Netflix birti um helgina stiklu fyrri hluta tvíleiksins Rebel Moon. Myndin, sem ber titilinn Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, er úr smiðju leikstjórans Zach Snyder en hann er hvað þekktastur fyrir myndirnar 300 og Man of Steel.

Strax í upphafi stiklunnar má sjá kunnulegt andlit íslenska leikarans Ingvars E. Sigurðssonar en með honum er Sofia Boutella, sem er í aðalhlutverki Rebel Moon. Boutella leikur fyrrverandi hermann ills stjörnuveldis sem safnar saman hópi uppreisnarmanna til að berjast til að frelsa stjörnuþokuna undan oki vondu karlanna. Þetta hljómar ef til vill kunnulega en tvíleikurinn var upprunalega kynntur fyrir forsvarsmönnum Disney sem saga í söguheimi Star Wars. Meðal annarra leikara Rebel Moon sem nefna má eru Ed Skrein, Charlie Hunnam, Djimom Hounsou, Ray Fisher, Cary Elwes og Jena Malone. Þá má heyra rödd Anthony Hopkins í myndinni. Rebel Moon verður aðgengileg á Netflix þann 22. desember.