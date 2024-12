5. sæti

Tónlistarkonan GDRN átti stórt tónlistarár, gaf út plöturnar Frá mér til þín og Nokkur jólaleg lög og kom fram víða, gjarnan með píanósnillingnum Magnúsi Jóhanni.

Lagið Háspenna af plötunni Frá mér til þín skipar fimmta sæti listans á FM yfir árið 2024.

GDRN mætti í Vísisþáttinn Einkalífið í vor þar sem hún ræddi á einlægum nótum um tónlistina, ástina, móðurhlutverkin og margt fleira.

4. sæti

Stórstjarnan Ariana Grande mætti með krafti inn í tónlistarárið 2024, gaf út plötuna eternal sunshine og fór með aðalhlutverkið í söngleikjamyndinni Wicked.

Hún skipar fjórða sæti listans með lagið We Can't Be Friends en lagið hefur sömuleiðis verið gríðarlega vinsælt vestanhafs.

3. sæti

Rapparinn og IceGuys stjarnan Aron Can situr í þriðja sæti árslistans á FM með lagið Monní. Aron Can hefur átt viðburðaríkt ár.

Hann hélt tónleika í Kaupmannahöfn fyrir fullum sal, var með tónleika í Hörpu, gaf út plötu, kom víða fram, lék í IceGuys og steig auðvitað á svið með strákabandinu sínu í Laugardalshöllinni í desember.

Lagið Monní má finna á plötunni hans ÞEGAR ÉG SEGI MONNÍ sem kom út 19. september síðastliðinn.

2. sæti

Breski plötusnúðurinn cassö gerði allt vitlaust þegar hann sendi frá sér ofurdanssmellinn Prada ásamt hinni stórkostlegu Raye og D Block Europe. Lagið hefur verið gríðarlega vinsælt á dansgólfum landsins, í líkamsræktarstöðvum og þó víðar væri leitað. Lagið Prada situr í öðru sæti árlista FM árið 2024.

1. sæti

Rapparinn, Idol dómarinn og IceGuys-inn Árni Páll Árnason, betur þekktur sem Herra Hnetusmjör, hefur svo sannarlega verið verri en hann trónir á toppi listans með lagið sitt Hef verið verri.

Árni Páll gaf út plötuna KBE kynnir: Legend í leiknum um miðjan ágúst, stóð fyrir tvennum stútfullum útgáfutónleikum í Gamla bíó á afmælinu sínu og heldur áfram að blómstra í íslensku tónlistarlífi.

Í sjötta til tíunda sæti voru eftirfarandi lög:

6. Benson Boone – Beautiful Things, 7. Iceguys – Gemmér Gemmér, 8. Dua Lipa – Houdini, 9. Friðrik Dór Ft. Herra Hnetusmjör & Steindi Jr – Til í Allt Part 3, 10. Teddy Swims – Loose Control