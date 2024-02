Á Instagram síðu sinni deilir Ólafur Arnalds því að ákveðin óreiða hafi komið upp þegar það byrjaði allt í einu að rigna í Los Angeles.

Ólafur Arnalds klæddist dökkbláum jakkafötum á rauða dreglinum. Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy)

Ólafur segir veðrið þó einfaldlega hafa minnt á íslenskan sumardag og virtist rigningin ekki hafa eyðilagt kvöldið.

Hér má sjá lista yfir best klæddu stjörnur kvöldsins:

Chanel drottningin

Fyrst ber að sjálfsögðu að nefna Laufeyju Lín sem skartaði ljósbleikum og doppóttum síðkjól frá tískurisanum Chanel.

Laufey skartaði síðkjól frá Chanel. Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy

Vegferð Laufeyjar á undanförnum árum hefur verið ævintýri líkust. Hún ræddi við blaðamann í nóvember 2022 og sagði þá meðal annars að hlutirnir hafi farið á skrið þegar hún fór aðeins að brjóta reglurnar.

Sigurvegari í Schiaparelli

Tónlistargyðjan Taylor Swift átti öflugt kvöld á hátíðinni og skráði sig í sögubækurnar þegar hún varð fyrst allra til að vinna Plötu ársins fjögur ár í röð. Hún skartaði glæsilegum síðkjól með klauf frá einu heitasta tískuhúsinu í dag, Schiaparelli.

Taylor Swift stórglæsileg í Schiaparelli. Lionel Hahn/Getty Images

Gleraugun punkturinn yfir i-ið

Tónlistarkonan og tískukisan Doja Cat var tilnefnd til þrenna verðlauna í gærkvöldi. Hún fer alltaf eigin leiðir í tískunni og klæddist síðkjól frá hönnuðinum Dilara Findikoglu og rokkaði svört gleraugu við.

Doja Cat lætur aldrei lítið fyrir sér fara í fatavali og skín skært. Lionel Hahn/Getty Images

Gull og gimsteinar

Ofurstjarnan Miley Cyrus kom, sá og sigraði loksins í gærkvöldi. Hún fór heim með tvenn Grammy verðlaun og er þetta í fyrsta skipti sem þessi farsæla tónlistarkona hlýtur þau.

Miley gerði sér lítið fyrir og glitraði á dreglinum í efnislitlum, glæsilegum og sérhönnuðum Maison Margiela gullkjól.

Miley Cyrus tískudíva klæddist Maison Margiela gullkjól við Christian Louboutin x Maison Margiela hæla. Lionel Hahn/Getty Images

Fjaðrir ofan á fjaðrir

Tónlistarkonan Summer Walker hlaut tilnefningu fyrir R&B plötuna sína „Clear 2: Soft Life“. Hún klæddist hvítum fjaðrakjól við stóran hvítan fjarðahatt án þess þó að valda neinu fjaðrafoki. Hönnunin er eftir hönnuðinn Usama Ishtay sem kemur frá Sýrlandi og Venezúela. Minnir hatturinn óneitanlega á eitthvað sem íslenska stórstjarnan Bríet myndi rokka.

Summer Walker er stórkostleg í Usama Ishtay. Lionel Hahn/Getty Images

Vöðvastæltur

Lenny Kravitz nýtti tækifærið til að sýna magavöðvana í gegnsærri skyrtu eftir Rick Owens. Buxurnar voru sérhannaðar af spennandi tískuhúsinu Chrome Hearts.

Lenni Kravitz er lifandi goðsögn í tónlist og stíl. Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

Fer alltaf eigin leiðir

Sjarmatröllið og stórstjarnan Billie Eilish rokkaði bleikan og svartan Barbie jakka frá Chrome Hearts. Billie fer alltaf eigin leiðir og er samkvæm sjálfri sér í fatavali. Hún vann til tvenna verðlauna, meðal annars fyrir lag ársins sem er einmitt úr kvikmyndinni Barbie og heitir What Was I Made For. Þrátt fyrir ungan aldur hefur Billie unnið til sjö Grammy verðlauna og fengið 25 tilnefningar.

Billie Eilish er alltaf töff. Lionel Hahn/Getty Images

Hafmeyja á dreglinum

Upprunalegi áhrifavaldurinn, raunveruleikastjarnan, plötusnúðurinn, athafnakonan og súperstjarnan Paris Hilton lét sig ekki vanta á Grammy verðlaunahátíðina. Hún gaf frá sér hafmeyjuvíbrur í grænum og gegnsæjum kjól frá Reem Acra.

Upprunalegi áhrifavaldurinn og stórstjarnan Paris Hilton bauð upp á hafmeyjuvíbrur á dreglinum. Lionel Hahn/Getty Images

Tignarlegur töffari

Ofurtöffarinn, tónlistarkonan og rapparinn Janelle Monáe skein skært í síðkjól frá Rahul Mishra sem dró innblástur til drekaflugna. Janelle fékk tilnefningu í gær fyrir plötuna „The Age of Pleasure“.

Janelle Monae skartaði síðkjól frá Rahul Mishra. Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Silfurlituð stórstjarna

Tónlistarkonan og tískuskvísan Dua Lipa glitraði í skósíðum silfurkjól sem minnti samtímis svolítið á jakkaföt. Klæðnaðurinn er frá tískurisanum Courrèges.