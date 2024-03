Júlíanna Ósk Hafberg:

Júlíanna Ósk Hafberg er myndlistarkona og skartgripahönnuður. Aðsend

„Ég varð ástfangin af Poor Things. Sá hana í bíó og þarf að horfa á hana aftur sem fyrst. Femínisminn, húmorinn og guð minn góður, búningarnir og leikmyndahönnunin er eitthvað annað. Svo hressandi og geggjað, mæli með að allir taki sér góðan tíma í að horfa almennilega á hana, ekki svona hanga í símanum á meðan mynd stendur.

Svo kláraði ég þættina Jury Duty mjög hratt, ótrúlega fyndnir og skemmtilegir, smá svona The Office víbrur með raunveruleikaþátta ívafi. Mjög gott stöff.

Ég reyndi við The Curse eftir meðmælum, en gat ekki klárað. Þeir voru ekki að ná mér, ég skil pælinguna en skildi samt einhvern veginn ekki nógu vel? Náði aldrei að fylgjast alveg nógu vel með, datt út og hékk í símanum eða braut saman þvott - sem er ekki endilega gott merki.

Ég var svolítið sein á IceGuys lestina, en jesús minn hvað þetta er gott stöff! Ég átti virkilega ekki von á því en ég held að ég hafi aldrei séð jafn gott íslenskt efni. Karakter sköpunin í kringum strákana er geggjuð og bara ótrúlega vel gerðir og skrifaðir. Krossa fingur fyrir framhaldi!

Svo fylgist ég alltaf jafn og þétt með Ru Paul’s Drag Race. Það er svo gott að gleyma sér aðeins í sköpunargleðinni og innblæstrinum frá þessum æðislega heimi sem drag er, alltaf gott!“

Saga Sigurðardóttir:

Saga Sigurðardóttir er myndlistarkona, ljósmyndari og leikstjóri. Vísir/Vilhelm

„Ég er með einn eins árs heima sem leyfir ekki mikið hámhorf þessa dagana en ég set oft eitthvað á og leyfi því að ganga á meðan að ég elti hann um húsið. Síðasta hámhorfið var Iceguys og Húsó sem mér fannst frábærir.

Kærasti minn er að horfa aftur á Fargo sem ég horfi á með honum með öðru auganu og svo þar á undan var það Yellowstone. Er spennt að sjá Skvíz sem eru þættir sem koma á sjónvarpi símans um páskana.“

María Guðjohnsen:

María Guðjohnsen er þrívíddarhönnuður. Vísir/Einar

„Ég hef ótrúlega lítinn tíma til að horfa á hluti en ég er búin að vera að endurhorfa á languppáhaldsþættina mína „How to with John Wilson“ sem eru svona slice of life heimildaþættir eftir John Wilson um lífið í New York. Þeir eru líka pródúseraðir af Nathan Fielder sem gerði Nathan for you, sem eru líka í uppáhaldi, þannig að þeir eru ótrúlega fyndnir, fallegir og vel gerðir.

Ég er mjög djúpt inn í öllum raunveruleikaþáttum. Ég er með svona tíu mismunandi þannig þætti í gangi. Einna helst þar er ég að horfa á nýjustu seríuna af Jersey Shore Family Vacation. Ég elska að fylgjast með þeim prökkurum. Svo er ég alltaf með eina Survivor seríu á kantinum.

Sem svona þæginda (e. comfort) þætti set ég The Office í gang og ég er reyndar núna að vinna með að horfa á lengri útgáfur (e. extended version) af þeim.“

Rebekka Ashley:

Rebekka Ashley er vöruhönnuður sem sérhæfir sig í vistvænum aðferðum. Vísir/Vilhelm

„Nú er ég mikil bíókona og á vini sem elska að fara mikið í bíó svo mér finnst ég ægilega lánsöm hvað það varðar. Poor Things og Dune eru skylduáhorf og er sú síðarnefnda alveg ekta bíó-bíómynd.

Þegar kemur að sjónvarpsseríum þá erum við unnustinn byrjuð á Traitors (bresku útgáfunni) og það er svo mikið drama og gaman enda byggt á leiknum varúlfi.

Svo horfa ég og vinkona mín á Survivor og nýjasta serían er einmitt í gangi núna. Mér finnst svo áhugavert að fylgjast með mannlegri hegðun og hvernig rosalega ólíkt fólk neyðist til að vinna saman og treysta hvort öðru og stinga svo hvort annað í bakið. Love the drama. Talandi um drama, Love is blind. Serían af Love is blind sem er í gangi núna er náttúrulega alveg svakaleg. Mæli með!“

Anna Maggý:

Anna Maggý er ljósmyndari, listakona og leikstjóri. Vísir/Vilhelm

„Ég á ekki sjónvarp og er ekki mikið að horfa. Ef ég er að horfa er það yfirleitt með öðru auganu og að hlusta. Síðasta sem ég hámhorfði á var White Lotus, sería eitt og tvö.

Annars hef ég gaman af agalegu raunveruleika efni, til dæmis Love is blind og The Ultimatum; Queer Love.

Ég elska sjónvarpsefni sem að sjokkerar mig.“

Berglind Rögnvaldsdóttir:

Berglind Rögnvaldsdóttir er ljósmyndari og listakona. Vísir/Vilhelm

„Þetta er það sem ég er að horfa á núna, annað þá en bökunarmyndbönd á Youtube og reels á Instagram sem ég spamma á vini. Ég er eiginlega alltaf bara að horfa á Buffy The Vampire Slayer. Punktur.

Annars er það The Simple Life með Paris og Nicole þegar mig vantar iconic væbs í lífið. Scream Queens horfi ég á útaf tískunni, já bleikt, pastel og faux fur! Þessir þættir eru mesta augnakonfektið. Svo eru það þættirnir Work of art: The Next Great artist, fyrir inspó.

Ég og Markús kærastinn minn vorum að klára þriðju seríu af Dave og ég mæli bara frekar mikið með þessum þáttum. Þeir fjalla um rapparann Lil Dicky og hans líf. Þetta er svo fyndið og fallegt og einlægt í bland við lífsins alvöru og mjólkunarbekki.

Það sem ég mæli hins vegar ekki með er að byrja að horfa nýja þætti með makanum sínum, sem var sá sem fann áðurnefnda þætti, stakk upp á því að horfa saman á þá og er ekki með aðgang að þeim heima hjá sér (þetta er punktur sem honum finnst mjög mikilvægt að fylgi sögunni) og horfa svo á þrjá fjórðu af þætti, ókei max einn og hálfan þátt án hans.

Það var eins og ég hefði staðið í stífu framhjáhaldi eða bara tekið hjartað hans ásamt tilfinningum, hent ofan í ferðatösku og kastað útí sjó. Svo djúpt var sárið. Ég efast um að ég muni ná að bæta upp fyrir þennan glæpsamlega verknað í náinni framtíð.

Allavega við vorum að klára og ég vona svo heitt og innilega að fjórða sería verði gerð.“