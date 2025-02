Wybory/Election/Kosningar

Szanowni Państwo,

Nazywam się Mateusz Gabríeli i zgłosiłem swoją kandydaturę do zarządu związków zawodowych VR. Jeśli zostanę wybrany, będę pierwszym Polakiem w zarządzie, a moim priorytetem będzie poprawa warunków pracy dla wszystkich pracowników, zwłaszcza osób, które przeprowadziły się na Islandię zza granicy.

Pochodzę z Łomży w Polsce, a na Islandię przeprowadziłem się w 2013 roku. W 2022 roku uzyskałem islandzkie obywatelstwo. Mam szerokie doświadczenie zawodowe, obejmujące obsługę klienta, specjalistyczne projekty oraz codzienne zarządzanie, a także dogłębną wiedzę na temat rynku pracy i walki o prawa pracowników.

Obecnie pełnię funkcję przedstawiciela związkowego w VR dla firmy Ofar ehf. (dawniej Origo Lausnir) oraz jestem członkiem rady przedstawicieli VR. Ponadto zasiadam w zarządzie nowo utworzonej Rady Młodych VR, której celem jest reprezentowanie interesów młodszych pracowników w organizacji. W przeszłości byłem również przedstawicielem związkowym w firmach Linde Gas i Olís, a także członkiem rady przedstawicieli Eflingu oraz zarządu Funduszu Wczasowego tej organizacji.

Moje dotychczasowe doświadczenie i szczere zaangażowanie w ochronę praw pracowniczych czynią mnie silnym kandydatem do zarządu VR. Jeśli zostanę wybrany, będę dążył do skutecznej i zjednoczonej pracy na rzecz członków związku.

Wiem, z jakimi wyzwaniami mierzą się imigranci na rynku pracy – od barier językowych po trudności w egzekwowaniu swoich praw. Chcę, aby VR stało się jeszcze silniejszym wsparciem dla tych, którzy potrzebują równego traktowania, lepszych warunków zatrudnienia i godnych wynagrodzeń.

Obecnie średnia wieku w zarządzie VR jest wyższa niż 35 lat, podczas gdy większość członków związków ma między 20 a 35 lat. Uważam, że reprezentacja powinna odzwierciedlać tę rzeczywistość, dlatego chcę wprowadzić nową energię, świeże spojrzenie i nowoczesne rozwiązania, które będą odpowiadały na potrzeby młodszej generacji pracowników.

Procent osób które nie są islandczykami w VR to około 17% co prowadzi do tego że bardzo często zapomina się o nas gdy rozchodzi się o jakieś zmiany w umowach czy prawach pracowników.

Licząc na Wasze wsparcie, zapraszam do oddania głosu i wspólnego budowania lepszego środowiska pracy dla wszystkich! Wybory odbędą się od 6-13 marca i będą online na stronie VR. Każdy głos się liczy! Poniżej są linki do mojej zakładki na stronie VR po angielsku i po islandzku, niestety nie dostałem pozwolenia na dodanie tekstu po polsku.

Pozdrawiam,

Mateusz Gabríel Kowalczyk Róbertsson

Link do kandydatury na stronie VR:

Angielski:

https://www.vr.is/en/about-vr/organization-and-management-of-vr/board-of-vr/elections-in-vr/candidates/candidates-for-the-executive-board/mateusz-gabri-el-kowalczyk-ro-bertsson/

Islandzki:

https://www.vr.is/um-vr/skipulag-og-stjorn-vr/stjorn-vr/kosningar/frambjodendur/frambjodendur-til-stjornar/mateusz-gabri-el-kowalczyk-ro-bertsson/

Mateusz Gabríel Kowalczyk Róbertsson – Candidate for the VR Union Board

Dear Members,

My name is Mateusz Gabríel, and I have submitted my candidacy for the VR Union Board. If elected, I will be the first Polish member of the board, and my priority will be to improve working conditions for all employees, especially those who have moved to Iceland from abroad.

I was born in Łomża, Poland, and moved to Iceland in 2013. In 2022, I obtained Icelandic citizenship. I have extensive work experience, including customer service, specialized projects, and daily operations, as well as in-depth knowledge of the labor market and the fight for workers’ rights.

Currently, I serve as a union representative for VR at Ofar ehf. (formerly Origo Lausnir) and am a member of the VR Representative Council. Additionally, I am on the board of the newly established VR Young Members’ Council, which aims to represent the interests of younger workers within the organization. In the past, I have also been a union representative at Linde Gas and Olís, a member of the Efling Representative Council, and a board member of the Efling Holiday Fund.

My experience and sincere dedication to protecting workers’ rights make me a strong candidate for the VR Board. If elected, I will work effectively and collaboratively for the benefit of all union members.

I understand the challenges that immigrants face in the labor market – from language barriers to difficulties in enforcing their rights. I want VR to become an even stronger support system for those who need equal treatment, better working conditions, and fair wages.

