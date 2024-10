Tónlistarmaðurinn Önnu Jónu Son, Haraldur Þorleifsson gaf í dag út tónlistarmyndband. Myndbandið er við lagið Legs Entwined og segir Haraldur þar um að ræða ástarsögu. Lagið er hluti af plötu hans The Radio Won't Let Me Sleep sem kom út í maí.

Haraldur segir að ástin hafi verið sér hugleikin þegar hann samdi lagið. Þá nánar tiltekið að allskonar fólk með allskonar útlit geti elskað og elskast, jafnvel þó það komi ekki alltaf fram í menningarefni. „Í heiminum virðast stundum bara ákveðnar tegundir af líkömum fá að stunda kynlíf. Lagið er saga um samband sem gengið hefur í einhvern tíma, þar sem allskonar er búið að gerast,“ segir Haraldur Ástin fyrir alla Haraldur hefur þegar gefið út þó nokkur lög af plötunni, sem alls eru ellefu talsins. Markmiðið er að gefa út tónlistarmyndband fyrir hvert og eitt og hefur Haraldur fengið til liðs við sig allskonar listamenn hvaðanæva úr heiminum. Ólík yrkisefni verða honum innblástur í lögunum en í þetta skiptið var það ástin og ólík birtingarmynd hennar hjá ólíku fólki. „Mér var það mjög hugleikið hver fær að stunda kynlíf og hver ekki af því líkamar eru allskonar og fólk er allskonar og flest erum við kynverur.“ Kviknakin í myndbandinu Tónlistarmyndbandinu var leikstýrt af ungversku listakonunni Önnu Nemes. Þar má sjá tvö eldri hjón sem augljóslega hafa gengið í gegnum ýmislegt og býr annað þeirra við fötlun. Þau eru gjarnan kviknakin í myndbandinu „Ástin er eins fyrir alla hvernig sem þau eru. Hún getur flutt okkur í nýja heima, lyft okkur upp og brotið okkur, allt á sama tíma. Við tjáum okkur með ástinni með allri tilveru okkar. Mér finnst það svo eðlilegur hluti af samtalinu, að það sé til allskonar fólk.“ Haraldur hélt útgáfutónleika plötunnar á Nasa á Austurvelli í maí. Hann segir það hafa gengið vonum framar. Síðustu mánuði segist Haraldur hafa dregið sig að mestu í hlé frá opinberri umræðu, hann hafi þurft tíma til að hvílast. „Maður trappaði sig vel niður. Í vetur var ég að vinna í allskonar málum, gömlum sárum sem ég þurfti að laga. Þetta var erfitt en nauðsynlegt og nú finnst mér ég aftur geta farið að leika mér aðeins.“