Fjarsambandinu loksins lokið

„Við höfum ekki verið feimnir við að feta ótroðnar slóðir í gegnum tíðina,“ segja þeir Daníel Óskar og Kolbeinn Sveinsson sem saman mynda drengjakórinn Sprite Zero Klan. Strákarnir hafa verið í smá dvala undanfarin misseri en Daníel elti ástina til Slóvakíu á meðan Kolbeinn hefur verið að sinna leiklistinni í Listaháskólanum.
Hljómsveitin var að senda frá sér smáskífuna Nokkur góð lög en strákarnir hafa unnið að lögunum í sumar og eru spenntir að leyfa fólki loksins að heyra.
„Lögin á plötunni eru fjögur, en þau eru öll afskaplega ólík, vonandi eitthvað fyrir alla. Þarna er að finna tónlistarstefnur eins og pop, rapp, deep house og drum&bass en við höfum ekki verið feimnir við að feta ótroðnar slóðir í gegnum tíðina,“ segja þeir hressir og kátir.
Sprite Zero Klan hefur komið víða fram frá árinu 2017 og eiga marga smelli á borð við Áramótaskaupslagið Næsta, Mannstu ekki eftir mér remix, Lundinn í Dalnum og Þetta er rán. Undanfarið hefur þó lítið heyrst frá þeim og er því um endurkomu að ræða.
Strákarnir sammælast um að hafa fundið sterkt fyrir því að nú þyrftu þeir aftur að fara að gefa út tónlist.
„Við tókum smá stöðufund í vor eftir að hafa verið í smá fjarsambandi og ákváðum að fara aftur að gera tónlist af einhverju viti.
Það er bara svo fáránlega gaman að koma fram og spila fyrir fólk og nú er það bara halda áfram. Það er nóg af efni á leiðinni, við erum að fara vera hérna lengi svo fólk getur pakkað nesti og komið með.“
„Það er lang skemmtilegast að koma fram, spila og skemmta fólki, það er aðal ástæðan, það er bara svo ógeðslega gaman.
Það eru svo mörg skemmtileg gigg sem við höfum tekið. Framhaldsskólaböllin eru geggjuð en á Októberfest er alltaf galin stemning, það er einmitt um helgina. Það er eitthvað við að spila í tjaldi, þá geta hundrað manns virkað eins og þúsund.
En svo er erfitt að hunsa Verslunarmannahelgina eins og hún leggur sig, Þjóðhátíð 2019 var á allt öðru plani.“
Að plötunni komu pródúserarnir Ásgeir Orri Ásgeirsson, Daníel Óskar Jóhannesson, Darri Tryggvason (Háski) og Starri Snær Valdimarsson en hann sá einnig um að mixa og mastera lögin. Hér má hlusta á plötuna á streymisveitunni Spotify.