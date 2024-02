Þættirnir eiga því að gerast á undan House of the Dragon, nýjustu þáttunum úr þessum söguheimi, en verið er að taka upp aðra þáttaröð þeirra.

Aegon gekk undir nafninu Aegon „The Conqueror“ en eins og flestir ættu að vita gerði hann og þær Rhaenys og Visenya innrás í Westeros, hundruðum ára fyrir sögu Game of Thrones þáttanna og lögðu þau undir sig stóran hluta Westeros.

Einn heimildarmaður Hollywood Reporter sagði að unnið væri með það í huga að líta aftur til þeirra grunngilda í skrifum George R.R. Martin sem gerðu Game of Thrones þættina góða. Mattson Tomlin, sem kom að því að skrifa handrit The Batman og framhaldsmyndarinnar, auk annarra verkefna, á að skrifa handrit nýju þáttanna fyrir HBO.

Síðasti þáttur Game of Thrones var sýndur árið 2019 en síðan þá hefur verið unnið að þróun ýmissa annarra þáttaraða úr þessum söguheimi. Ein slík átti að fjalla um svokallaða öld hetjanna og fjalla um fyrstu árás hinna dauðu á Westeros, þúsundum ára fyrir Game of Thrones. Einn þáttur varð tekinn upp enn hann féll ekki í kramið hjá forsvarsmönnum HBO og var hætt við þáttaröðina.

Síðan kom að House of the Dragon, sem hafa notið nokkurra vinsælda.

HBO tilkynnti svo í fyrra að gera ætti þætti sem kallast „A knight of the Seven kingdoms: The Hedge Knight“. Þeir byggja á smásögum sem George R.R. Martin hefur skrifað og gerast um hundrað árum fyrir Game of Thrones.

Sagan fylgir eftir riddaranum Ser Duncan the Tall, sem kallast Dunk, og Aegon V Targaryen, sem kallast Egg og er skjaldsveinn Dunk.

Í frétt Hollywood Reporter segir að tökur á þeim þáttum eigi að hefjast á þessu ári.

Hefur mikið skrifað um Aegon

George R.R. Martin hefur skrifað töluvert um sögu Aegon og systra hans í gegnum árin. Eins og með House of the Dragon er þó líklegt að hann muni hjálpa framleiðendum við að fylla upp í eyðurnar, sem finna má nóg af í skrifum hans um sögu Aegon.

Mest hefur hann skrifað í bókinni Fire & Blood en hún fjallar um sögu Targaryen ættarinnar og byggja House of the Dragon einnig á henni, að miklu leyti.