Ný kitla: Ellie og Joel komast aftur í hann krappan

Framleiðendur hinna feykivinsælu þátta The Last of Us, hafa birt nýja kiltu fyrir næstu þáttaröð. Þættirnir byggja á samnefndum tölvuleikjum og eru gerðir af Craig Mazin, sem skrifaði þættina Chernobyl.

Þau Pedro Pascal og Bella Ramsey eru í aðalhlutverkum sem þau Joel og Ellie og er óhætt að segja að þau komist aftur í hann krappan í þessari þáttaröð. Þættirnir gerast eftir að ákveðin sveppategund byrjaði að breyta mönnum í nokkurs konar uppvakinga sem drepa og éta aðrar manneskjur. Sveppur þessi byggir á raunverulegum sveppategundum í í náttúrunni sem hafa verið að breyta skordýrum og öðrum kvikindum í uppvakninga í milljónir ára. Þættirnir verða frumsýndir á næsta ári.