Currently, the average age of the VR Board is over 35, while most union members are between 20 and 35 years old. I believe representation should reflect this reality, which is why I want to bring new energy, fresh perspectives, and modern solutions that align with the needs of the younger generation of workers.

The percentage of VR members who are non-Icelandic is around 17%, yet we are often overlooked when it comes to changes in contracts or workers’ rights.

Counting on your support, I invite you to vote and help build a better working environment for everyone! The elections will take place online from March 6-13 on the VR website. Every vote counts! Below are links to my candidate page on the VR website in English and Icelandic. Unfortunately, I was not allowed to add a Polish version.

Best regards,

Mateusz Gabríel Kowalczyk Róbertsson

Links to VR site:

English:

https://www.vr.is/en/about-vr/organization-and-management-of-vr/board-of-vr/elections-in-vr/candidates/candidates-for-the-executive-board/mateusz-gabri-el-kowalczyk-ro-bertsson/

Icelandic:

https://www.vr.is/um-vr/skipulag-og-stjorn-vr/stjorn-vr/kosningar/frambjodendur/frambjodendur-til-stjornar/mateusz-gabri-el-kowalczyk-ro-bertsson/

Mateusz Gabríel Kowalczyk Róbertsson – frambjóðandi til stjórnar VR

Kæru félagar,

Ég heiti Mateusz Gabríel og hef boðið mig fram til stjórnar VR. Ef ég verð kosinn, mun ég verða fyrsti Pólverjinn í stjórninni og mun leggja áherslu á að bæta vinnuaðstæður fyrir alla starfsmenn, sérstaklega þá sem hafa flutt til Íslands erlendis frá.

Ég er fæddur í Łomża, Póllandi, og flutti til Íslands árið 2013. Árið 2022 fékk ég íslenskan ríkisborgararétt. Ég hef víðtæka starfsreynslu, þar á meðal í þjónustu við viðskiptavini, sérhæfðum verkefnum og daglegum rekstri, auk djúprar þekkingar á vinnumarkaðnum og baráttunni fyrir réttindum launafólks.

Ég starfa nú sem trúnaðarmaður VR hjá Ofar ehf. (áður Origo Lausnir) og er fulltrúaráðsmaður í trúnaðarráði VR. Þar að auki sit ég í stjórn nýstofnaðs Ungliðaráðs VR, sem hefur það hlutverk að gæta hagsmuna yngra fólks innan félagsins. Í fortíðinni hef ég einnig verið trúnaðarmaður hjá Linde Gas og Olís, fulltrúaráðsmaður í trúnaðarráði Eflingar og setið í stjórn Orlofssjóðs félagsins.

Reynsla mín og einlægur áhugi minn á réttindum launafólks gera mig að sterkum frambjóðanda til stjórnar VR. Ef ég verð kosinn, mun ég vinna af krafti og samstöðu fyrir alla félagsmenn VR.

Ég þekki vel þær áskoranir sem innflytjendur standa frammi fyrir á vinnumarkaði – allt frá tungumálaörðugleikum til erfiðleika við að framfylgja réttindum sínum. Ég vil að VR verði enn sterkara bakland fyrir þá sem þurfa á jöfnum tækifærum, betri vinnuaðstæðum og sanngjörnum launum að halda.

Núverandi meðalaldur stjórnar VR er yfir 35 ár, á meðan meirihluti félagsmanna er á aldrinum 20-35 ára. Ég tel að stjórn félagsins eigi að endurspegla þessa staðreynd og vil koma með ferska orku, ný sjónarhorn og nútímalegar lausnir sem mæta þörfum yngri kynslóða á vinnumarkaði.

Hlutfall VR-félaga sem eru af erlendum uppruna er um 17%, en samt er oft litið fram hjá okkur þegar kemur að breytingum á samningum og réttindum launafólks.

Ég vona að þið styðjið mig í kosningunum og takið þátt í að byggja upp betra vinnuumhverfi fyrir alla! Kosningarnar fara fram á netinu frá 6. til 13. mars á vefsíðu VR. Hver einasti atkvæði skiptir máli! Hér að neðan eru tenglar á mína framboðssíðu á VR-vefnum á ensku og íslensku. Því miður fékk ég ekki leyfi til að bæta við pólskri útgáfu.

Með kveðju,

Mateusz Gabríel Kowalczyk Róbertsson

Upplýsingar á VR vef:

Enska:

https://www.vr.is/en/about-vr/organization-and-management-of-vr/board-of-vr/elections-in-vr/candidates/candidates-for-the-executive-board/mateusz-gabri-el-kowalczyk-ro-bertsson/

Íslenska:

https://www.vr.is/um-vr/skipulag-og-stjorn-vr/stjorn-vr/kosningar/frambjodendur/frambjodendur-til-stjornar/mateusz-gabri-el-kowalczyk-ro-bertsson/