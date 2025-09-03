Hlaðvarpið Þarf alltaf að vera grín, sem parið Tinna Björk Kristinsdóttir og Ingólfur „Gói sportrönd“ Grétarsson hefur haldið úti síðustu sjö ár með Tryggva Frey Torfasyni, hefur hætt göngu sinni. Þríeykið segir það þungt skref en tímabært af persónulegra aðstæðna.
Þríeykið greindi frá fréttunum í nýjasta þætti hlaðvarpsins og í kjölfarið á Instagram-síðu hlaðvarpsins upp úr þrjúleytinu í dag.
„Við erum ykkur ævinlega þakklát fyrir stuðninginn og samfylgdina í gegnum árin. Þetta góða og fallega samfélag sem hefur skapast í kringum þættina er okkur ómetanlegt og við vonum að þið munið áfram fylgja okkur í hverju því sem við tökum okkur fyrir hendur í framtíðinni,“ stendur í færslunni.
A post shared by Þarf alltaf að vera grín? (@tharfalltafadveragrin)
Þá þakkar þríeykið fylgjendum fyrir falleg skilaboð, líflegar umræður og hlý orð á förnum vegi.
„Þarf alltaf að vera grín? væri ekkert án ykkar og þið haldið vonandi lífi í öllu góða gríninu. Við elskum að sjá póstana ykkar hér inn á og við stefnum á að vera áfram virk í athugasemdum. Þættirnir verða að sjálfsögðu aðgengilegir á hlaðvarpsveitum en við eigum eftir að útfæra hvernig þið getið haft aðgang að áskriftarþáttunum, látum vita þegar það er komið á hreint,“ stendur jafnframt í færslunni.
„Þessi kveðjustund kallar fram allskonar tilfinningar hjá okkur öllum og kemur kannski eins og tittlingur upp úr öðrum ef þið eruð ekki búin að hlusta á lokaþáttinn,“ segir einnig.
Að lokum þakkar þríeykið hlustendum fyrir að „gefa okkur tíma og rými til að takast á við þessar breytingar í okkar lífi“. Hlusta má á lokaþátt hlaðvarpsins hér að neðan: