Eva Bertilsson starfar á alþjóðavettvangi sem sérfræðingur og leiðbeinandi og hefur hlotið mikla eftirtekt og viðurkenningu á sínu sviði. Hún er með meistaragráðu í atferlisgreiningu og hefur lengi starfað í verkefnum tengdum hegðun og þjálfun dýra. Eva er meðhöfundur hinnar virtu bókar 'Agility Right from the Start'. Sérfræðiþekking Evu nær yfir víðtækt svið dýraþjálfunar og mun erindi hennar byggja á þekktu námskeiði hennar CCC -Choice, Control and Communication.

Line Sandstedt starfar hjá International Center for Anthrozoology (IcofA) sem hefur verið leiðandi m.a. í kennslu, þjálfun skipulagðrar íhlutunar með aðstoð dýra í Noregi og víðar. Auk þess sinnir ICofA kennslu og þjálfun, skapgerðarmats og úttekt á dýrum sem ætluð eru til að starfa með fólki. Line hefur leitt regluleg námskeið á vegum Æfingastöðvarinnar, Íhlutun með aðstoð hunds.

Norunn Kogstad, geðlæknir, stofnaði og rekur Lundehagen Gård í Noregi þar sem fram fer fræðsla, meðferðir og rannsóknir á áhrifum hesta í starfi með fólki. Norunn hefur sinnt geðlækningum með aðstoð hesta, staðið fyrir og veitt fræðslu fyrir fagfólk um að styðjast við hesta í starfi við bæði á Noregi og víða erlendis. Norunn er H.E.A.L. leiðbeinandi og með EAGALA réttindi. Norunn mun einnig leiða grunnnámskeiðið undir heitinu Að styðjast við hesta í starfi með fólki í kjölfar ráðstefnunnar.

Gunnhildur Jakobsdóttir, yfiriðjuþjálfi Æfingastöðvarinnar. Gunnhildur er með meistarapróf í heilbrigðisvísindum ásamt því að hafa menntað sig í þjónustu með aðstoð dýra við Lífvísinda Háskólanum í Noregi (NMBU). Í starfi sínu styðst Gunnhildur við bæði hund og hesta. Hundurinn hennar Skotta er fyrsti sérþjálfaði og vottaði þjónustuhundurinn hér á landi en Skotta stóðst PADA sem er viðurkennt skapgerðarmat (Personality test for dogs in animal assisted intervention) og verklegt próf á vegum ICofA. Gunnhildur tók þátt í að stofna og situr í stjórn Hjálparhunda Íslands, félagasamtaka sem hafa það að markmiði að bæta aðgengi eigenda hjálparhunda hér á landi og ýta undir færni og velferð hundana.