INSIDE Ratcliffe’s brutal 1st year at #MUFC

🔴 Counting screws, sending back sellotape & smaller food portions

⚫️ “Culture of fear”

⚪️ Shock call to Kath Phipps’ next of kin

🔴 Not recognising Katie Zelem

⚫️ “Spy” in camp

⚪️ Fears of another 175 job cutshttps://t.co/ErjrIZtm2k