir skrifar Skoðun Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir Árni Sigurðsson skrifar Skoðun Hvar er pabbi? Og aðrir stríðsglæpir Ísraels Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar Skoðun Meira að segja Evrópusambandið Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun 76 dagar sem koma aldrei aftur Einar Guðnason skrifar Skoðun Er popúlismi kenning um siðferði? Einar Gísli Gunnarsson skrifar Skoðun Umferðaröryggi barna í Kópavogi Eydís Inga Valsdóttir skrifar Skoðun Ákalli um samræmingu í eftirliti svarað Lilja Björk Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Virðing og framkoma í rökræðum um málefni minnihlutahópa Esjar Smári Blær Gunnarsson skrifar Skoðun Ekki gera ekki neitt Gunnhildur Sveinsdóttir skrifar Skoðun Ekkert heilbrigðiseftirlit á Íslandi? Pétur Halldórsson skrifar Skoðun Útgerðin skuldar okkur skýringar Guðmundur Helgi Þórarinsson skrifar Skoðun Þreytt og drullug börn Guðmundur Finnbogason skrifar Sjá meira