„Undanfarin misseri hafa komið upp á yfirborðið nokkur mál á íslenskum vinnumarkaði sem sýna að vinnumansal þrífst í íslensku samfélagi. Hver er ábyrgð samfélagsins og hvernig getum við komið í veg fyrir vinnumansal? Hvernig gengur okkur að vernda þolendur vinnumansals?“ segir í kynningartexta um ráðstefnuna.

Dagskráin samanstendur af erindum, pallborðsumræðum og málstofum. Fulltrúar úr verkalýðshreyfingunni, atvinnulífinu, fræðasamfélaginu og frá opinberum stofnunum taka þátt með kynningum og umræðum.

Dagskrá

9.30-10.00 Skráning og kaffi bíður á borðum

10.00-10.30 Opnun og umræður

Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ

Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri SA

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra

10.30-11.15 Addressing Labour Exploitation in the Nordic Countries: What Are the Differences and Why is Finland Ahead of the Rest?

Natalia Ollus, forstöðukona HEUNI, evrópskrar rannsóknarstofnunar sem starfar undir finnska dómsmálráðuneytinu

11.15-11.45 Hvernig komum við í veg fyrir vinnumansal? Pallborð

Natalia Ollus, forstöðukona HEUNI

Maj-Britt Hjördís Briem, lögmaður á vinnumarkaðssviði SA

Saga Kjartansdóttir, sérfræðingur á skrifstofu ASÍ

Heimir Guðmundsson, sviðsstjóri vinnuverndar, Vinnueftirliti ríkisins

11.45-12.15 Siðferðisleg ábyrgð samfélagsins í stóru samhengi

Henry Alexander Henrysson, heimspekingur

12.15-13.15 Hádegisverður

13.15-14.15 Málstofur I

Er vinnumansal fylgisfiskur fólksflutninga? Innflytjendur og inngilding

Málstofustjóri: Guðrún Margrét Guðmundsdóttir

Aleksandra Leonardsdóttir, sérfræðingur í fræðslu og inngildingu, ASÍ

Hallfríður Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri Mirru, fræðslu- og rannsóknarseturs

Sandra Björk Bjarkadóttir, mannauðs- og jafnréttissérfræðingur, Samkaup

Sabine Leskopf, borgarfulltrúi, Reykjavíkurborg

Ábyrgð fyrirtækja í virðiskeðjunni

Málstofustjóri: Heiðrún Björk Gísladóttir

Andri Reyr Haraldsson, formaður Félags íslenskra rafvirkja

Gunnar S. Magnússon, yfirmaður sjálfbærni og loftlagsmála hjá Deloitte á Íslandi

Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðsstjóri mannvirkjasviðs, Samtökum iðnaðarins

Eftirlit á vinnumarkaði – framkvæmd og reynsla í nútíð og framtíð

Málstofustjóri: Benóný Harðarson

Adam Kári Helgason, eftirlitsfulltrúi hjá Húsi fagfélaganna

Axel Ólafur Pétursson, sérfræðingur á sviði vinnuverndar, Vinnueftirliti ríkisins

Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA

Tania D. Ellifson, verkefnisstjóri atvinnuréttinda hjá Vinnumálastofnun

14.15-14.30 Kaffihlé

14:30-15:30 Málstofur II

Vernd og þjónusta við þolendur vinnumansals

Málstofustjóri: Björg Bjarnadóttir

Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, verkefnastjóri á velferðarsviði Reykjavíkurborgar

Gundega Jaunlinina, varaformaður Verkalýðsfélagsins Hlífar

Jenný Kristín Valberg, teymisstjóri Bjarkarhlíðar

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar

Rannsókn og saksókn vinnumansalsmála

Málstofustjóri: Mirabela Blaga

Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum

Hildur Sunna Pálmadóttir, aðstoðarsaksóknari hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu

Natalia Ollus, forstöðukona HEUNI

Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdarstjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands

Svala Ísfeld Ólafsdóttir, dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík

Hver má vinna á Íslandi? Kostir og gallar við núverandi löggjöf um atvinnuleyfi

Málstofustjóri: María Guðjónsdóttir

Bryndís Axelsdóttir, lögfræðingur og deildarstjóri atvinnuréttinda erlendra starfsmanna

Halldór Oddsson, sviðsstjóri lögfræði- og vinnumarkaðssviðs ASÍ

Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdarstjóri Samtaka ferðaþjónustunnar

Lilja Björk Guðmunsdóttir, yfirlögfræðingur Samtaka iðnaðarins

15.30 Ráðstefnulok