Í fyrrasumar var haldið af stað með hinn sívinsæla magnesíum pott sem staðsettur var í Laugardalslaug en hann vakti mikla lukku og gleði meðal gesta sundlaugarinnar. Magnesíum er gríðarlega mikilvægt steinefni sem spilar nauðsynlegt hlutverk í yfir 300 lífefna- og lífeðlisfræðilegum ferlum í líkama okkar. Þetta öfluga steinefni er fjórða algengasta efnið í líkamanum og geymist helmingur þess í beinum og deilist hinn helmingur á vöðva og aðrar frumur.

Magnesíum hefur slakandi áhrif á líkamann

Magnesíum spilar stórt hlutverk í að viðhalda almennu heilbrigði og efla okkur andlega sem líkamlega. Magnesíum stuðlar m.a. að eðlilegri vöðvastarfsemi og prótínmyndun ásamt viðhaldi eðlilegra beina og tanna en jafnframt er magnesíum nauðsynlegt fyrir hjarta- og æðakerfi, alla orkuvinnslu í líkamanum sem og jafnvægi blóðsykurs. Magnesíum er að auki talið auka snerpu og styrk hjá íþróttafólki sem og minnka skemmdir og bæta endurheimt. Magnesíum róar taugakerfið, hefur slakandi áhrif á líkamann og getur jafnvel komið í veg fyrir fótapirring sem oft gerir vart við sig á kvöldin.

Hvað er meira slakandi en heitur magnesíum pottur?

„Við höfum verið að fá fyrirspurnir frá gestum okkar um það hvenær verði aftur boðið uppá magnesíum pott, og nú í samstarfi við Better You höfum við ákveðið að bjóða gestum Laugardalslaugar uppá fimmtudags-magnesíum pott í sumar,“ segir Brá Guðmundsdóttir aðstoðar forstöðumaður í Laugardalslaug.

Hvað er meira slakandi en að kíkja í heitan magnesíum pott og njóta vel á meðan þetta mikilvæga steinefni smýgur inn í líkamann og veitir góða ró. Ari Friðfinnsson, vörumerkjastjóri Better You.

Ari Friðfinnsson vörumerkjastjóri Better You segir ánægður frá því að gestir verði gladdir á ný, nú í sumar. „Magnesíum potturinn gekk vonum framar í fyrra en þann 27. júlí var síðasti dagurinn sem gestir gátu notið pottsins. Við höfum ákveðið að fjölga dögunum en frá og með fimmtudeginum 16. maí og alla fimmtudaga út sumarið (maí-júlí) verður hægt að njóta þess að liggja í heitum potti fullum af hinum sívinsælu magnesíum flögum. Hvað er meira slakandi en að kíkja í heitan magnesíum pott og njóta vel á meðan þetta mikilvæga steinefni smýgur inn í líkamann og veitir góða ró?," segir Ari Friðfinnsson en magnesíum pottur er einstaklega slakandi fyrir sál og líkama og tilvalið er að nýta tækifærið og prófa í Laugardalslaug í sumar.

Better You býður upp á frábært úrval af magnesíum flögum

Magnesíum flögurnar frá Better You eru sérlega einfaldar í notkun en auðvelt er að bæta þeim út í pottinn, baðið eða fótabaðið heima fyrir. Flögurnar leysast upp í vatni en þegar þeim er bætt út í vatn skilar magnesíum sér beint í gegnum húðina og þar af leiðandi inn í frumur líkamans hratt og örugglega.

Better You notast við Zechstein® Magnesíum sem er eitt hreinasta og náttúrulegasta form magnesíum sem fyrir finnst. Zechstein® frásogast auðveldlega í gegnum húðina og nýtist líkamanum afar vel. Better You býður upp á sex tegundir af magnesíum sem allar hafa það að markmiði að veita góða slökun og fylla á magnesíum birgðir líkamans. Flögurnar fást í öllum helstu apótekum og stórmörkuðum og geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi, hvort sem flögurnar séu lyktarlausar eða með dýrindis ilm, ætlað fyrir börn eða fullorðna, þú velur hverju sinni.